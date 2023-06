Hessenmeisterschaft: Bad Arolserin Finja Brühne gewinnt Silber im Dreisprung

Teilen

Auf dem Podest bei der Hessenmeisterschaft: Finja Brühne (Bad Arolsen) gewann Silber im Dreisprung © Manfred Hamel

Schöner Erfolg für Finja Brühne: Die Leichtathletin vom VfL Bad Arolsen hat bei der Hessischen Meisterschaft der Altersklassen U20 und U16 in Bad Homburg ihre erste Medaille auf Landesebene gewonnen.

Bad Homburg – Im Dreisprung der W15 steigerte sie ihre Bestleistung gleich um 92 Zentimeter und landete bei 10,34 Meter in der Grube. Diese Weite brachte ihre die Silbermedaille. Finjas Vereinskameradin Paulina Horn, die aus der W13 hochgemeldet hatte, verpasste das Podest knapp. Als Vierte des Weitsprungs in der Altersklasse W14 trennte sie mit genau fünf Metern nur ein Zentimeter vom dritten Platz.

Die Sachsenbergerin Louisa Martin (LG Eder) war als Rangdritte über 3000 Meter der U20 zufrieden. Lange Zeit lief sie auf eine Zeit von unter elf Minuten zu. Doch eine Verbindung aus warmen Temperaturen und dem Gegenwind auf einer Geraden bremste sie etwas aus und sie kam in einer Zeit von 11:07,31 Minuten in Ziel.

Potthoff gewinnt zwei Titel

Ihrer Favoritenrolle nach den Meldeergebnissen gerecht wurde Antonie Potthoff (LG Eder), die zwei Titel errang. Der große Wurf gelang mit der Diskusscheibe, die sie auf die neue Bestleistung von 31,04 Meter schleuderte. Das war der Hessentitel mit über sechs Metern Vorsprung.

Dieser Erfolg schien ihr kurz die Konzentration genommen zu haben, denn sie fand nur langsam in den Kugelstoß-Wettkampf hinein. Doch sie fand den Fokus wieder und stieß die Kugel im fünften Durchgang auf 10,49 Meter. Damit setzte sie sich mit zwei Zentimetern an die Spitze. Potthof war mit zwei Siegen die herausragende Athletin in den Wurfdisziplinen in ihrer Altersklasse W14. „Eine optimale Ausbeute für Antonie“, sagte ihr Trainer Mathias Schute.

Louisa Martin aus Sachsenberg holte Bronze über 3000 Meter. © Manfred hamel

Potthof glänzte auch beim im 80 Meter Hürdenlauf, auch wenn hier keine Medaille herauskam. Sie kam nach 12,74 Sekunden in Ziel als Sechste ins Ziel. Damit hatte sie ihre Bestleistung um fast eine halbe Sekunde gesteigert. Lea Meiser (LG Eder) holte ihre erste Medaille bei einer Hessenmeisterschaft. Sie steigerte sich im Weitsprung in der A15 auf die Bestleistung von 5,08 Meter. Für diese Weite wurde ihr die Bronzemedaille umgehängt.

Aus Frankenberger Sicht stachen die beiden Bronzemedaillen für Emma Scholl (U20) und die Silbermedaille für Ben Vollmar (d14) heraus. Emma warf mit 36,44 Meter Saisonbestleistung mit dem Diskus und holte sich Bronze ebenso wie im Kugelstoßen mit 10,79 Meter. Hier wurde Anna-Lena Böhle, die in die U20 hochgemeldet hatte, Fünfte mit 10,28 Meter. Ben steigerte sich im Diskuswurf der M14 auf die neue Bestweite von 32,80 Meter und freute sich über die Silbermedaille. In diesem Wettkampf wurde Linus Stuhlmann Vierter mit 29,87 Meter. Das gelang ihm auch im Speerwurf mit 32,49 Meter; hier wurde Ben Fünfter (32,41 Meter).

Diese Reihenfolge gab es auch im Kugelstoßen, Linus kam auf 9,37 m, Ben auf 8,77 m. Johannes Kessler wurde im Diskuswurf der M14 Fünfter mit 29,00 Meter. Den erreichte auch Sarina Hinkel (W14) im Diskuswurf mit 21,61m. mha