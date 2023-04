Britta Steffen: „Schwimmen können ist Teil der Bildung“

Interview mit der Olympiasiegerin

Glücklich im Schwimmbecken: „Kinder gehen gern ins Wasser, wenn es nicht zu kalt ist", sagt Britta Steffen.

Britta Steffen spricht am 5. Mai beim Waldeck-Frankenberger Sportdialog in der Twisteseehalle Wetterburg. Das Thema: „Werden wir ein Land Nichtschwimmer?“ Der WLZ gab die Olympiasiegerin dazu ein Interview. „Das Thema liegt mir am Herzen“, sagt sie.

Wir erreichen Britta Steffen unterwegs in Hannover. Sie versuche gerade den Weg zum Aqualaatzium zu finden, so ein Bade- und Saunatempel. Die einst weltbeste Freistilschwimmerin wird hier einen Vortrag halten. Wir legen gleich los. Manchmal fällt sie im Interview ins Berlinern, sie wohnt ja in Pankow.

Frau Steffen, was macht das mit Ihnen, wenn Sie hören, dass sich laut einer DLRG-Studie vom Januar der Anteil der Nichtschwimmer unter den Kindern im Grundschulalter binnen fünf Jahren etwa verdoppelt hat?

Es berührt mich, weil ich glaube, dass das Schwimmen als eine Art Kulturgut zu betrachten ist. Schwimmen zu können ist Teil der Bildung, die jedem Kind zuteilwerden sollte – wie schon in der Antike, in der als ungebildet galt, wer es nicht konnte. Am Ende rettet es auch Leben.

Sie haben da selbst ein dramatisches Geschehen erlebt.

Ja, eine Person, die nicht schwimmen konnte, geriet im brusthohen Wasser in Panik und drückte jemanden aus Angst, selbst unterzugehen, unter Wasser. Da verantwortest du im schlimmsten Fall, dass jemand stirbt. Das sollte uns alarmieren, damit alle Kinder und Erwachsenen die Chance bekommen, Schwimmen zu lernen.

Die Ursachen für die steigende Zahl junger Nichtschwimmer zuletzt sind bekannt: Corona vor allem, geschlossene Bäder, zuletzt die Energiekrise, aber auch überforderte Schulen. Welche Rolle können in dieser Gemengelage die Eltern spielen?

Ich glaube, dass Kinder wahnsinnig Spaß am Wasser haben, wenn es nicht zu kalt ist. Sie gehen gern ins Wasser und probieren sich aus. Das sollte man fördern, egal ob beim Babyschwimmen oder im Seepferdchenkurs. Aber das reicht nicht aus. Die Wassergewöhnung oder die Fähigkeit, sich 25 Meter über Wasser zu halten, geht verloren, wenn das Kind danach nicht regelmäßig schwimmt – entweder im Verein oder mit den Eltern. Zumal es heute länger dauert, Kindern das Schwimmen überhaupt beizubringen. Schwimmlehrer und -lehrerinnen sagen mir Dramatisches.

Am 5. Mai in Wetterburg: Britta Steffen.

Was heißt das konkret?

Es fehlen die Grundfertigkeiten. Rolle vorwärts oder Rolle rückwärts, gerade auf einem Strich gehen, auf einem Bein stehen – das können viele nicht mehr. Dazu passt eine Beobachtung, wie sie mir hier in Berlin eine Schwimmlehrerin schilderte: Sechsjährige seien noch nicht in der Lage, ganze Sätze zu bilden. Damit sind wir wieder beim Thema Bildung: Kinder, die sich viel bewegen, entwickeln auch ihre kognitive Fähigkeiten besser. Das war auch meine Beobachtung: Wer gut im Sport war, war sehr häufig auch ziemlich gut in der Schule. Wenn das nicht mehr zusammen gefördert wird, geht es in die ganz falsche Richtung.

Ein altes Thema: Wenn in der Schule gekürzt wird, dann zuerst im Sport. Bleiben wir bei den Eltern: Wenn die Mama oder Papa nur so halbgut schwimmen kann, sollten er oder sie dann trotzdem mit dem Kind weiter üben?

Sie können ihr Kind zumindest unterstützen, indem sie zum Beispiel im brusthohen Wasser mit ihm üben. Ich finde, aber man kann auch doppelt denken: Wer sein Kind zum Anschlusskurs schickt, kann ja die Zeit auch parallel nutzen, um seine eigenen Fähigkeiten im Schwimmen zu verbessern statt nur dabei zu sitzen und zu warten.

Sportdialog zur Krise des Kinderschwimmens Britta Steffen ist am 5. Mai in der Wetterburger Twisteseehalle beim Waldeck-Frankenberger Sportdialog unter dem Titel „Werden wir ein Land der Nichtschwimmer?“ zu Gast. Alarmiert durch eine zunehmende Zahl an Kindern, die nicht schwimmen können, will der Sportkreis als Initiator mit den verschiedenen Akteuren ins Gespräch kommen. „Wir wollen aufzeigen, motivieren, unterstützen (...) und uns für Lösungen einsetzen“, heißt es in der Einladung. Die Veranstaltung (Beginn 19 Uhr)) ist offen für alle Interessierten, gebeten wird um eine kurze Anmeldung per E-Mail an: sport@lkwafkb.de. (mn)

Sie haben selbst einen Sohn, fünf Jahre alt. Kann er schon schwimmen?

Er kann noch nicht schwimmen. Das war für mich am Anfang herausfordernd. Während er sein Seepferdchen begonnen hat, habe ich eine Ausbildung zur C-Lizenz Schwimmen im Breitensport belegt und dann die Schwimmtrainerin in seinem Kurs unterstützt. Er wollte am Anfang gar nicht mitmachen, das Wasser war ihm zu kalt. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich habe ihn auf der anderen Seite aber total verstanden.

Warum?

Ich war selbst in dem Alter klapperdürr und habe immer gefroren. Mir hat sehr geholfen, dass bei uns in Schwedt, wo ich aufgewachsen bin, die Wassertemperatur immer über 30 Grad lag – wir hatten eine Kooperation mit dem Petrolchemischen Kombinat. Irgendwann sagte Beate, so heißt seine Schwimmtrainerin, lass ihn. Dein Sohn muss an den Punkt kommen, dass er das möchte. Das war für mich schwer auszuhalten, aber sie hat recht: Jetzt macht er mit und hat Spaß. Vielleicht schafft er sein Seepferdchen bis zum Sommer. Wir haben Gott sei Dank die Kontakte und die Zeit, ihn entspannt zu begleiten.

Das kann nicht jeder.

Nein, viele Eltern haben auch nicht das Geld, ihre Kinder für mehrere Kurse anzumelden. Deshalb sollten die Kurse eigentlich kostenfrei sein. Da sollte Unterstützung stattfinden.

Britta Steffen: Schwimmen zu können war der erste krasse Erfolg

In Waldeck-Frankenberg ist es gelungen, gratis Kurse anzubieten für Kinder. Es gab aber Probleme ausreichend Zeiten im warmen Wasser zu bekommen.

Das darf nicht sein, man muss zusammen Wege finden. Alle wollen doch das Gleiche – ich kenne jedenfalls niemanden, der sagt, Schwimmkurse sind unwichtig. Wenn das Wasser nicht warm genug ist, finde ich, könnte man auch Neoprenanzüge einsetzen. Das machen viele bei uns in Berlin. Um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten und damit man sie sich leisten kann, könnte man sie Second Hand erwerben oder sie würden weitergegeben. Ich würde das befürworten, wenn die Kinder ansonsten zu sehr frieren müssten und den Spaß verlieren. Dass sie damit mehr Auftrieb im Wasser bekommen, kann man hinnehmen.

Auf dem Zenit ihre Sportkarriere: Britta Steffen nach dem Sieg im olympischen Finale 2008 über 50 Meter Freistil in Peking.

Wissen Sie noch, wie Sie schwimmen gelernt haben?

Bei einem Kurs in einer kleinen Lehrschwimmhalle mit 15-Meter-Bahn, und wie gesagt, sehr schön warm. Was ich noch weiß: Wir sollten uns mit dem Oberkörper auf einen längeren Hocker legen und die Schwimmbewegungen trocken einüben. Dann erinnere ich mich, dass ich immer ein bisschen Angst hatte, die Stange nicht zu erwischen, die uns hingehalten wurde, wenn wir ins Wasser gesprungen waren. Ich dachte, ich gehe unter. Relativ schnell habe ich mich im Wasser sicher gefühlt.

Wissen Sie noch lange, wie lange das gedauert hat?

Acht Wochen, glaube ich. Für das Seepferdchen bin ich ein bisschen getaucht und habe zwei Bahnen geschwommen, also 30 Meter. Schwimmen zu können war jedenfalls der erste krasse Erfolg, auf den auch die Eltern wahnsinnig stolz waren.

Wurde damals in Schwedt die spätere Weltklasse-Schwimmerin Britta Steffen „geboren“?

Ich würde sagen: Ja. Klar weiß man als junger Mensch nie, wofür es mal reicht. Der Wunsch ist groß, man hat den Traum und man ahnt nicht, wie viel Konkurrenz es gibt. Mir war jedenfalls nicht bewusst, dass das Schwimmen wie etwa Fußball oder Leichtathletik fast auf der ganzen Welt verbreitet ist.

„Man darf nicht die Würde des Kindes zerstören“

Man sagt ja immer: Ohne Breite keine Spitze. Erleben wir, dass Deutschland keine Spitzenschwimmer mehr hervorbringt?

Wenn man ehrlich ist, ist das längst der Fall. Es ging schon bergab, als ich im Jahr 2000 das erste Mal bei den Spielen war. Da lag die letzte Goldmedaille für den Deutschen Schwimm-Verband bereits acht Jahre zurück. 2004 war man froh, wenn es für Bronze und Finalplätze langte.

Dann gewannen Sie 2008 zwei Goldmedaillen.

Ich weiß noch genau, wie damals vor dem Finale über 100 Meter Freistil ein Trainer auf Englisch zu mir sagte: Du bist die Einzige, die jetzt noch die deutsche Schwimmerehre retten kann. Ich habe das erst später für mich ausgewertet – damals direkt vor dem Finale konnte ich den Satz nicht gebrauchen. Aber ich glaube heute, er meinte, dass wirklich so: Wenn du nichts gewinnst, ist das historisch und Deutschland fährt ohne Medaille nach Hause. Vier Jahre später war es dann soweit.

Ein eigenes Thema. Um noch mal auf die Kinder zurückzukommen: Welche Fehler sollte man tunlichst vermeiden, um Kindern das Schwimmen nicht zu verleiden?

Aus eigener Erfahrung würde ich sagen: Man sollte die Kinder auf keinen Fall ins Wasser hineinzwingen. Man sollte aushalten können, dass das eigene Kind vielleicht zwei-, dreimal am Beckenrand sitzen bleibt, weil es nicht will. Man darf nicht die Würde des Kindes zerstören, indem man es einfach ins Wasser schmeißt. Ich erinnere mich an einen Kumpel, der erzählte, er sei als Kind an der tiefsten Stelle des Beckens ins Wasser geworfen worden mit dem Satz: Du schwimmst jetzt. Er hat dermaßen Wasser geschluckt, dass er ein richtiges Trauma entwickelte, das in späteren Jahren immer mal wieder hochkam.

Zur Person Britta Steffen (39) gewann während ihrer Karriere 23 Medaillen bei Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften. Ihren sportlichen Zenit erreichte sie 2008, als sie bei den Spielen in Peking Olympiasiegerin über 100 und 50 Meter Freistil wurde. Die Laufbahn der in Schwedt geborenen Schwimmerin verlief nicht ohne Brüche. Ende der 1990er Jahre zweifache Jugendeuropameisterin, erzielte sie bei Olympia 2000 und 2004 keine großen Ergebnisse, gab enttäuscht das Leistungsschwimmen auf und begann ein Studium zur Wirtschaftsingenieurin. 2005 wagte sie bei ihrem Verein SG Neukölln den Neuanfang. 2006 gewann sie bei der EM in Budapest allein viermal Gold. Aufkommendem Dopinggeraune begegnete sie, indem sie sich zusätzlich zu den üblichen Tests freiwillig Untersuchungen stellte. 2013 beendete sie ihre sportliche Karriere. Sie gründete mit zwei weiteren Frauen eine Gesundheits-Coaching-Firma, hält Vorträge und arbeitet als Laufbahnberaterin am Olympia-Stützpunkt Berlin. Britta Steffen ist liiert und Mutter eines Sohnes. (mn)

Haben auch Sie schlechte Erfahrungen gemacht?

Ja, aber auf andere Art. Wir durften am Ende unserer Schwimmstunde immer noch ein bisschen im Wasser spielen. Dabei bin ich unter einer Schwimmmatte geraten, wie unter eine Eisscholle, und kam nicht mehr hoch, wahrscheinlich habe ich mich in die falsche Richtung bewegt. Zum Glück kam eine Hand und zog mich raus. Ich habe mich damals auch so doll verschluckt, dass ich dachte, ich sterbe hier. Dieses Erlebnis kam bei Wettkämpfen hin und wieder hoch, weshalb ich unbedingt Mentaltraining nötig hatte. Also: Wenn man einem Kind das Falsche antut, darf man sich nicht wundern, wenn es sich vom Wasser lieber fernhält.

Gehen Sie noch gern schwimmen?

Total. Am liebsten ins Freibad. Es ist nicht aufregend, aber zwei-, dreimal die Woche eine halbe Stunde schwimmen zu gehen, ist für mich purer Luxus: Keiner quakt, kein Handy klingelt, du wirst durch den Wasserdruck massiert. Wie ein Yogalehrer mal gesagt hat: Eigentlich ist Schwimmen wie Yoga im Wasser.

Sie sprechen am 5. Mai beim Sportdialog des Sportkreises Waldeck-Frankenberg am Twistesee. Was erhoffen Sie sich von dieser Veranstaltung?

Ich würde mich total freuen, wenn der Sportkreis mit seiner Intension Gehör findet. Ich habe leider schon Veranstaltungen erlebt, bei denen man zwar einen Konsens erreicht hat, die Botschaften aber dann im Alltag schnell verloren gingen. Hoffentlich gelingt es, einen Effekt zu erzielen und eine gewisse Strahlkraft auszuüben. Meine Erfahrung ist: Am Ende hängt es immer an Leuten, und wenn es Leuten wichtig und es in deren Werte-DNA verankert ist, wird sich was ändern. Andernfalls wirst du erfolglos bleiben. Doch ich bin optimistisch.