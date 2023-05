Berndorfer Volkslauf: Daniel Wilke und Alena Stender gewinnen Hauptrennen

Von klein bis groß: Podest der Frauen über 5 Kilometer mit (v.l.) Charlotta Müller, Lara Nagel, Marina Pfleger. © Freie Mitarbeiter

Der TSV Berndorf wird zu einer Größe im Waldeck-Frankenberger Laufcup. 200 Starterinnen und Starter zählte der Verein bei der zweiten Auflage seines Volkslaufs, und damit 20 mehr als bei der Premiere im Vorjahr.

Berndorf – Daniel Wilke gewann das Hauptrennen über zehn Kilometer in einer Topzeit von 36:49 Minuten.

Er sei zufrieden, sagte Steffen Horstmann aus dem Organisationsteam des TSV. „Dafür, dass der Lauf am Sonntag war, wo viele lieber was mit der Familie machen, war die Anzahl an Teilnehmer ganz gut.“

Unter den 20 Läufern und Läuferinnen über 10 Kilometer war Daniel Wilke unangefochten. Der Wegaer (M30), der im Vorjahr Platz zwei beim anspruchsvollen Berndorfer Bike&Run belegt hatte, verwies den Odershäuser Peter Groß (39:20,1. M55) mit mehr als zwei Minuten Vorsprung auf Rang zwei. Fünf Sekunden später kam als Gesamtdritter Raphael Schlehahn vom SV Blau-Weiß Werbetal (2. M 30) ins Ziel.

Karl Wilke Lokalmatador und Sieger über fünf Kilometer © Freie Mitarbeiter

Zur Siegerin der Frauenwertung kürte sich im fünften Laufcup-Wertungsrennen der Saison zum zweiten Mal Alena Stender. Diesmal für den TSV Berndorf unterwegs, wiederholte die ehemalige Fußballerin des TSV Flechtdorfs mit einer Zeit von 39:19 Minuten ihren aus der Vorwoche in Bottendorf. Zweitschnellste Frau wurde Jasmin Gügel (SC Willingen) mit einer Zeit von 48:16 Minuten, der dritte Platz ging an Grit Hahn vom TSV Ippinghausen (53:53, 1. W55).

Mit 72 Jahren gehörte Dietmar Zapf vom TV Bergheim (51:18) zu den ältesten Teilnehmern auf der Langstrecke. Bei den Frauen lieferten sich die Korbacherin Christa Emden (56:33) und Heike Weiß (Laufen gegen Krebs, 57:22) einen kleinen Zweikampf um den Sieg in der W60.

Über fünf Kilometer wurde der 17-jährige Karl Wilke vom TSV Berndorf in 19:50 Minuten als Sieger gefeiert. Nur drei Sekunden später pasierte der gleichaltrige Johannes Hesse (LG Eder) den Zielstrich. Platz drei belegte der für den TSV Schmillinghausen startende Dominik Wohl (21:25, 1. M 40).

Schnelleste Läuferin auf der Kurzdistanz war mit einer Zeit von 22:34 Minuten Lara Nagel. Die Athletin vom TSV Korbach kann auch kürzeren Strecken, sie hatte am Samstag über 400 Meter der U20 einen Nordhessentitel geholt. Mit wenig Abstand folgte Marina Pfleger (SV Buchenberg) in 22:42 Minuten auf Platz zwei, Rang drei belegte die junge Charlotta Müller (Jahrgang 2010) vom TSV Korbach in 23:04.

Das größte Gedränge herrschte wie meist beim Start der Nachwuchsläufe. 27 Jungen und 19 Mädchen rannten über 400 Metern der Bambiniwertung, 62 Schüler und Schülerinnen nahmen am Lauf über 1600 Meter teil. Den Siegerplatz bei den Jungen belegte Felix Hesse (LG Eder) in 5:45. Erste bei den Mädchen wurde Verena Schomber (SV Herzhausen) in 6:31 Minuten.

Den Sieg beim Bike&Run, das aus mehr als 23 Kilometern mit dem Mountainbike und einem anschließendem Lauf über fünf Kilometer bestand, holte sich vor sechs Konkurrenten Richard Geppart. Der Sieger der 53-jährige vom TSV Berndorf bewältigte die gesamte Strecke in einer Zeit von 1:27:08 Minuten. An der sogenannten E-Bike-Challenge über 34 Kilometer, einem weiteren „Berndorf Special“, nahmen sechs Männer teil. Rang eins belegte Tobias Schatte (Rohde) mit einer Zeit von 1:00:22 Minuten.

Nächste Station im Laufcup ist Usseln am 29. Mai. lw

Nach 10 Kilometern die schnellsten drei (von links): Peter Groß, Daniel Wilke und Raphael Schlehahn. © uwe walter