HSG Twistetal will auch mit Minikader die maximalen Punkte

Teilen

Fällt bei Twistetal aus: Glenn Fait, hier in die Zange genommen von den Bettenhäusern Gordan Suton (links) und Ante Franic. © Werner Spitzkopf

Im vorletzten Heimspiel der Saison empfängt Handball-Landesligist HSG Twistetal am Samstagabend (19.15 Uhr) die TSG Dittershausen.

Mühlhausen - Im Hinspiel musste sich die heimische HSG mit 35:37 geschlagen geben. Das soll im Rückspiel nicht wieder passieren, gerade im Hinblick darauf, dass die HSG als Sechster mit einem Sieg näher an den Viertplatzierten aus Dittershausen heranrücken könnte.

In den verbleibenden drei Spielen sollen sechs Punkte für die HSG her, was aufgrund des dezimierten Kaders zwar sportlich, aber nicht unmöglich ist.

„Wenn wir noch einmal herankommen möchten, müssen wir gewinnen“, stellt Trainer Steffen Fingerhut die Weichen auf Sieg. Nach dem erneuten Ausfall bis zum Saisonende von Kapitän Nils Pohlmann sowie dem Fehlen von Glenn Fait und Andre Krouhs, muss das Team wohl mit A-Jugendlichen aufgefüllt werden. Dass die Spieler in der Lage sind, einen dezimierten Kader zu kompensieren und trotzdem vermeintlich stärkere Gegner zu schlagen, haben sie mehrfach bewiesen.

HSG Twistetal will den Gegner unter 30 Toren halten

Dafür verlangt Fingerhut ein gebundenes Handballspiel gegen die stabile Abwehr der Dittershäuser, die eine sehr gute Saison abgeliefert haben. Mit einer variablen 6:0 oder 5:1-Abwehr hatten die Gäste bisher guten Erfolg. Hier gilt es die Nahtstellen zu finden und Bälle im Tor des Gegners zu platzieren.

Mit einer stabilen Abwehr aus den eigenen Reihen heraus sollen die Twistetaler die Gäste unter der 30-Tore-Marke halten. Im Hinspiel, in dem sich Jannik Bitter so schwer verletzte, dass er für den Rest der Saison ausfällt, trugen sich zehn Spieler der TSG in die Torschützenliste ein, was beweist, mit welch breitem Spiel, bei dem jeder Spieler torgefährlich ist, die Dittershäuser auftreten.

Obwohl Coach Fingerhut die Favoritenrolle beim Gegner sieht, können die Spieler der HSG beweisen, welche Moral in ihnen steckt und wie gut jeder für jeden einsteht, wenn die Bank nur mit wenigen Spielern besetzt ist. Los geht es am Samstag um 19.15 Uhr in der Mehrzweckhalle Mühlhausen. (hei)