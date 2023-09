Bergheim: Nur Fischer schneller als Schumann beim Halbmarathon

Start auf Kunststoff: Das Feld über 4,7 Kilometer mit (von links) dem späteren Sieger Gebri Tewelde (153), Thorsten Kramer (162), Frauensiegerin Marina Pleger (160) und dem Zweitplatzierten Joshua Müller ist unterwegs. © Manfred Hamel

Bei der 18. Auflage des Ederauen-Volkslaufs des TV Bergheim gingen mehr als 240 Teilnehmer an den Start. Besonders stark besetzt: der Halbmarathon.

Bergheim - Jens Schumann musste nur einen vorbeilassen. Schneller als der Triathlet des TSV Eintracht Waldeck war beim 18. Ederauenlauf des TV Bergheim im Halbmarathon nur der Kasseler Pascal Fischer, im vergangenen Jahr Gesamtvierter beim Kassel-Marathon. Der Sieger (Altersklasse M30) wurde in der hervorragenden Zeit von 1:16:46 Stunde gestoppt, Schumann (M35) bei perfekten Bedingungen in der ebenfalls klasse Zeit von 1:20,06 Stunde.

Die drittschnellste Zeit in 1:24:42 legte Lukas Pieritz vor, der für den TSV Niederelsungen laufende Volkmarser gewann die Hauptklasse der Männer. Der Halbmarathon war zwar nicht – wie ursprünglich geplant – als Kreismeisterschaft ausgeschrieben worden, trotzdem nahm die stolze Zahl von 40 Starterinnen und Startern teil, die diesen Lauf gut als Vorbereitung für einen Herbstmarathon nutzen konnten.

Mona Grewe aus Kassel siegte bei den Frauen in guten 1:30,28 Minuten vor Alena Stender. Die Läuferin vom TSV Flechtdorf hatte in 1:31,02 einen Rückstand von gut einer halben Minute. Ihre Tealkollegin Marina Hackbarth war in 1:47:31 Stunde Gesamtdritte.

LG Eder-Starter belegen Platz eins und zwei über die zehn Kilometer

Insgesamt zählte der Veranstalter um Alexander Hutse 242 Teilnehmende. Über zehn Kilometer machten die Läufer der LG Eder den ersten Platz auf der flachen Strecke, die gute Zeiten zuließ, unter sich aus. Michael Hennemann (M35) ließ im Ziel in starken 35:43 Minuten seinen Vereinskameraden Jannis Wilke (36;41) hinter sich, 4,7-Kilometer-Sieger Gebri Tewelde wurde Gesamtdritter in 37:39.

Die schnellste Frau war Carina Salzmann (SG Niedenstein) in 47:23 Minuten. Altersklassensiege erzielten Meike Heiner vom VfL Adorf (M30) in 51:59 Minuten und Mechthild Simonic vom Ausrichter TV Bergheim (W60) in 58:37 Minuten.

Abonnementsieger Tewelde vom Laufteam Kassel hatte auf der Kurzstrecke in 16:19 Minuten das Ziel als Erster vor Joshua Müller (TV Miltenberg) gesehen, der 16:32 Minuten benötigte. Auf Platz drei kam Thorsten Kramer (M50) von der LG Eder in 17:13 Minuten. Schnellste Frau war Marina Pleger vom SV Buchenberg (M35), in 21:27 Minuten feierte sie bereits ihren neunen Einzelerfolg dieser Laufcup-Saison. Knapp hinter Janina Dähn (Marburg/21:45) lief Lara Nagel (U20) vom TSV Korbach in 22:09 Minute als Drittschnellste ins Ziel. Gut auch die Siegerzeit von Marc-Leonard Bremmer (Triathlon Waldeck) in der M14 mit 22:54 Minuten.

Großes Starterfeld bei den Altersklassen U10 und U12

Die 2000 Meter dominierten wie gewohnt Verena Schomberg (SV Herzhausen) und Sönke Behle (TSV Korbach). Sönke (M13) benötigte 7:37 Minuten für die Strecke, Verena (W12) kam knapp dahinter in 7:43 Minuten ins Ziel. In der M12 siegte Marvin Hartwig vom TSV Goddelsheim in 8:02 Minuten.

Umkämpfter Schlussspurt: Fenja Behle (li.) und Lina Hartwig (re.) wurden beide als Siegerinnen der Altersklasse W10 über 1000 Meter gesetzt. © Manfred Hamel

Groß war das Starterfeld der Altersklassen U10 und U12 über 1000 Meter, die ausschließlich auf der Tartanbahn ausgetragen wurden. M10-Sieger Fynn Müller (SC Willingen) blieb in 3:49 Minuten als einziger unter der Marke von vier Minuten. In der W10 gab es im Schlussspurt ein glückliches Ende für Fenja Behle (TSV Korbach) und Liana Hartwig (TSV Goddelsheim), die zeitgleich in 4:04 Minuten, sportlich gerecht, beide auf Platz eins gesetzt wurden.

Sehr gut auch die Siegerzeiten von 4:35 Minuten von M8-Sieger Luca Schröder (TV Bergheim) und W9-Siegerin Luise Fein (SV Buchenberg) von 4:45 Minuten. Lukas Rupprich vom TV Bergheim (M9) benötigte nur 4:18 Minuten für die 1000 Meter. (Manfred Hamel)