Handball-Finale beim TSV Korbach: Zwei Abschiede und ein Sieg

Von: Gerhard Menkel

Ein gemeinsames Bier zum Abschied: Frieder Schmidt, der seine Karriere beendet, und Robert Müller, der als Trainer des TSV Korbach aufhört. © tsp

Das Spiel trat in den Hintergrund, im Mittelpunkt stand beim 30:25 (14:10) des TSV Korbach über die TG Wehlheiden der Abschied von einem Spieler und einem Trainer.

Korbach -. Der eine, Robert Müller, verlässt die TSV-Handballer nach zwei Jahren an der Seitenlinie in der Bezirksoberliga. Er freute sich, „eine intakte Mannschaft an meinen Nachfolger zu übergeben, der mit diesen Jungs viel Freude haben wird“.

Der andere absolvierte seine letzte Partie in seiner langen Laufbahn und wurde nach dem Schlusspfiff von Fans und Spielern beider Lager mit Standing Ovations und lauten „Frieder, Frieder“-Rufen bedacht: Der gebürtige Korbacher Frieder Schmidt hat für den TSV viel geleistet, erst in seinen letzten Jahren lief er für Wehlheiden auf.

„Es gibt für mich nichts Schöneres, als mein letztes Spiel hier bei euch zu spielen“, sagte der sichtlich gerührte Linksaußen nach dem Schlusspfiff zu den Fans, der vor und nach dem Spiel sein altes gelbes TSV-Trikot mit der Rückennummer drei trug. Übel nahm ihm das bei seiner aktuellen Mannschaft niemand.

Eine betont freundschaftliche Begegnung

Überhaupt fand das letzte Spiel vor etwas mehr als 200 Zuschauern in betont freundschaftlicher Atmosphäre statt. Für beide ging es um nichts mehr, somit scheuten die Spieler das letzte Risiko. Viele Fehler führten dazu, dass das erste Tor zum 1:0 erst nach sechs Minuten fiel. In der Folge lag der TSV stets mit zwei bis drei Toren vorne, konnte sich aber nie absetzen.

Auf der anderen Seite fehlten dem Tabellenzwölften die Mittel, um den TSV wirklich in Gefahr bringen zu können. Als Wehlheiden beim 19:19 (43.) der Ausgleich gelang, trat Korbach kurz aufs Gaspedal und lag nach 48 Minuten wieder mit 24:20 vorne. Diesen Vorsprung brachten die Kreisstädter locker über die Zeit und erzielten mit dem Schlusspfiff das 30:25 per Kempatrick das schönste Tor des Spiels durch Benjamin Franke. (tsp)