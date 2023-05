Henrike Wölker schnürt Dreierpack bei Nordhessischen Meisterschaften

Teilen

Schnellste über 200 Meter der weiblichen Jugend U18: Antonia Wölker. © schattner

Einen „Sahnetag“ hat bei den Nordhessischen Meisterschaften für die Altersklassen ab Jugend U18 und älter Henrike Wölker vom VfL Bad Arolsen erwischt. In den Wettbewerben der weiblichen Jugend U18 gewann sie drei Titel.

Hofgeismar – Mit persönlicher Bestleistung von 12,95 Sekunden blieb Henrike bei ihrem Sieg im 100-Meter-Sprint unter der Marke von 13 Sekunden. Ebenfalls neue Bestmarken erzielte sie mit 5,18 Meter im Weitsprung sowie mit 11,06 Meter im Dreisprung.

In dieser Disziplin fehlen ihr nur noch 54 Zentimeter für ihr großes Ziel, die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. „Das kann sie bei den nächsten Wettkämpfen schaffen“, sagte Trainer Christian Mertens optimistisch.

Ihre Zwillingsschwester Antonia sicherte sich in starken 26,64 Sekunden den Titel über 200 Meter. Und Lennard Wölker als Dritter im Bunde der Leichtathletik-Geschwister holte sich eine Silbermedaille im Weitsprung der Männer. Mit 5,95 Meter blieb er nur knapp unter seiner Bestleistung.

Zwei Medaillen gewann Philipp Grummann, der ebenfalls in der U20 und ebenfalls für Bad Arolsen unterwegs ist. Er sprang 5,65 Meter weit und lief über 400 Meter die Zeit von 56,38 Sekunden, was ihm jeweils Silber einbrachte.

Vier Medaillen gingen an Seniorinnen und Senioren des TSV Korbach. Überragend die Vorstellung von Weltmeisterin Tatjana Schilling (W50) bei ihrem Sieg über 400 Meter: In 60,77 Sekunden war sie nicht weit entfernt vom deutschen Freiluft-rekord der Kölnerin Barbara Gähling (59,45); die Hallenbestmarke (60,48) hält sie seit vergangenem Februar selbst.

Knapp hinter Schilling kam Lara Nagel (ebenfalls Korbach) ins Ziel, die sich in 61,16 Sekunden den Titel in der U20 holte. Auch im Hochsprung der W50 trug sich Tatjana Schilling mit 1,40 Meter als Erste ein. Vereinskollege Gerhard Peters holte sich den Nordhessentitel über 1500 Meter der M65 in 5:54,46Minuten – kurz nachdem er Zweiter über 800 Meter geworden war. Mit seinen 2:51,70 Minuten erfüllte Peters die Norm für die Deutschen Seniorenmeisterschaften.

Ohne Konkurrenz war über 1500 Meter der U20 die Sachsenbergerin Louisa Martin (LG Eder). Mit 5:00,96 blieb sie denkbar knapp über der Fünf-Minuten-Marke. Einen Doppelsieg feierte ihr Vereinskamerad Andreas Linnemann (M60) über 100 Meter in starken 13,48 Sekunden und über 200 Meter (27,99Sekunden). (mha)

Auf dem Sprung: Henrike Wölker will im Dreisprung zur DM. © mha