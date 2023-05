Gold und Bronze: Staffeln überraschen bei Hessenmeisterschaften

Teilen

Freuen sich über Gold und Bronze: (von links) Sophia Schiffmann, Lara Nagel, Luzie Westmeier und Emma Scholl von der SG Frankenberg/Korbach. © Manfred Hamel

Der Feiertagsausflug am Himmelfahrtstag ins südhessische Bürstadt hat sich für zwei Staffeln aus Waldeck-Frankenberg gelohnt. Zweimal Gold und einmal Bronze gab es für die Leichtathletinnen bei den hessischen Meisterschaften.

Frankenberg/Korbach – Ein gelungener Auftakt gelang der 4x100 Meter Frauen-Staffel der Startgemeinschaft Frankenberg-Korbach. Luzie Westmeier, Lara Nagel, Emma Scholl und Sophia Schiffmann sprinteten in neuer persönlicher Bestleistung in der Frauenklasse von starken 51,15 Sekunden zu Bronze. Zur Silbermedaille fehlten nur 17 Hundertstel.

Ein Paukenschlag folgte durch die 3x800 Meter U14-Staffel des TSV Frankenberg. Paula Hartmann übergab nach einem beherzten Rennen an Filiz Nolte, die mehrere Positionen gut machte und in Führung liegend an Lara Stein übergab. Den völlig überraschenden Sieg ließ sich Stein mit einem guten 2:34 Minuten-Rennen nicht mehr nehmen. Nach der persönlichen Bestleistung von 8:11,56 Minuten war die Freude bei dem Trio groß.

Zum Abschluss folgte die 4x400 Meter-Staffel der Frauen: Hier konnte die Startgemeinschaft Frankenberg/Korbach eine unerwartete Hessenmeisterschaft feiern. Den Grundstein dazu legte Lara Nagel mit einer 61er-Stadionrunde. Luzie Westmeier, Sophia Schiffmann und Emma Scholl bauten den Vorsprung kontinuierlich aus – es gab Gold in guten 4:24,53 Minuten. „Ein toller Teamgeist der Startgemeinschaft und gezieltes Training haben dazu beigetragen, dass wir auch in der Frauenklasse in Hessen vorne mitspielen können“, freuten sich die beiden Trainer Karl-Wilhelm Westmeier und Manfred Hamel. mh