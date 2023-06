Auch die kleinen Rädchen wertschätzen

Bereit sein, verrückt zu denken: Dankwart Terörde gibt Leitung der Badminton-Abteilung beim TSV Korbach ab

Das Ende einer langen Amtszeit: Nach rund 40 Jahren gibt Dankwart Terörde die Aufgabe des Badminton-Abteilungsleiters beim TSV Korbach in die Hände von Dominik Imöhl. Das Bild zeigt den neuen Vorstand (von links): Florian Imöhl, Stefan Imöhl, Luisa Bielau, Dominik Imöhl, Lisa Marie Mitze, Dankwart Terörde, Noelle Polomski, Ortwin Terörde, Magdalena Gutmann, Kai Terörde und Noel Backhaus. © TSV Korbach

Dankwart Terörde beginnt das Gespräch mit einem Rätsel. Er zeichnet mit dem Stift neun Punkte auf ein Papier, die ein Quadrat ergeben, jeweils drei Punkte in einer Reihe. Dann stellt er seinem Zuhörer die Aufgabe, verbinde alle neun Punkte mit vier geraden Strichen, ohne den Stift abzusetzen.

Korbach – Was soll das? Kommt bei dem 69-Jährigen hier wieder der Lehrer durch, der anderen Hausaufgaben gibt oder der Badminton-Abteilungsleiter des TSV Korbach, der Anweisungen gibt, obwohl er dieses Ehrenamt nach rund 40 Jahren vor einigen Wochen an jüngere Hände abgegeben hat?

Nein, Terörde hat dieses Rätsel ausgewählt, weil er in dessen Lösung eine Losung für seine Lebenseinstellung sieht. Wer beim Raten immer nur in dem Quadrat bleibt, wird die Lösung nie finden, die Striche müssen zweimal aus dem Quadrat herausführen und dann wieder hinein. Soll heißen: Die Gedanken sind bei Terörde immer frei, auch, um das scheinbar Unmögliche möglich zu machen und den Blick über den Tellerrand hinaus hat der Pädagoge in Ruhestand ständig im Fokus, den hat er quasi verinnerlicht. „Man muss immer dazu bereit sein, auch mal verrückt zu denken und einfach mal rumspinnen“, betont der 69-jährige.

Querdenker der positiven Art

Das können die wenigsten Menschen und Terörde galt daher für so manche Berufskollegen oder Vereinsmitglieder schon als Querdenker als dieser Begriff vor Corona auch noch positiv besetzt war.

Und genau von dieser charakterlichen Besonderheit handelt diese Geschichte, nur am Rande handelt sie von sportlichen und anderen Erfolgen von Dankwart Terörde und seinem TSV-Badminton-Team. Dazu zählen neben Teilnahmen an süddeutschen und deutschen Meisterschaften vor allem das Stelzenlaufen mit den Highwalkers, das die Gruppe bis zu den Olympischen Spielen nach Athen 2004 geführt hat, die Ideen, ein Spielfest in Korbach anzubieten oder ein vereinsinternes Beratungsprojekt „BadBiber“ ins Leben zu rufen und, und, und....

Im Verein mehr anbieten als nur den Sport

Es ist auch die Geschichte von zwei Brüdern aus Ottlar, die den Sport sehr mochten, aber ihm körperlich scheinbar nicht genügten. Mutter und Vater waren auch Pädagogen, der Papa sogar Sportlehrer und Fußballer. Die Söhne hätten ihm gern in dieser Sportart gefallen, aber der Ball war für sie nur schwer am Fuß zu halten. Doch beide sollten noch ihre Sportart finden und es sollte ihnen auch bei ihrer Schul- und Vereinsarbeit zugute kommen, dass sie wissen, wie sich jemand fühlt, wenn er nicht das Sport-Ass, sondern eher Mittelmaß oder sogar die Lusche ist.

Als das Wissen aus dem Pädagogikstudium auch noch hinzukam, hatte das Bruderpaar alle Zutaten zusammen, um jungen Sportlerinnen und Sportlern im Verein mehr anzubieten als nur den Sport. Badmintonspieler beim TSV lernen in jungen Jahren Verantwortung für sich und andere Dinge zu übernehmen, sie lernen Empathie und Teamgeist zu entwickeln.

Immer wieder stellen Dankwart und sein Bruder Ortwin Projekte auf die Beine, die auf den ersten Blick abseits des Badmintonsports liegen, aber beim näheren Hinsehen klarmachen, dass genau in diesen Ab- und Umwegen möglicherweise sogar die Zukunft des Vereinssports liegen könnte. Auch Terörde stellt fest, dass die Verlässlichkeit der Kinder und Jugendlichen nachgelassen habe, die Lust auf die Sportart meist nicht mehr groß genug sei, um regelmäßig zum Training zu gehen und auch zum Wettkampf zu kommen. „Das liegt unter anderem auch am immer mehr fordernden System Schule und Arbeitswelt“, meint Terörde.

Auch die kleinen Rädchen wertschätzen

Sein Badminton-Trainerschein wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Doch Dankwart Terörde hat diese Lizenz zum Bewegen nie dafür benutzt, um Hochleistungssportler gegen deren Willen zu produzieren. Vermutlich hat zu dieser Einstellung auch der Karriereverlauf seines Sohnes Steffen in den 90er-Jahren beigetragen.

„Er fand spielerisch zum Badminton“, erzählt der Vater von zwei Söhnen. „Anfangs haben wir die Legosteine noch mit in die Halle genommen, wenn Steffen genug vom Badminton hatte, ist er mit seinem Freund zum Lego gegangen und dann kamen beide irgendwann wieder zurück ans Netz“, erinnert sich Terörde.



Dieses durchaus intensive Training, aber ohne Drill und Druck, reichte aus, um aus Steffen einen angehenden Jugendnationalspieler zu formen. Hier stand der Vater und Trainer Terörde kurz davor, sich den Anforderungen des Hochleistungssports unterzuordnen. „Wir waren in diesen Jahren fast jedes zweite oder dritte Wochenende unterwegs, weil Steffen an Turnieren teilnehmen musste, um Punkte für bestimmte Qualifikationen zu holen“, erzählt Terörde. Doch dann folgte eine unerwartete Kehrtwende dieser noch jungen Karriere: „Durch den harten Trainingsplan des Bundestrainers bekam Steffen Migräne und er musste sich beim Training auch übergeben. Das wollte er nicht und er hat dann aufgehört.“



Die Gruppe hat eine große Bedeutung

Die Erkenntnis, dass Art und Umfang des Trainings dem Sportler angepasst werden sollte und nicht umgekehrt, hat Terörde auch bei sich selbst schon durch exerziert. Als er mit 16 Jahren als Greenhorn bei den Korbacher Federball-Stadtmeisterschaft gleich Rang drei belegt hatte, trat er dem Verein bei und trainierte so intensiv, dass er innerhalb von zwei Jahren der beste Spieler war und sich als erster im Verein für die Hessenmeisterschaft qualifizierte. Diese Erfahrung haben im Kopf von Terörde auch gedankliche Wege des Andersseins geebnet. Dazu zählt die große Bedeutung der Gruppe und die Wertschätzung von allen, auch den kleinen Rädchen, die diese Gruppe ins Rollen bringen; dazu zählen genauso Eltern und politische Gremien.

Seit zwei Monaten dreht sich bei TSV-Vorstandssitzungen das Dankwart-Terörde-Rädchen nicht mehr mit. Er hat das Abteilungsleiteramt abgegeben und einige seiner bisherigen Aufgaben wurden auf mehrere Schultern verteilt. Terörde will seinen Nachfolgern noch gern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber insgeheim weiß er durchaus, dass sie es auch ohne ihn hinbekommen werden. Auch das ist sein Werk. rsm