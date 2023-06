Crosslauf-Kreismeisterschaft der Schulen findet großen Zulauf: 70 Teams am Start

Teilen

Die Aufregung vor dem Start: Rund rund 350 Läuferinnen und Läufer starten für ihre Schule bei der Crosslauf-Kreismeisterschaft, die in Buchenberg ausgetragen wurde. © Landkreis WA/FKB

Das neue Wettbewerbsformat bei den Crosslauf-Kreismeisterschaften der Schulen ist gut angekommen.

Buchenberg – Die Crosslauf-Kreismeisterschaft der Schulen hatte großen Zulauf. Rund 70 Mannschaften von der ersten bis zur zehnten Klasse nahmen an dieser Veranstaltung teil, die in Buchenberg stattfand.

Dieser Wettkampf war wegen Corona lange ausgesetzt worden und kam nun mit einer geänderten Form zurück. Die Streckenlängen über 1000 oder 2000 Meter wurden abgelöst durch eine 350-Meter-Runde. Ziel dieses neuen Formats ist es viele Kinder und Jugendliche über einen möglichst langen Zeitraum zu bewegen. Die Zahl von rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern spricht für die Attraktivität dieser neuen Variante des Crosslaufs.

Es gab Mädchen- und Jungenteams zu je vier bis sechs Läuferinnen und Läufer. Sie sammelten abwechselnd im Staffel-Modus Runden in einer vorgegebenen Zeit. Die zu überbrückende Zeit betrug 25 Minuten in der Grundschule und jeweils 30 Minuten in den Altersklassen der Sekundarstufe.

Der Wettbewerb der Grundschulen wurde durch einen Koordinationsparcours ergänzt, in dem Staffeln einen „Eiertransport“ über verschiedene Hindernisse absolvieren mussten.

Sieger war jene Mannschaft, die die niedrigste Summe der Ränge aus Mannschaftsstaffelrennen und Geschicklichkeitsparcours erlief. In der Klasse V Jungen der ersten und zweiten Jahrgänge setzte sich die Humboldt-Schule aus Korbach vor der Mittelpunktschule (MPS) Adorf und der Grundschule Höringhausen durch. Bei den Mädchenteams belegte die Diemeltalschule Usseln Platz eins vor der Grundschule Höringhausen und der Humboldt-Schule.

Die Gruppe V der Klassen drei und vier gewannen die Teams der Humboldt-Schule. Bei den Mädchen belegte die Diemeltalschule Usseln den zweiten und die Schlossbergschule Rhoden den dritten Platz. Die Jungenteams aus Adorf und Herzhausen liefen auf die Plätze zwei und drei.

Die Siege der Staffelläufe in der Wettkampfklasse IV holte sich beide Mannschaften der Willinger Uplandschule. Sie verwiesen bei den Mädchen die Ederseeschule Herzhausen und die MPS Goddelsheim und bei den Jungen die Ederseeschule Herzhausen und die Christian-Rauch-Schule aus Bad Arolsen auf die weiteren Plätze.

In der Klasse III der Jungen gewann die Auswahl aus Herzhausen vor den beiden MPS aus Adorf und Goddelsheim. Nach 30 Minuten betrug der Vorsprung der Herzhäuser knapp zehn Meter.

Die Mädchen der Christian-Rauch-Schule setzten sich in derselben Altersklasse gegen Adorf und Herzhausen durch. Bei den Mädchen der Klasse II holte sich das Team der Gesamtschule Battenberg die Goldmedaille vor Herzhausen und Adorf. In der Wettkampfklasse II siegte die MPS Adorf vor den Teams aus Herzhausen und Battenberg.

Der Wettkampf wurde unterstützt von Helfer/innen des SV Buchenberg, der Ederseeschule Herzhausen, dem Sportkreis und dem Roten Kreuz. (red)