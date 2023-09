Korbachs Trainer Achim Scholz nach Auftaktsieg: Saisonbeginn, einfach abhaken

Von: Thorsten Spohr

Hiergeblieben: Der Korbacher Daniel Pok wird von gleich zwei Dittershäusern (Luca Wagenknecht und Fynn Benedix) gestoppt. © Artur Schöneburg

Die Handballer des TSV Korbach haben ihren Auftakt in der Bezirksoberliga mit 29:22 gewonnen.

Korbach – Einen glanzlosen Auftaktsieg feierten die Handballer des TSV Korbhach in der Bezirksoberliga. Nach einer Steigerung in Durchgang zwei wurde Dittershausen II mit 29:22 (14:14) bezwungen.

Zunächst konnten die Kreisstädter nicht an ihren guten Eindruck aus der Vorbereitung anknüpfen. Der TSV hatte in den ersten 25 Minuten einige Probleme mit den Gästen und deren 5:1-Abwehr, die zahlreiche Korbacher Ballverluste provozierte. So führte Ditterhausen mit 7:3 (7.). Die Korbacher brauchten eine Zeit, um ins Spiel zu kommen. Beim 1:1 durch Marc Wilke (21.) gelang der Ausgleich, zur Pause stand es 14:14. „Saisonbeginn, einfach abhaken“, kommentierte Trainer Achim Scholz das Geschehen.

In Durchgang zwei änderte sich das Bild. Scholz richtete seine Abwehr ebenfalls auf 5:1 aus, Raphael Harbecke störte vor allem die Kreise von Luca Wagenknecht. Damit war den Gästen der Zahn gezogen, die von der 31. bis zur 50. Minute vier Treffer erzielen konnten. Korbach dagegen holte sich über die gute Deckung immer mehr Selbstvertrauen im Angriff und steuerte einem ungefährdeten Sieg entgegen. Scholz wusste aber auch: „Für die kommenden Aufgaben werden wir uns deutlich steigern müssen.“ tsp

Tore für Korbach: Wilke 1, Harbecke 1, Franke 4, Trapp 2, Pawelczyk 4, Westmeier 4, Kollenberg 4, Ron Alscher 5, Rummel 1, Pok 1/1, Scholz 2/2.