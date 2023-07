Peter Kopecky als „König“ der S-Springen

Souverän im Stechen: Peter Kopecky hatte mit Pinocchio mehr als zwei Sekunden Vorsprung vor der Konkurrenz. © Bauschmann

Der Borkener Peter Kopecky kommt dem Gesamtsieg der Rittermühlen-Tour 2023 näher. Der 27 Jahre alte Chefbereiter im Stall von Frank Plock feierte am Sonntag seinen zweiten Erfolg der Serie.

Bad Wildungen - Beim Reitturnier des RV Bad Wildungen entschied der Slowake, der in Vöhl schon die erste, für die Tour gewertete S-Prüfung gewonnen hatte, das anspruchsvolle Springen der Klasse S* mit einmaligem Stechen auf dem neunjährigen Wallach Pinocchio für sich. In der Extrarunde blieb Kopecky fehlerfrei und verwies in der Zeit von 40,29 Sekunden Dirk Klapproth (RG Kreiensen-Rittierode), der mit Calvaro 42,52 Sekunden unterwegs war, auf Platz zwei. Dritter wurde der amtierende Nordhessenmeister Linus-Georg Weber (Dagobertshausen) mit dem 16-jährigen Wallach Hubertushofs Calido, allerdings mit vier Fehlerpunkten im Stechen.

Dieses Trio, das vorher auch die Stilspringprüfung der Klasse S* (in der gleichen Reihenfolge) dominiert hatte, hatte das Finale auf der Reitanlage am Talquellenweg erreicht. Zwar war Dirk Klapproth unter den 25 Startenden im ersten Umlauf mit einem zweiten Pferd Qimberly ohne Abwurf geblieben, quittierte aber einen Zeitfehlerpunkt.

Die letzte und schwerste Prüfung des Wildunger Springturniers zeigte einmal mehr, wie hochkarätig und spannend Pferdesport sein kann. Auch die Rahmenbedingen passten am Sonntagnachmittag, mehr als 300 Zuschauer verfolgten die Prüfungen des dritten Turniertags. Auf die letzten Entscheidungen hatte sie Frank Plock, Rekordsieger des Badestädter Reiterfests, eingestimmt. Er erklärte vor dem S-Springen alle Hindernisse mit Wegen und Ideallinien fachkundig. Ein gelungener Service für das Publikum.

Anna-Maria Klaus Fünfte im Zwei-Phasen-Springen

Nur knapp das Stechen verpasste von den heimischen Startern Richard Friedrich. Der Reiter vom RV Sachsenhausen leistete sich mit Cyppy, in der dreifachen Kombination seinen einzigen Fehler und belegte im Endklassement Platz fünf. Die Lokalmatadoren Sophia Haschlar und Daniel Erd schieden aus.

Starke Fünfte im abschließenden S*-Springen: Richard Friedrich und Cyppy. © Bauschmann

Peter Kopecky hatte seinen ersten Tageserfolg schon am Mittag in der Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M* gefeiert. Dabei verhinderte der Fritzlarer Kai Schrammel als Rangzweiter gerade noch einen Doppelsieg des Borkeners. Immerhin Platz fünf erreichte die Vöhlerin Anna Maria Klaus mit dem Wallach Chief Inspector. Sie blieb auch in der Extrarunde ohne Fehler und war drei Sekunden länger im Parcours unterwegs als Kopecky. Die zweite Abteilung gewann Annabell Plock (Borken), Vierte wurde die Korbacherin Daniela Hocke.

Ihren hervorragenden zweiten Platz vom Samstag bestätigte die junge Gemündenerin Julia Schneider am Sonntagvormittag in der Springprüfung der Klasse L – in der ersten Abteilung wurde sie Zweite hinter Sieger Arno Reitze. Die zweite Abteilung gewann abermals die 14 Jahre alte Annabell Plock. Luisa Haschlar, Inken Schiebener (beide Bad Wildungen) und die Rosenthalerin Ann-Kristin Freitag erreichten in beiden Prüfungen Platzierungsränge.

Einen heimischen Erfolg hatte es in der Springprüfung der Klasse A** gegeben: Christina Grebe (Bad Arolsen) gewann mit dem Hengst Stajner die erste Prüfung am Sonntagmorgen. Auf Rang vier wurde Greta-Charlotte Schütz (Sachsenhausen) platziert, auf Rang acht Altmeister Wulfdietrich Rosenow (Bad Arolsen) mit Wallach Hudson, alle blieben fehlerfrei.

Ein kurzes Fazit zwischen Turnierorganisation mit Vater Hermann, Parcoursaufbau und aktiver Teilnahme war Daniel Erd zu entlocken. „Ein gelungenes und erfolgreiches Turnier. Sportlich hervorragend und am Sonntagnachmittag passte auch das Wetter und sorgte für eine tolle Zuschauerkulisse“, sagte Erd. Bereits am kommenden Wochenende geht es in Bad Wildungen mit dem nächsten Turnier weiter. Dann stehen die Dressurreiter im Blickpunkt. bb