Frauen des TV Odershausen spielen 3:3 gegen Fulda - Sachsenhäuser Männer in Kelsterbach ohne Siegchance

Teilen

Gut im Spiel waren Theresa Engels (Bild) und ihre Schwester Lena. Die beiden holten die Punkte, die ein Unentschieden gegen GW Fulda notwendig waren. © malafo

Einen Punkt aus zwei Spielen. So lautet die mäßige Bilanz der zwei heimischen Tennis-Verbandsligsten in der Aktivenklasse. Die Frauen des TV Odershausen holten ein 3:3 gegen GW Fulda und die Männer des TC Sachsenhausen unterlagen 1:5 in Kelsterbach.

Odershausen/Sachsenhausen – Es gibt freudige und ärgerliche Remis. Das 3:3 der Tennisspielerinnen des TV Odershausen im Verbandsligaspiel gegen GW Fulda zählt wohl eher zur Kategorie Punktgewinn. „Wir sind mit dem Endergebnis zufrieden, mehr war leider nicht drin“, sagte Vereinssprecherin Petra Jacobs. Sie berichtet auch von der Tschechin Tereza Dejnozkova, die im Team von GW Fulda als Nummer eins auftritt. „Diese junge Frau wird nur bei den ersten fünf Ligaspielen eingesetzt, um die Klasse für die Mannschaft zu halten“, erzählt Petra Jacobs.

Jacobs nach Sturz ohne Chance gegen Tschechin

Ihre Tochter Katharina hatte gegen Dejnozkova mehr als nur einen schweren Stand. Die Nummer eins des TVO parierte zwar die Aufschläge und Returns der Tschechin gut, aber das reichte nicht aus gegen eine Leistungsklassenzahl 1,2. Dann kam auch noch Pech hinzu, denn Jacobs (LK 6) stürzte und schlug unglücklich mit dem Kopf auf dem Boden auf. Nach einer Verletzungspause konnte sie zwar weiterspielen, aber die Siegerin hieß Dejnozkova mit 6:3, 6:0.

Theresa Engels machte es besser und sie hatte in Laetitia Rockel auch eine eher lösbare Aufgabe. Engels brachte ihren Spielmix auf den Platz, der sie stark macht: Viele hohe Bälle und gute Rückhandpassierschläge brachten ihr den Sieg mit 6:4 6:3.

Auch ihre Schwester Lena Engels bog früh auf die Siegesstraße ein, denn Stephanie Köcher hatte den druckvollen Vorhandbällen und den platzierten Angriffsschlägen mit der Rückhand nur wenig entgegenzusetzen. Lena Engels siegte 6:1, 6:1.

Engels-Doppel eine harmonische Macht

Elena Göhle machte diesmal das Odershäuser Quartett komplett. Sie schlug sich gegen Isabel Rink ordentlich, beide zeigten einige tolle Ballwechsel. Viele Spiele gingen in dieser Partie über Einstand, meist mit dem besseren Ende für die Fuldaerin. Göhle unterlag mit 0:6 2:6.

In den Doppeln stellten die Odershäuserinnen taktisch auf. Katharina Jacobs/Elena Göhle traten gegen Dejnozkova /Rink an. Die Niederlage war kaum zu vermeiden, denn Jacobs war noch angeschlagen. Das Paar gewann zumindest vier Spiele und verlor 2:6 ,2:6.

Das Remis sicherten die Geschwister Engels. Sie zeigten einmal mehr ihr harmonisches Zusammenspiel gegen Rockel/Köcher. Das TVO-Duo sammelte zahlreiche Punkte mit gut herausgespielten Angriffsbällen am Netz. Die Partie ging mit 6:4 6:3 an Odershausen und das 3:3 gegen Fulda war perfekt. red

Nur Buschmann spielt sich in Siegeslaune

Mit einer 1:5-Niederlage kehrten die Tennisspieler des TC Sachsenhausen von ihrem Verbandsligaspiel beim TC Kelsterbach zurück. „Ein 2:4 hört sich zwar besser an als ein 1:5, aber beides sind Niederlagen, deshalb hat Kelsterbach auch verdient gewonnen“, sagte der Sachsenhäuser Teamsprecher Steffen Henckel.

In der Liga herrsche eine Zweiklassengesellschaft, betonte Andre Dämmer, die Nummer eins im Sachsenhäuser Team. „Kelsterbach zählt zu der oberen Klasse und wir zur unteren.“ Diese Einstufung bekam Dämmer auch selbst schnell zu spüren. Obwohl er seine Partie gegen Henry Dornbusch als „eines meiner besten Ligaspiele“ einordnete, verlor er 3:6, 2:6.



Den Sachsenhäuser Ehrenpunkt holte Sebastian Buschmann, der einen sehr konzentrierten Auftritt hinlegte und gegen den um drei LK-Punkte besseren Philipp Hoppmann mit 7:6 und 6:0 gewann. Bei seinen Teamkollegen lief es anders: Gero Göbel hatte gegen Andreas Disser (1:6, 3:6) genauso wenig eine Siegchance wie Jeremias Tent gegen Tristan Gesing (2:6, 2:6).



Damit war für das Sachsenhäuser Team nur noch ein Remis möglich, wenn es beide Doppel gewinnen sollte. Aber auch diese wage Hoffnung machten die Kelsterbacher schnell zunichte. Dämmer/Buschmann unterlagen Dornbusch/Disser mit 2:6 und 0:6. Göbel/Tent waren stark gegen Hoppmann/Gesing und sie mussten sich erst nach dem Matchtiebreak mit 7:6, 0:6 und 6:10 geschlagen geben. (rsm(red)