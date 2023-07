Hessenmeisterschaft der Bogenschützen: Achim Nikolaiczek und Susanne Häntsch holen Titel

Dunkle Wolken hinter den Zielscheiben: Böiger Wind und zum Teil starker Regen machten den Bogensportlern - auf unserem Bild die Arolserin Leonie Ossig – in Lelbach zu schaffen. © Jan Heimbeck

Bei den Hessenmeisterschaften der Bogenschützen in Korbach waren die heimischen Starter erfolgreich.

Korbach-Lelbach – Die 440 besten Bogenschützen Hessens waren in Korbach zu Gast und kürten ihre Landesmeister. Der BSC Korbach richtete zum zweiten Mal in Folge die Meisterschaft im Freien auf dem Sportgelände in Lelbach sehr gut aus, auch wenn das Wetter mit Regen und vor allem Wind den Sportlern zu schaffen machte. Unter den Titelträgern waren auch zwei Schützen aus dem Landkreis: Achim Nikolaiczek und Susanne Häntsch.

Titel in der Masterklasse: Susanne Häntsch. © Privat

Die Vertreter des SV Arolsen holten sich den Titel in der Seniorenklasse und Masterklasse weiblich Recurvebogen. Nikolaiczek schaffte dies souverän mit 621 Ringen und 20 Ringen Vorsprung auf seine Verfolger in seinem ersten Jahr in der Seniorenklasse Recurve. Auch Häntsch dominierte ihre Klasse mit 562 Ringen und 19 Ringe Vorsprung auf die zweitplatzierte Anette Löhr vom SV Ober Roden. Ursula Hertwig, ebenfalls vom SV Arolsen, erreichte den sechsten Platz.

Gold in der Seniorenklasse: Achim Nikolaiczek. © Privat

Fast ebenso erfolgreich mit 611 Ringen und Silber dekoriert war der Arolser Jan Heimbeck in der Recurve Masterklasse männlich. Zusammen mit Häntsch und Harry Hertwig gewann das Arolser Trio auch noch Bronze in der Mannschaftswertung. „Der Morgen war fest in Arolser Hand. Die Bedingungen mit böigen Winden, Sonne und Regen abwechselnd waren sehr schwer und deshalb sind unsere klasse Platzierungen noch einmal mehr wert“, freute sich Trainerin Petra Heimbeck.

Silber sicherte sich zudem in der Blankbogen-Herrenklasse Andreas Lambion (SV Arolsen). Die Damenkonkurrenz mit dem Blankbogen beendete Simone Kunzel vom gastgebenden BSC Korbach auf Rang acht vor Katja Rabe vom SV Eppe auf Rang neun und Kirsten Schmidt vom SVA auf dem 13. Platz.

Das einzige, was am Wochenende nicht mitspielte, war das Wetter. Alle hofften auf Besserung bei den Schüler und Jugendklassen, aber das Gegenteil war der Fall. Der Regen wurde immer heftiger und so mancher Traum vom Titel wurde Opfer der widrigen Umstände. Dennoch konnten die heimischen Bogensportler Medaillen sammeln. Neuer Titelträger in der Schülerklasse A Recurvebogen ist das Team vom SV Eppe in der Besetzung Julian Rode, Elisabeth Rabe und Robin Meyer. Rode schaffte in der Einzelwertung männlich zudem den vierten Rang. Die Arolser Lukas Becker und Wolfram Lennart landeten auf den Plätzen 16 und 17, Teamkollege Robin Meyer auf Platz 21. Elisabeth Rabe belegte im Einzel den sechsten Rang Romy Friant vom SV den zehnten.

Freuen durfte sich auch die Schüler B Mannschaft des SV Eppe, die mit Oskar Rabe, Emil Rabe und Robin Faß die Silbermedaille im Team gewann. Dritter wurde der Arolsen mit Theo Peine, Tony Klöpper und Leonie Lina Ossig. In der Schülerklasse C verpasste das Team aus Arolsen mit Samantha Frese, Anna Lambion und Anne Peine die Medaillenränge und landete auf Rang vier.

Ein weiterer vierter Rang ging in der Langbogenklasse an Karl Heinz Zirankewitsch vom BSC Korbach.

Am Sonntag folgten die Wettbewerbe in den Herren und Damenklassen Recurve und Compound. Diese waren geprägt vom weiterhin sehr böigen Wind. Die besten Platzierungen für die heimischen Bogensportler errangen in der Compound Damenklasse Petra Heimbeck und Simone Kindermann, sowie in der Recurve Damenklasse Annika Paul. Alle drei Bogenschützinnen aus Bad Arolsen qualifizierten sich für die Viertelfinals, in denen aber jeweils Endstation war.

Zusammengefasst werden die „Korbacher Windspiele“ mit einer guten Organisation durch den BSC in Erinnerung bleiben. Sportlich lief es leider aufgrund der Bedingungen nicht optimal, die Ergebnisse blieben oft durchwachsen. Da die Landesmeisterschaft die einzige Möglichkeit ist, sich für die Deutschen Meisterschaften im September in Wiesbaden zu qualifizieren, werden dort nur wenige hessischen Sportler am Start sehen sein. hja

Freuten sich über Silber: Robin Meyer, Elisabeth Rabe und Julian Rode vom SV Eppe wurden mit der Schüler B-Mannschaft Zweite. © Privat