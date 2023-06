Bezirksmeisterschaften: Neele Küster und Christian Grummann sind Jahrgangsmeister

Teilen

Mit Erfolg zurück aus der Corona-Abstinenz (von links): Neele Küster, Christian Grummann und Mika Ott schwammen in Kassel gut. © VfL Bad Arolsen/nh

Die Schwimmer der SSG Waldeck haben sich im Bezirk mit zwei Jahrgangstiteln zurückgemeldet.

Kassel – Christian Grummann hat bei den Bezirksmeisterschaften im Schwimmen am Wochenende im Kasseler Auebad seinen bisher größten Erfolg erzielt. Der in der SSG Waldeck startende Bad Arolser sicherte sich in seinem Jahrgang 2007 den Titel als Jahrgangsmeister über 200 Meter Lagen.

Auch bei seinen weiteren Starts gewann Christian Medaillen: jeweils Silber über 50 und 200 Meter Brust sowie Bronze über 50 Meter Freistil – in dieser Disziplin schrammte er nur knapp (in 0:30,13) an der „magischen Schwelle“ von 30 Sekunden vorbei.

Ebenfalls erfolgreich fand Neele Küster nach der Corona-Abstinenz den Weg zurück in den Wettkampfmodus: Auch die Bad Wildungerin im Team der SSG Waldeck wurde Bezirksjahrgangsmeisterin, auch sie im Jahrgang 2007, und zwar über 50 Meter Brust. Dabei unterbot sie ihre bisherige Bestzeit um gut vier Sekunden. Anschließend gewann Neele über die Kraulstrecken noch eine Bronzemedaille über 100 Meter und belegte den vierten Platz auf der 50-Meter-Strecke.

Der zweite Arolser Teilnehmer, Mika Ott (Jahrgang 2012), der erst seinen zweiten Wettkampf überhaupt bestritt, war mit seinem Abschneiden zufrieden, vor allem mit Platz vier über 50 Meter Brust. Den Höhepunkt der Meisterschaften, den Start des Südafrikaners Chad Le Clos (außer Konkurrenz; er startet in diesem Jahr für die SG Frankfurt) über 200 Meter Schmetterling, konnten die Arolser nicht mitverfolgen. Ihre Wettkämpfe lagen am Samstag, Le Clos schwamm am Sonntag. (red)