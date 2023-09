Handballer der HSG Bad Wildungen sind noch auf der Suche nach dem Rhythmus

Von: Thorsten Spohr

Die HSG Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim

HSG Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim will in dieser Saison wieder im oberen Drittel der Bezirksoberliga landen.

Bad Wildungen – Späte Sommerferien und eine Handballvorbereitung – das passt nicht wirklich gut zusammen. Auch bei den Männern der HSG Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim erschwerte die Urlaubszeit die Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen spürbar. Als „suboptimal“ beschreibt Trainer Harald Meißner die Situation, gleichwohl weiß er, dass er damit das Schicksal vieler Vereine in der Liga teilen wird.

Dazu kam: Der Bezirksoberligist musste die Absage von drei Testspielen verkraften – Spiele, die dringend benötigt werden, um in den Spielrhythmus zu kommen. Beim eigenen Vorbereitungsturnier am vergangenen Wochenende konnte man das laut Meißner gut beobachten: Die Gegner waren den Badestädtern teilweise einen Schritt voraus. Meißner ahnt, dass ihn das in den ersten Spielen noch verfolgen wird. „Wir wissen, dass wir in den kommenden Wochen noch einiges tun müssen und das wird sich noch in die ersten Saisonspiele hineinbewegen.“

Meißner setzt zu Saisonbeginn auf die individuellen Stärken seiner Spieler, die so manches noch mannschaftstaktisch fehlende auffangen soll. Spieler wie Simon Riedesel und Jan Appel dürften hier gefordert sein, allerdings muss Meißner bei beiden auch aufpassen: Riedesel hat Oberschenkelprobleme, Appel ist gerade erst von einem Kreuzbandriss genesen.

Eigentlich ist Meißners Kader gut besetzt, mit dem jungen Rückraumspieler Alexander Schäfer (Eintracht Baunatal II), Roland Walz (VfL Oldenburg, Kreis und Rückraum Mitte) sowie Hendrik Lausch (TG Wehlheiden, Abwehr, Rückraum Mitte)) sind drei Spieler dazugekommen, die Wildunger Möglichkeiten deutlich größer werden lassen. Aber erneut gibt es personelle Sorgen: So hat sich Walz beim Turnier am Knie verletzt, eine genaue Diagnose steht noch nicht fest.

Und auch auf der Torhüterposition gibt es Sorgen, da sich Benjamin Efendic einen Sehnenriss im kleinen Finger zugezogen hat und mehrere Wochen ausfällt. Da trifft es sich gut, dass die Badestädter mit Magnus Schengel einen ehemaligen Spieler zur Rückkehr überreden konnten. Er kommt aus Wehlheiden und sollte eigentlich zunächst das Backup für das etablierte Torhüterduo Efendic/Lukas Göthe sein. „Ich bin richtig froh, ihn in dieser Saison zu haben“, sagt Meißner.

Der setzt wie zuletzt auch auf eine sichere und solide Abwehr, die Präsenz, Kompaktheit und Griffigkeit ausstrahlen soll. Nach vorne sollen zwar auch einfacher Tore durch Tempogegenstöße erzielt werden, Meißner will aber auch sehen, dass seine Spieler sich die nötige Zeit nehmen und bei Bedarf Angriffe abbrechen und in Ruhe aufbauen, um unnötige Ballverluste zu vermeiden. „Keine Hektik“, gibt er erfahrene Trainer vor, der in der vergangenen Spielzeit aus gesundheitlichen Gründen lange ausgefallen war.

Jetzt ist Meißner wieder fit und er hofft, dass sein Team auch aus den Fehlern der vergangenen Spielzeit gelernt hat, in der das ein oder andere Spiel unnötig verloren wurde – wobei auch das große Verletzungspech in der abgelaufenen Spielzeit den Badestädtern zu schaffen machte. Auch deshalb hofft Meißner, dass es nicht wieder zu viele Hiobsbotschaften gibt. Denn dann ist es laut ihm durchaus realistisch, dass „wir im oberen Drittel der Tabelle landen werden“. Er ist überzeugt: „Wir haben eine gute Mischung in der Mannschaft und wollen in der neuen Runde die Breite unseres Kaders ausnutzen.“