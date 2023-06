Hessische Meisterschaften: Titel-Doppelpack für Steven Langendorf

Mit der Kugel ging in Kassel keiner seiner Altersklasse so gut um wie Steven Langendorf. Auch mit dem Diskus nicht. © Ralf Görlitz

Drei Goldmedaillen, ein zweiter Platz und zwei Mal Bronze: Waldecks Leichtathletik-Jugend hat bei den Hessischen Meisterschaften der Altersklasse U18 und der Aktiven im Kasseler Auestadion glänzen können.

Kassel – Vor allem Henrike Wölker vom VfL Bad Arolsen und der Höringhäuser Steven Langendorf haben für Aufsehen gesorgt. Steven, der das Trikot des TSV Frankenberg trägt, gewann in Kassel zwei Titel. Mit 14,15 Meter im Kugelstoßen stieß er zum zweiten Mal in diesem Jahr weiter als 14 Meter und siegte souverän – auch drei weitere Versuche hätten für ihn zum ersten Platz gereicht.

Im Diskuswurf stellte Steven (Jahrgang 2006) im Vorkampf mit 43,02 Meter eine neue persönliche Bestleistung auf. Im Finale machte es sein Dauerrivale Tom Hundertmark (TSV Twiste) noch mal spannend – mit 42,32 Meter kam er bis auf 70 Zentimeter an den Höringhäuser heran. Im Kugelstoßen belegte Tom mit 12,97 Meter Platz drei, er war nach langer Verletzungspause sehr zufrieden mit Silber und Bronze.

Meldete sich zurück mit Silber und Bronze: Tom Hundertmark vom TSV Twiste. © mha/archiv

Ebenfalls den Titel sicherte sich im Dreisprung der weiblichen Jugend U18 Henrike Wölker. Mit ihrem letzten Versuch erreichte sie 11,43 Meter, eine neue persönliche Bestleitung, und überflügelte die bis dahin führende Theresa Lukas von der LG Dornburg (11,36 Meter) um sieben Zentimeter.

Johanna Horn (ebenfalls VfL) verpasste eine Medaille lediglich um zwei Zentimeter. Sie war in ihrem letzten Sprung 10,75 Meter weit gekommen, das war Platz drei, dann schaffte Alicia Kaiser aus Schlüchtern 10,77 Meter und die Arolserin war Vierte. Antonia Wölker (ebenfalls U18) belegte über die 200 Meter Platz sechs mit einer Zeit von 26,83 Sekunden.

Eine weitere Bronzemedaille ging an Patrick Behle (TV Friedrichstein) im Speerwurf der Männer, er erzielte 47,12 Meter. Senioren-Weltmeisterin Tatjana Schilling (TSV Korbach) startete als W50 in der Aktivenklasse der Frauen mit dem Ziel, den Deutschen Rekord über 400 Meter ihrer Altersklasse knacken. In 59,69 Sekunden verfehlte sie als Rangfünfte eine neue Bestmarke nur um knappe 24 hundertstel Sekunden.

Ein guter fünfter Platz sprang auch für ihre Vereinskameradin Luzie Westmeier im Kugelstoßen der Frauen mit 10,92 Meter heraus. Mit siebten Plätzen im Diskuswurf (31,33) und Kugelstoßen (8,81) der Frauen kehrte Kim Zoe Langendorf (TSV Frankenberg), ebenfalls aus Höringhausen, aus Kassel zurück.

Zu einem Einlagerennen der Talentfördergruppen waren die schnellsten nordhessischen Sprinter der Jugend U14 eingeladen. Dabei belegte Luis Gass (TSV Korbach) mit 11,07 Sekunden über 75 Meter den dritten Platz, sein Trainingspartner Frederic Neumann (11,17) wurde Vierter.

Zwei Medaillen gewannen Leichtathleten aus dem Altkreis Frankenberg. Bei den Aktiven erreichte Lisa Strieder (LG Eder) zum zweiten Mal in ihrer Dreisprung-Laufbahn Platz zwei bei den „Hessischen“. Sie steigerte ich in Kassel auf Saisonbestleistung von 11,37 Meter. Zu ihrem ersten Titel fehlte nicht viel, Julia Sturm (SV Königstein) sprang nur 14 Zentimeter weiter. Lisa Strieder peilt jetzt einen Start bei den Süddeutschen Meisterschaften in Ulm an.

Ebenfalls Zweiter wurde bei den Männern im Dreisprung überraschend Senior Martin Triebstein (LG Eder). Der mit Abstand älteste Teilnehmer der gesamten Meisterschaften schaffte 12,22 Meter, er kann sich jetzt konzentriert auf die deutschen Seniorenmeisterschaften vorbereiten, wo er zum wiederholten Mal einen Titel erringen will.

Einen optimalen Versuch erwischte Josephine Cramer (TSV Frankenberg) im Diskuswurf der U18. Mit 28,87 Meter steigerte sie ihre Bestleistung um zwei Meter und wurde mit Platz fünf belohnt. Nur 13 Zentimeter fehlten ihrer Vereinskameradin Anna-Lena Böhle zu Bronze im Kugelstoßen der U18, mit 11,59 Meter landete sie auf Rang vier. mha

Springt in dieser Saison oft ins Rampenlicht: Bei den „Hessischen“ gewann Dreispringerin Henrike Wölker in Kassel den Titel. © mha/Archiv