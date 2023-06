„Die Mischung macht‘s“: TSV Altenlotheim II hat sich den Meistertitel verdient

Von: Hans Dreier

Geben alles auch beim Jubeln: Die Fußballer des TSV Altenlotheim II feiern nach dem 1:0 in Ehringen die Meisterschaft mit (hintere Reihe von links) Trainer Stephen Garthe, Kai Bremmer, Maximilian Huthwelker, Michael Meixner, Lukas Backhaus, Tobias Knoche, Alexei Dobrii, Yannik Leisner, Michael Seibert, Sven Püttschneider, Patrick Henricy, Johannes Bremmer, Matthias Haep und Dennis Mattersberger sowie (knieend von links) Johann Nagel, Dominik Finke und Vincent Nagel. © malafo

Dass am Altenlotheimer Oberbach schon immer erfolgreicher Fußball gespielt wird, ist bekannt. Kräftig feiern können die TSV-Kicker auch. Das zeigten sie am vergangenen Samstag, als ihre Partie gegen den TSV Ehringen abgepfiffen wurde.

Altenlotheim – Mit dem 1:0-Erfolg im Volkmarser Ortsteil stand die Gruppenliga-Reserve als Meister der Waldecker Kreisliga B fest. Das entscheidende Tor von Kai Bremmer sorgte für eine feuchtfröhliche Sause noch auf dem Platz, und nach der Rückkehr in den Heimatort ließen es die „Meisterkicker“ richtig krachen. Den Abschluss bot ein Frühschoppen am Sonntag, mittendrin: Kai Bremmer. Er war beileibe nicht seine erste Meisterschaft. „Aber die erste in der B-Liga“, wie er in Ehringen verriet.

„Wir sind verdient Meister geworden, denn schließlich sind wir seit September ungeschlagen“, findet Trainer Stephen Garthe. Die Saisonbilanz spricht für sich: Von 30 Saisonspielen verlor die „Zweite“ des TSV nur drei, viermal spielte sie unentschieden.

Erfolgreiche Aufholjagd gestartet

Im Saisonverlauf belegte das Team vom fünften bis zum siebten Spieltag den Spitzenplatz, hatte dann einen kurzen Einbruch und setzte die Aufholjagd konstant mit Blick nach oben fort. Am 26. Spieltag war Altenlotheim II zurück an der Tabellenspitze, die die Mannschaft bis zum Saisonende nicht mehr abgab.

Verdient ist der Erfolg auch deshalb, weil der TSV schon in den Serien davor oben mitgespielt hatte und zuletzt 2022 als Vizemeister nur knapp gescheitert war. Tiefpunkt der Aufstiegssaison war die 1:5-Niederlage in Neudorf im September. „Da haben wir überhaupt nicht dagegen halten können, unserer Personalnot geschuldet“, erinnert sich der Trainer.

Auch nicht besser: Die folgende 0:1-Heimniederlage gegen Blau-Gelb Korbach II und das deprimierende 0:4, ebenfalls auf eigenem Platz, gegen den stärksten Widersacher SG Fürstenberg/Immighausen. Die Wende schaffte Altenlotheim II mit einem 3:0-Erfolg bei der SG Auenberg. Als schönsten Erfolg bewertet Garthe das 2:0 unter der Woche in Fürstenberg: „Da haben wir, die reine zweite Mannschaft, guten Biss gezeigt und von der Teamleistung her ein sehr gutes Spiel geliefert.“

Neuer Betreuer gesucht

Personell war die Reserve wie vor allem die erste Mannschaft in der Gruppenliga nicht zu jeder Zeit auf Rosen gebettet. „Wir hatten auch etliche Verletzte zu beklagen, wo sich dann bemerkbar gemacht hat, dass es zu bestimmten Zeiten in der Breite des Kaders fehlte“, sagt Stephen Garthe, der nach Verletzung seine aktive Laufbahn als Spieler schon vor einigen Jahren beendete.

Doch die Mannschaft um den bereits 44 Jahre alten Kapitän Michael Seibert und Stammkeeper Tobias Knoche (26) habe auch in schwierigen Zeiten „guten Zusammenhalt gezeigt und Moral bewiesen“, so Garthe. „Die Mischung macht‘s“, beschreibt er den vielleicht wichtigsten Teil des Aufstiegserfolgs. Das Zusammentreffen also von erfahrenen Spielern wie Kai Bremmer, Maximilian Huthwelker oder Patrick Henricy und den jungen Akteuren wie Fabian Finke, Dominik Finke (22), Vincent Nagel (22) oder Johann Nagel (20).

Vor der Kreisliga A ist Stephen Garthe nicht bange, obwohl dort die Anforderungen höher sein werden. „Wir werden auch in der kommenden Saison einen guten Kader haben“, sagt er bestimmt. Punktuell wolle man sich verstärken, dazu liefen aktuell noch Gespräche. Betreuer Maximilian Huthwelker hört auf, für ihn sucht Garthe noch einen Ersatz.

