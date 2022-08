Der Volkstriathlon kehrt an den Twistesee zurück

Teilen

Anstehen für die erste Disziplin: Im Vorjahr diktierte Corona die Regeln beim Twistesee-Triathlon mit, nun hofft die Organisation auf Wettkämpfe wie gewohnt. © Artur Worobiow

Einige Wochen der Planung und Organisation bleiben noch bis zur 38. Auflage des Bad Arolser Twistesee-Triathlons. Gestartet wird am 11. September (9.30 Uhr), Anmeldungen sind online noch bis zum 4. September möglich.

Wetterburg – Im vergangenen Jahr richteten die Trianhas des VfL Bad Arolsen den Wettkampf mit großem Aufwand unter von Corona diktierten Hygieneregeln aus. Zugelassen waren nur 250 Athleten, der Volkstriathlon fiel weg, weil nur die Olympische Distanz im Programm aufgenommen werden konnte.

„In diesem Jahr sieht das hoffentlich anders aus“, erklärt Oliver Klausen, der Organisationschef. Die Planungen würden auf ein voll besetztes Starterfeld abzielen, also mit dem unter heimischen Aktiven besonders nachgefragten Volkstriathlon und der Staffel. Die Distanzen, die sich in der Staffel zwei oder drei Teilnehmende aufteilen können, betragen jeweils 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Mittlerweile haben 13 Staffeln gemeldet.

Bereits zahlreiche Anmeldungen eingegangen

Für die Olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) liegen bisher rund 50 Anmeldungen vor. Zusammen mit den bereits gesetzten Athleten der 3. bis 5. Hessenliga ergeben sich etwa 230 schon gebuchte Startplätze für diese Strecke.

Die Hessenligen bestreiten am Twistesee ihr letztes von vier Ligarennen dieser Saison, es geht nochmals um wichtige Punkte für Auf- und Abstieg. Noch spärlich ist das Interesse an der hessischen Meisterschaft (aktuell zwölf Meldungen). Im Frühjahr hatte der Hessische Triathlon-Verband bei der VfL-Triathlonabteilung angefragt, ob die Titelkämpfe erneut am Twistesee ausgerichtet werden könnten. „Da haben wir nicht lange überlegt und zugesagt. Schließlich ist es eine Bestätigung für die erfolgreiche Ausrichtung der letzten Jahre“, berichtet Oliver Klausen.

Am Wettkampftag werden mehr als 100 Helfer für eine hoffentlich gute Ausrichtung sorgen. Erfreut und dankbar ist der VfL über die Zusagen vieler Sponsoren, Feuerwehren, DLRG und Polizei, sowie der vielen zusätzlichen Helfer und natürlich über die Unterstützung der Stadt Bad Arolsen.

Die Trianhas selbst haben, so ist es Tradition, bei ihrem Heimspiel in der Regel Startverbot, weil sie mit anpacken müssen. „Vermutlich werden wir jedoch zwei unserer Raketen an den Start bringen, welche hoffentlich unter den vorderen Rängen etwas mitzureden haben“, verrät Klausen. Wer das ist, wird man sehen. Weitere Informationen und Anmeldung zu diesem Wettkampf im Internet unter www.twistesee-triathlon.com. red