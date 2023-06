Fuchs wechselt auf Leihbasis nach Wetzlar

Teilen

Demnächst im Wetzlarer Trikot: Rechtsaußen Julian Fuchs. © MT Melsungen

Julian Fuchs wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der MT Melsungen tragen. Dies teilte der Handball-Bundesligist mit.

Korbach - Der aus Korbach stammende Rechtsaußen werde für ein Jahr auf Leihbasis zum Ligakonkurrenten HSG Wetzlar wechseln. Dort soll der 22-Jährige ein Gespann mit dem slowenischen Nationalspieler Domen Novak bilden. Mit Timo Kastening und Dimitri Ignatow hätte Fuchs bei der MT auch in der kommenden Saison große Konkurrenz gehabt.

„Mit drei Spielern auf einer Position wird es dann schwierig“, sagte MT-Sportdirektor Michael Allendorf. Fuchs bräuchte für den nächsten sportlichen Entwicklungsschritt mehr Spielpraxis.

Fuchs kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 22 Einsätze im Melsunger Bundesliga-Team und erzielte dabei 19 Treffer. Mit Ausleihen dieser Art habe die MT gute Erfahrungen gemacht, sagte Allendorf. So habe sich Dimitri Ignatow von 2020 bis 2022 bei Tusem Essen enorm weiterentwickelt, „und heute gehört er fest zu unserem Kader und hat sich in der Bundesliga etabliert“, sagt Allendorf, der davon überzeugt ist, dass sich Fuchs in der Bundesliga durchsetzen kann.

Der gebürtige Korbacher sieht seine Aufgabe in Wetzlar ebenfalls als Chance an. „Dort stehe ich zum ersten Mal fest im Kader eines Bundesligisten“, sagt der 22-Jährige, der seit der D-Jugend das Melsunger Trikot getragen hat. Er freue sich darauf, seine künftige Mannschaft kennenzulernen, auf das neue Umfeld. „Ich will mich in Wetzlar beweisen“, sagte Fuchs.

Björn Seipp, Geschäftsführer der HSG Wetzlar, beschreibt Fuchs als einen sehr interessanten Spieler und attestiert ihm ein enormes Potenzial: „Wir freuen uns, dass er kommende Saison unser Trikot tragen wird.“ (red)