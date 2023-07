Er organisiert die 75-Jahr-Feier: Marius Hamel ein Glücksfall für den Sportkreis

Von: Hans Dreier

Arbeitete viel für die Organisation des Sportkreis-Jubiläums in Bad Arolsen: Beim Wandern, hier in der Sächsischen Schweiz, findet Marius Hamel Erholung. © HAMEL/ NH

Marius Hamel hat sich um die 75-Jahr-Feier des Sportkreises Waldeck-Frankenberg am Samstag in Bad Arolsen gekümmert.

Korbach – Im ersten Stock des Korbacher Kreishauses hat Marius Hamel einen Tag pro Woche seinen Arbeitsplatz: Immer dienstags ist der 22-Jährige in den Räumen des Fachdienstes Sport und Jugendarbeit zu finden. „Das ist mein Minijob hier beim Sportkreis jeden Dienstag pro Woche“, erzählt der Student der Sportwissenschaften lachend.

Minijob ist wohl eher eine Untertreibung, um das angemessen zu beschreiben, mit dem Marius Hamel im Kreishaus befasst ist: der Organisation des Sportkreis-Jubiläums am heutigen Samstag in Bad Arolsen. 75 Jahre alt wird der Sportkreis. Und im Fachdienst sowie beim Jubilar ist man froh, dass der großgewachsene „Minijobber“ mit Top-Sportler-Figur seit April so tatkräftig bei der Organisation des Jubiläums eingestiegen ist. „Marius Hamel ist ein Glücksfall für uns“, sagt es der Sportkreis-Vorsitzende Uwe Steuber kurz und knapp. Ein Jungspund, der maßgeblich mitgeholfen hat, der „Alten Dame“ Sportkreis eine peppige Jubiläumsfeier zu ermöglichen.

Zurück ins Büro im Kreishaus: Marius Hamel tippt schnell in seinem Handy; das Telefon auf dem Schreibtisch benutzt er kaum noch. Sein duales Studium an der deutschen Berufsakademie (dba) Sport und Gesundheit in Baunatal lässt ihm viel Zeit für die Praxis. Zur Zeit ist der in der Gemeinde Vöhl am Edersee aufgewachsene Student auch dabei, seine Bachelorarbeit fertigzustellen.

41 Programmpunkte auf die Beine gestellt

Sozusagen nebenher war Hamel damit befasst, die von den Vereinen gestaltete und 41 Programmpunkte umfassende Jubiläumsschau vor dem Schloss in Bad Arolsen am heutigen Samstag zu organisieren. Das geht los am Vormittag um 10 Uhr mit Zumba für Erwachsene in der Fürstlichen Reitbahn, Fair Play auf dem Offenen Fußballfeld sowie Gesundheitssport und Sportabzeichen mit dem TV Volkmarsen. Die Sportjugend Waldeck-Frankenberg präsentiert sich mit Spikeball, Volleyball und weiteren Spielen, während der Turngau Waldeck Turnfrosch Turni auf die Besucher loslässt.

Der SC Willingen präsentiert Sprungschanze und Biathlonanlage, der AMSC Lahn-Eder einen Kart-Parcour für E-Karts. In der Fürstlichen Reitbahn geht es am Nachmittag weiter mit einer Dressurshow vom RuF Waldeck, und Floorball. Kindertänze des TV Külte und Kunstradfahren des RSV Ernsthausen beenden ein kunterbuntes Sportprogramm. Die Vielfalt des Sports - da bekommt Marius Hamel leuchtende Augen. Seit seinem dritten Lebensjahr ist er sportlich aktiv, machte als Kind und Jugendlicher Leichtathletik und spielte – natürlich – Fußball. Meist auf der Sechser-Position eingesetzt, hat er sich da über den Aufstieg des SV Ittertal mitgefreut wie alle anderen Beteiligten ebenso. „Ich bin stets gespannt auf neue Sportarten und möchte immer alles ausprobieren“, erzählt er. Skisport und Snowboard hat er ebenso betrieben wie Mountainbike- und Radtouren – eben fast „alles ausprobiert“.

Für den heutigen Jubiläumssamstag hofft Hamel, dass es keine schwerwiegenden Pannen gibt. „Ich werde wohl die ganze Zeit hin und her laufen und schauen, dass alles rund läuft“, sagt er lächelnd. Solch eine Jubiläumsfeier vorzubereiten, mit dieser Aufgabe war er trotz vielfältiger Jobs bislang noch nicht befasst. „In dem Rahmen habe ich so etwas noch nicht gemacht“, gesteht Hamel ein.

Studium hat geholfen

Geholfen hat ihm da vielleicht, dass in seinem Studium viel Wert auf Praxis gelegt wird. Das duale sportwissenschaftliche Studium, welches Marius Hamel an der staatlich anerkannten privaten Berufsakademie in Baunatal absolviert, wird für seinen außergewöhnlich umfangreichen Praxisteil, kombiniert mit wissenschaftlichem Know how, gelobt.

Im Rahmen seines Studiums arbeitet der 22-Jährige seit zwei Jahren auch bei der Gemeinde Diemelsee: Für sechs dort an der sechs Kilometer langen Strandpromenade von Heringhausen aufgestellte neue Outdoor-Sportgeräte hat der Sportstudent ein Konzept erarbeitet, um die Geräte für die Urlauber interessant zu machen.



Beteiligt war Hamel auch an einem gemeinsamen Projekt des Gesundheitsnetzwerkes PORT Willingen-Diemelsee zusammen mit dem Sportkreis Waldeck-Frankenberg und dem Fachdienst Sport des Landkreises: ein Bewegungsparcour für Vorschulkinder, an dem rund 100 Kinder aus den Kitas der Gemeinden Willingen und Diemelsee teilnahmen. Der Bewegungscheck diente der Gesundheitsvorsorge und ermittelte den körperlichen Stand der Kinder.



Bleiben die vom Landkreis und Sportkreis angebotenen Sommerschwimmkurse zu erwähnen, um die sich Marius Hamel ebenfalls gekümmert hat und kümmert: Dabei wurmt ihn, dass so viele Kinder erst auf die Warteliste kommen, bevor sie einen Platz in einem der Kurse antreten können.



Zeit für weitere Hobbys bleibt dem 22-Jährigen, der auch noch einen Zwillingsbruder Moritz hat, dann wohl kaum. Falsch gedacht: Marius Hamel besitzt auch noch einen Jagdhundemix, also keinen reinrassigen Vierbeiner, und ist Vorsitzender des Hunde-Vereins.