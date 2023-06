Jens Schumann wiederholt seinen Vorjahressieg

Von: Gerhard Menkel

Aufbruch zur letzten Disziplin: Gesamtsieger Jens Schumann. © Artur Worobiow

Jens Schumann hat es wieder getan und als Waldecker den Waldecker Edersee-Triathlon auf der Olympischen Distanz gewonnen. Lokalkolorit versprühten auf dem Podest auch Relin Mehrhoff und Annika Hartmann von den Bad Arolser Trianhas.

Waldeck – Das „Ja“ von Jens Schumann im Ziel kam nicht ganz so langgezogen wie vor einem Jahr. Kann man verstehen, er wusste nun schon, wie Gewinnen ist. Glücklich war der 36-Jährige trotzdem, nachdem er am Samstag zum zweiten Mal nacheinander bei „seinem“ Triathlon den Gesamtsieg gefeiert hatte.

„Es gibt nichts Größeres, als einen Heimtitel zu holen“, gab er nach der 38. Ausführung des Dreikampfs aus 1,5 Kilometer Schwimmen, 42 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen froh zu Protokoll. Das Rennen in Stichworten:

Schumann gegen Mehrhoff

Der angekündigte Zweikampf in der Offenen Wertung mit 40 Männern und fünf Frauen zwischen den vielleicht gerade besten heimischen Kurzdistanz-Triathleten war recht früh entschieden. Jens Schumann hatte nach schnellerem Schwimmen und Radeln beim Wechsel vom Bike zum Laufen schon rund drei Minuten Vorsprung vor Relin Mehrhoff erzielt. „Ich hatte damit gerechnet, dass wir zusammen vom Fahrrad steigen“, sagte er.

Kam nicht so, und das lag auch an einer Ampel. Sie regelte auf einem Abschnitt bei Alraft den Verkehr wegen Aufräumarbeiten. Schumann passierte sie bei Grün, Mehrhoff sah die rote Leuchte. „Da musste man warten, ging ja nicht anders“, sagte er, bestimmt 30 Sekunden habe ihn der Halt gekostet. „Da hatte ich mehr Glück“, wusste Schumann, den ein Autofahrer kurz ausbremste.

Mehrhoffs versuchter Konter auf Rädern lief so ins Leere, doch es ist unmöglich zu sagen, ob grünes Licht ein anderes Resultat gebracht hätte. Schumann (Gesamtzeit: 2:09,41 Stunden) musste laufend nicht mehr voll Speed geben. „Ich konnte rausnehmen, weil ich Vorsprung hatte.“ Mehrhoff (2:13:57), knapp drei Jahr jünger als der Waldecker, rechnete sich Platz eins nicht mehr aus, obwohl er viel investiert habe. Ihn plagten dazu Schmerzen in beiden Knien. „Es war ein Laufen am Schmerzlimit, mehr so ein schnelles Jogging“, beschrieb er sein letztes Teilstück.

Die erste Disziplin ist geschafft: Relin Mehrhoff, der Rangzweite der Offenen Wertung, nach dem Schwimmen. © Artur Worobiow

Jetzt der Ironman

Der Herzhäuser, vielleicht der stärkere Läufer, blieb so auch auf den zehn Kilometern in der Wärme hinter Schumann zurück, 36:23,3 Minuten brauchte der eine, 37:54,1 Minuten der andere. Der Waldecker äußerte sich dennoch sympathisch bescheiden: „Heute hätte jeder von uns beiden gewinnen können. Es hat sich daran entschieden, wer den besseren Tag hatte“, sagte er. Schneller als Mehrhof, der seine beste Platzierung in Waldeck schaffte, waren auf der Olympischen Distanz noch zwei Starter aus der 5. Hessenliga: Christoph Antony (Viernheim) in 2:11:39 und Pascal Fischer (ACT Kassel) in 2:13:38 Stunden.

Aus der Ergebnisliste ließen sich noch zwei weitere heimische Finisher identifizieren: Nils Kindel (ebenfalls Trianhas) belegte in 2:49:54 Stunden Gesamtrang 16 (2. TM 25) der Offenen Wertung, Lars Heller vom SV Hundsdorf wurde in 2:55:03 Gesamt-21. (5. TM 35).

Schumann und Mehrhoff dürften sich am kommenden Samstag beim Ironman in Frankfurt wiedersehen. Der Mann vom TSV Eintracht will sich für die WM qualifizieren. „Das wäre der Traum“, sagte er. Der Herzhäuser will den Einstieg in die Langdistanz wagen. „Mal gucken, wie es geht“, sagte er. „Ich will es einfach mal probieren.“

Einsame Klasse

Einmal lag Mehrhoff übrigens doch vor seinem Rivalen: in der Bergwertung. Die rund zwei Kilometer bergauf von Nieder-Werbe nach Basdorf strampelte er in 5:27,8 Minuten weg, knapp 14 Sekunden rascher als Schumann. Auch Annika Hartmann nahm den Anstieg in 6:53 ziemlich flott, nur neun Männer schafften das schneller. Überhaupt war es ihr Tag. Nach Platz vier im Vorjahr gewann die Trianha-Triathletin das erste Mal in Waldeck.

„Cool“, sagte sie, „es hat Spaß gemacht.“ In der Wertung der Frauen waren ihre 2:34:43 Stunden einsame Klasse, die Rangzweite Paulina Jäger aus Melsungen (2:53:13) sah das Zielband gut 20 Minuten später.

Lachend ins Ziel: Annika Hartmann, Siegerin bei den Frauen. © Artur Worobiow

Die 26-Jährige Gewinnerin, mittlerweile daheim in Ehringen, hatte die ersten beiden Disziplinen eigenem Bekunden nach prima bewältigt, beim Laufen dann aber beißen müssen. An ihre 46:07,06 Minuten über die zehn Kilometer kam trotzdem keine andere heran. Auch für Annika Hartmann war Waldeck etwas wie eine Durchlaufstation zu höheren Zielen: Sie hat im August die „Deutschen“ im Crosstriathlon in der Planung, bei der das Rennrad durch ein Mountainbike ersetzt und querfeldein gelaufen wird.

Zufriedene Waldecker

„Wir sind sehr zufrieden, trotz des Sturms hat alles gut funktioniert“, zog Daniel Hankel, Leiter der Triathlonsparte des TSV Waldeck, Bilanz des mit rund 200 Helfern bei gut350 Startenden bewältigten Wettkampfs. Ein durchaus hartes Brot war die Sache für Feuerwehrleute, weil viele von ihnen wegen der Folgen des Unwetters am Donnerstag/Freitag ziemlich gefordert worden waren. Man habe die Athleten gebeten, ihnen unterwegs ein Danke zuzurufen, erzählte Hankel: Das sei gut angekommen und habe zu einer harmonischen Veranstaltung beigetragen.

Trotz des hohen Verkehrsaufkommens auf der Radstrecke habe es keine Unfälle unter den Aktiven gegeben, sagte Hankel. Allerdings kam es zu einem Zwischenfall, eine Kampfrichterin stürzte von einem Quad. Näheres konnte Hankel zu den Folgen noch nicht sagen.