Diskuswerfer Marius Karges wirft Rekord zum Saisoneinstieg

Wieder ein Stück weiter: Marius Karges (Archivfoto) nähert sich den 64 Metern. © imago/BEAUTIFUL SPORTS

Marius Karges hat einen prima Start in seine erste Freiluftsaison in der Männerklasse hingelegt. Bei den Halleschen Werfertagen stellte er neue persönliche Bestleistung mit dem Zwei-Kilo-Diskus auf.

Halle/Saale – Im Wurfzentrum Brandberge erzielte der Bad Wildunger im Trikot der Frankfurter Eintracht 63,74 Meter und gewann den Wettkampf der U23-Junioren. „Eine Bestleistung zum Saisoneinstieg ist das, was sich jeder wünscht“, sagte Karges gegenüber dem Portal leichtathletik.de.

Dabei hatte sich das Wochenende an der Saale gar nicht so gut für den 20-Jährigen angelassen. In der Riege B der Männer kam er mit 57,68 Meter nicht über den vierten Platz hinaus. Die beste Leistung des Tages zeigte der Brite Lawrence Okoye, der die Riege A mit 64,78 Metern für sich entschied. Als bester Deutscher beendete Henrik Jansen (SC Magdeburg) als Dritter mit 63,16 Metern die Konkurrenz.

Karges hat Qualifikation für die Junioren-EM sicher

Technisch seien die Würfe am Samstag nicht so schlecht gewesen, fand Karges. „Ich dachte mir, wenn ich tags drauf bei vielleicht etwas besseren Bedingungen werfe, geht da noch deutlich mehr. Es konnte nur besser werden, dementsprechend optimistisch und locker bin ich in die Konkurrenz gegangen.“

Im zweiten Versuch packte der Dritte der Deutschen Winterwurfmeisterschaften seinen neuen persönlichen Rekord aus – genau 1,31 Meter über seiner bisherigen Bestweite, die er Ende Februar ebenfalls in Halle geworfen hatte. „Ich bin definitiv zufrieden. Vor allem nachdem es gestern nicht so gut gelaufen war, war ich jetzt froh, dass ich es heute besser machen konnte“, sagte Karges.

Platz zwei belegte Steven Richter (LV 90 Erzgebirge), der in der dritten Runde auf 63,17 Meter kam. Mit ihren Weiten überflügelten beide Junioren den Magdeburger Janssen. Der Bergedorfer Mika Sosna auf Platz drei steigerte sich mit 62,87 Meter im Vergleich zum Vortag ebenfalls deutlich. Mit seinen Leistungen hakte das Trio die Norm für die U23-EM in Espoo/Finnland vom 13. bis 16. Juli schon mal ab. (mn)