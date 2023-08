Hemfurther Ehepaar Hankel bewältigt gemeinsam Ötztaler Radmarathon

Teilen

Daumen hoch: Bianka und Dirk Hankel (links) hatten auch ihren Spaß beim Ötztaler Radmarathon. © Sportograf

Man macht ja vieles für den Partner, den man liebt. Dirk Hankel hat sich für seine Frau Bianka knapp zwölf Stunden auf dem Rennrad, nun ja, gequält.

Hemfurth-Edersee – Gemeinsam mit ihr fuhr er den Ötztaler Radmarathon bei teils extremer Hitze über 227 Kilometer und 5500 Höhenmeter. Wenn das mal nicht ein wahrer Liebesbeweis ist.

Ausdauernd aufs Rad steigen beide gern. Sie kannte die Herausforderung im Ötztal aber schon aus dem vergangenen Jahr: „Ich wusste, was mich erwartet, und dass es hart für meinen Mann wird, da er nicht so wie ich ein großes Zeitfenster für das Radtraining hat“, sagt Bianka. „Er musste sich in kürzester Zeit an mich ran arbeiten, dazu gehört Willenskraft und Disziplin. Das hat er toll gemacht und darauf kann er stolz sein.“

Das Abenteuer begann für das Paar aus Hemfurth gemeinsam mit mehr als 4000 Startern früh morgens in Sölden. Den ersten der vier Alpenpässe erreichten sie nach gerade einmal 50 Kilometern in zweieinhalb Stunden. Ein bisschen Nervenkitzel war auch dabei, denn bestimmte Kontrollpunkte müssen zu festen Zeiten passiert sein, sonst wird man vom „Besenwagen“ aus dem Rennen genommen.

Nicht darüber nachdenken und nur in die Pedale treten, so ging es für das Ehepaar zügig weiter. Nach 120 Kilometern und knapp sechs Stunden hatte es den zweiten Kontrollpunkt rechtzeitig geschafft. „Ein tolles Gefühl“, sagt Bianka.

Am Jaufenpass fluten Glückshormone den Körper

Allerdings lagen da noch zwei weitere Anstiege vor ihnen. Das Paar kämpfte nicht nur mit den steilen Anstiegen bis zu 20 Prozent, der dünnen Höhenluft und den rasanten Talabfahrten, sondern auch gegen die Temperaturschwankungen – die Bandbreite reichte von angenehmen 11 bis 13 Grad bis hin zu annähernd 40 Grad. „Nach 154 Kilometern und siebeneinhalb Stunden Fahrtzeit knapp den Kontrollpunkt am Jaufenpass (1130 Höhenmeter) erzwungen zu haben, ist ein unbeschreibliches Glücksgefühl“, sagt Dirk Hankel, der vorher nie so eine weite und bergige Strecke hinter sich gebracht hatte. In ihm sei plötzlich so viel Anspannung abgefallen. „Ich war so glücklich und überwältigt, so weit gekommen zu sein. Es ist Wahnsinn, was ein Körper leisten kann.“

Die Abfahrt vom Jaufenpass nach St. Leonhard empfand Bianka als eine „große Belohnung. Das tolle Panorama mit einer mega schnellen Abfahrt haben wir so richtig genossen.“ Sie hätten versucht, sich bergab etwas zu erholen und sich innerlich auf das Timmelsjoch (1724 Höhenmeter/29 Kilometer) vorzubereiten, so die 48-Jährige weiter. Aufgeben kam nicht mehr infrage, aber ihre Gedanken schlugen Kapriolen: Was mache ich hier und warum quäle ich mich hier freiwillig, solche Fragen würden ständig mit einem mitfahren.

Der Marathon kommt in die Box der „Lebensgeschenke“

Dann die Ankunft in Sölden. Glücklich und zufrieden mit ihrer Leistung rollten Bianka und Dirk Hankel nach 11:52 Stunden über die Ziellinie. Sie beendete die „Mutter aller Radmarathons“ in ihrer Altersklasse auf Platz 87, und unter den 322 Frauen in der Gesamtwertung belegte sie den 177. Rang. Ihr Mann (Jahrgang 1969) wurde in seiner Klasse 757. und in der Gesamtwertung 2745. von über 4000 Männern.

Der Sport tue ihnen gut und bereichere ihr Leben, sagen die Hankels. „Dabei entwickelt man eine unbändige Stärke, die man in alle anderen Lebensbereiche mitnimmt und von der man profitiert.“ Sie seien dankbar für das gemeinsame Erlebnis. „Wir packen diesen tollen Tag in unsere „Lebensgeschenkbox“ und binden eine rote Schleife darum.“ (Lea Wagner)