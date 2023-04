Dressurreiter eröffnen „grüne“ Saison: Reit- und Fahrverein Vöhl lädt am Wochenende zum Turnier

Teilen

Schritt halten: Meike-Kristine Pratschke (RFV Pferdezentrum Edersee Waldeck-O) und ihr Pferd auf Rhianoon erhoffen sich in Vöhl einen guten Saisonstart. © bb

Die Pferdesportler starten am Wochenende in die „grüne“ Saison. Während die Springreiter sich noch eine Woche gedulden müssen, zeigen die Dressurreiter in Vöhl ihr Können.

Vöhl – Zwei Tage steht der Vöhler Homberg im Blickpunkt. Am Maifeiertag hat der gastgebende Reit- und Fahrverein noch ein WBO, sprich Nachwuchsturnier, „draufgesattelt“.

Derzeit liegen dem Team um die Vorsitzende Astrid Döhler rund 200 Nennungen zu den zwölf Prüfungen vor. Damit wird in etwa das Vorjahresergebnis erreicht. „Es gehen noch Nachnennungen ein“, sagt Döhler, die mit dem Ergebnis zufrieden ist.

„Das Dressurturnier ist in der Ausschreibung ähnlich zum letzten Jahr. Das Viereck ist bereits aufgebaut und wir stecken in den letzten Vorbereitungen“ gab Döhler zu Beginn der Woche einen Überblick über den Stand der Arbeiten. Als Besonderheit findet eine Bundeschampionats-Qualifikation statt, wodurch viel junge Pferden mit hoher Qualität am Start sein werden.

Prüfung St. Georg Spezial* am Sonntag

Auf Ross und Reiter kommen Prüfungen der schweren Klasse bis zur St. Georg Spezial* zu. Die Prüfung St. Georg Special wird am Sonntag (16 Uhr) den Abschluss der beiden Turniertage bilden. Zwei Stunden zuvor steht eine Dressurprüfung der Klasse M** auf dem Programm. Die beiden Qualifikationsprüfungen zum Championat für fünf- bis sechsjährige Pferde starten um 12 und 13 Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt werden dann schon die Prüfungen Dressur L-Kandare und Dressurprüfung der Klasse M mit insgesamt 27 Nennungen absolviert worden sein.

Der Samstag beginnt um 9 Uhr auf dem Platz mit einer Dressurprüfung der Klasse A*. Vier weitere Prüfungen stehen im Ablauf an, bevor eine Dressurprüfung der Klasse S* um 16 Uhr den Schlusspunkt des ersten Tages einläutet. Hierzu liegen 28 Nennungen derzeit vor.

Auch hochkarätige Gäste sind dabei

Von den heimischen Dressurreiterinnen und -reiter sind praktisch alle am Start. Auch hochkarätige Gäste haben für Vöhl genannt. Allen voran die Nummer sieben der Hessischen Rangliste, der Herbsteiner Heinrich Brähler oder auch Marion Löw (Hof Bettenrode), mehrfache Grand Prix-Siegerin. Das amtierende Top-Trio der Verbandsmeisterschaft 2022, Celina Fischer vom RFV Fürstenwald, die Schwälmerin Mira Sack (Ziegenhain) und Silke Metzger (Rosenthal/W.) stehen auch auf der Liste.

In der schwersten Prüfung wird es einen neuen Sieger oder Siegerin geben, denn Charlotte Tollhopf vom RV Altenautal hat bisher noch nicht genannt. Wer den Weg zum Homberg nicht antreten kann, für den gibt es bei ClipMyHorse.TV einen Livestream der Veranstaltung. bb

Dressurturnier in Vöhl am Samstag und Sonntag, 29./30. April Samstag: 9 Uhr: Prüfung Kl. A* (Viereck 20x40m), 10 Uhr: Prüfung Kl. L-Trense (Viereck 20x40m), 11.30 Uhr: Pferdeprüfung Kl. A (Viereck 20x40m), 12.30 Uhr: Pferdeprüfung Kl. L (Viereck 20x60m), Einlaufprüfung für 5- und 6-jährige Dressurpferde, 14 Uhr: Prüfung Kl. M* (Viereck 20x60m), 16 Uhr: Prüfung Kl. S* (Viereck 20x60m). Sonntag: 9 Uhr: Prüfung Kl. L -Kandare (Viereck 20x40m), 10 Uhr: Prüfung Kl. M (Viereck 20x40m), 12 Uhr: Pferdeprüfung Kl. L (Viereck 20x60m), Qualifikation 5-jährige Pferde, 13 Uhr: Pferdeprüfung Kl. M (Viereck 20x60m), Qualifikation 6-jährige Dressurpferde, 14 Uhr: Prüfung Kl. M** (Viereck 20x60m), 16 Uhr: St. Georg Special* (Viereck 20x60m).

WBO-Turnier 1. Mai: 10 Uhr: Longenreiter-WB, 11 Uhr: Reiter-WB Schritt-Trab, 11.30 Uhr: Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp, 12.30 Uhr: Dressur-WB, Aufgabe E4 zu zweit, 13.30 Uhr: Führzügel-WB, 14.30 Uhr: Springreiter-WB, 15.30 Uhr: Stilspring-WB – ohne erlaubte Zeit.