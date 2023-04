Handball: Schützenhilfe für den TV Külte gefragt

Fehlt am Sonntag gegen Reinhardswald: Justus Krathge von der HSG Bad Wildungen. © Matthias Lange

Ganz auf Abstiegskampf eingestellt sind am drittletzten Saisonspieltag der Bezirksoberliga die Handballteams aus Waldeck. Gefährdet ist aber nur eins.

Korbach - Zwar müssen sich der TSV Korbach und die HSG Bad Wildungen nicht wirklich ums Bleibendürfen sorgen, dafür aber ihre Gegner aus Dittershausen und Reinhardswald. Und natürlich der TV Külte, der in Zierenberg gefordert ist und dem Korbacher und Südwaldecker mit eigenen Siegen helfen würden.

Korbach – Dittershausen II (Hinspiel 37:29/Sa., 18.30 Uhr). Nach zuletzt drei Niederlagen hat sich das Thema Relegation für die Korbacher zwar nicht erledigt, aus eigener Kraft kriegen sie das aber nicht mehr hin. Damit ist vielleicht auch der Druck weg. Trainer Robert Müller wünscht sich jedenfalls, dass seine Spieler am Samstag befreit aufspielen und zeigen, „dass sie Bock auf die letzten drei Spiele haben“.

Der TSG begegnet Müller mit Respekt, zumal die Gäste ihre Reihen womöglich mit Spielern aus der ersten Garnitur auffüllen. „Dittershausen II ist das Team der Rückrunde“, sagt der TSV-Trainer. Nicht von ungefähr: Der Tabellenelfte hat sechs seiner bisher acht Saisonsiege in der Rückrunde geholt.

Deshalb ist für Müller weder das Hinspiel noch die Tabelle ein Maßstab: „Da wird ein ganz anderes Kaliber auf der Platte stehen.“ Komplett gehen die Kreisstädter nicht in die Begegnung: Marco Rummel ist aus gesundheitliche Gründen nicht dabei, Dave Alscher fehlt bis Ende der Saison aufgrund einer Verletzung der Achillessehne.

Zierenberg – Külte (32:35/So., 17.30 Uhr). „Das wird keine leichte Aufgabe“, sagt Kültes Trainer Carsten Neumann für das Gastspiel in der Kreissporthalle Zierenberg voraus. Er hat gute Gründe. Zum einen spiegele die Tabelle nicht die Qualität des HSC, der als Neunter mit 19:27 Punkten im unteren Mittelfeld siedelt. Zum anderen verfüge Zierenberg über eine „sehr erfahrene Mannschaft“.

Die Gäste stehen als Tabellenvorletzter deutlich mehr unter Druck als der Gegner, der eigentlich aus dem Schneider ist. Für den TVK spricht das Hinspielergebnis. Klar, knapp fünf Monate später sind die Karten neu gemischt, aber Neumann ist guter Dinge. Trotz der zuletzt drei Niederlagen ließ seine Mannschaft ihr Potenzial aufscheinen.

Auch die Personalsituation war schon schlechter. In Zierenberg ist das gesamte Team dabei. Neumann rechnet sich gute Chancen aus, wenn seine Spieler konzentriert bleiben, in Angriff wie Abwehr konsequent agieren und einfache Ballverluste sowie fahrige Abschlüsse vermeiden.

Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim – Reinhardswald (26:27/So., 18 Uhr). Nach fünf Siegen in Serie will Harald Meißner am Sonntag in der Großsporthalle Bergheim das halbe Dutzend vollmachen. „Heimspiele wollen wir immer gewinnen“, sagt der Trainer der Südwaldecker und bekundet. „Wir haben uns gut gefunden.“ So breit die Brust auch sein mag, Meißner erwartet eine kampfbetonte Partie.

Reinhardswald ist wegen der Abzugs von vier Punkten (nicht erfülltes Schiedsrichtersoll) akut abstiegsgefährdet. „Da geht es ums nackte Überleben“, sagt Meißner. Die Gäste seien kein Gegner für die leichte Schulter, im Gegenteil. Er nennt sie „eine körperliche Mannschaft“, die sich über die Saison spielerisch gut entwickelt habe. Das Hinspiel verlor Wildungen unglücklich, wie sich Meißner erinnert.

Mit Moritz Jungermann, Jan und Justus Krathge, die mit dem Studium beschäftigt sind, sowie Christian Hartung und Dennis Buchholz, die noch Verletzungen auskurieren, fehlen Meißner fünf Spieler. Er will deshalb wieder Jugendspieler integrieren, die bisher gute Leistungen zeigten, wie Maximilian Mombrei oder Mika Lehnhardt.

Der Schlüssel zum Erfolg werde darin liegen, das eigene Spiel durchzuziehen und „sich nicht auf Nebenkriegsschauplätze einzulassen“, so Meißner. In der Abwehr soll seine Mannschaft „mit voller Überzeugung“ dagegen halten und vorn die Chancen nutzen. (Lukas Goos)