HSG Twistetal vor dem Oberligaauftakt: Auf geht’s ins Abenteuer

Von: Thorsten Spohr

Das Ziel lautet Klassenerhalt: die Frauen der HSG Twistetal mit (hinten von links) Betreuer Dirk Schlömer, Marie Köster, Hanna Brida, Kim Hering, Janina Winkler, Meike Voß, Judith Happe, Hanna Happe, Co-Trainer Thorsten Hering; vorne Lea Blaschke, Anna-Lena Reese, Katharina Wieck, Trainer Ufuk Kahyar, Louisa Schlömer, Gina Meier und Alicia Scheele. © Werner Spitzkopf

Die Handballerinnen der HSG Twistetal fiebern dem Saisonstart am Samstag gegen Eddersheim in der Oberliga entgegen.

Mühlhausen – Der Ärger um den Hallenwechsel ist verraucht, bei den Handballerinnen der HSG Twistetal fiebert man dem Start in der Oberliga entgegen – das erste Mal, dass ein Team der HSG in Hessens höchster Liga spielt. Das Abenteuer nimmt die HSG mit einem eingespielten, aber weiter sehr jungen Kader in Angriff. Das Ziel dabei überrascht nicht: Für die Twistetalerinnen zählt nur der Klassenerhalt.

Halle & Harz

Dass die Twistetalerinnen nicht in Mühlhausen spielen dürfen – der Verband hatte keine Ausnahmegenehmigung erteilt – spielt in der Mannschaft keine Rolle mehr. „Es ist, wie es ist“, sagt Trainer Ufuk Kahyar. Die Heimspiele trägt die HSG in der großen Hauerhalle in Korbach aus, Kahyar ist davon überzeugt, „dass man auch dort einen Hexenkessel erzeugen kann“. Er ist dankbar, dass der Verein den Aufwand auf sich nimmt und dass der Landkreis die Halle zur Verfügung gestellt sowie die Genehmigung erteilt hat, mit Harz zu trainieren und zu spielen. Denn auch daran müssen sich die Twistetalerinnen gewöhnen. Zum Vorbereitungsstart stand die Gewöhnung an das Haftmittel im Vordergrund. „Eine riesen Umstellung“, findet Kahyar, gerade im Passspiel und beim Wurf. Kahyar ist sich bewusst, „dass das Thema Harz entscheidend über den Ausgang der Spiele sein kann“.

Die Neuen

Vier Neuzugänge stießen im Sommer zur Mannschaft. Angeführt wird die Reige von der ehemaligen Bundesligaspielerin Miranda Schmidt-Robben, die nahezu auf jeder Position eingesetzt werden kann. Sie kann und wird zwar nicht bei jedem Spiel dabei sein, wenn sie aufläuft, dann soll sie auch auf dem Feld eine Führungsrolle übernehmen. „Die Spielerinnen brauchen so ein Zugpferd“, sagt Kahyar. „Das ist immens wichtig in diesem Jahr.“ Mit Janina Winkler kam eine weitere wurfgewaltige Rückraumspielerin aus der Reserve hoch, die früher zum festen Stamm des Landesligateams gehört hat und die Möglichkeiten im Rückraum erhöht. Lea Blaschke kam von der HSG Ederbergland. Der Sprung in die Oberliga ist hoch, Kahyar traut ihn der Spielmacherin aber zu. „Man muss ihr nur Zeit geben.“ Keeperin Louisa Schlömer kam ebenfalls aus der Reserve und soll mit der erfahrenen Katharina Wieck das Torhüter-Duo bilden.

Taktik & Co.

Auch in der Oberliga will Kahyar die Breite seines Kaders ausnutzen und vielen Spielerinnen Einsatzzeiten geben. „Das ist wichtig, denn die Mädels werden das nicht 60 Minuten am Stück packen. Deswegen brauche ich den kompletten Kader, von der Torhüterin bis zur Linksaußen.“ Auch auf eine Startsieben will sich Kayhar nicht festlegen, sondern diese vom Gegner und den Trainingseindrücken abhängig machen. Basis des Twistetaler Spiels soll wie zuletzt auch die Abwehr sein, die Kahyar aber ein wenig defensiver ausrichten will. Begann Twistetal in der Landesliga oft in einer 3:2:1-Deckung, dürfte die HSG zunächst mit einer 6:0-Formation auflaufen. Aus der Deckung sollen einfache Tore über das Tempospiel geworfen werden, wobei die Außen weitaus mehr in die Gegenstöße eingebaut werden sollen. Im Angriff setzt Kahyar auf die bewährten Auslösehandlungen, will aber seinen Spielerinnen weiter im Positionsspiel viele Freiheiten lassen und sie nicht in ein starres Korsett zwängen.

Die Vorbereitung

Mit der ist Kahyar zufrieden. „Die Mädels haben eine mega Vorbereitung gemacht. Ich bin begeistert, mit welchem Elan sie dabei sind“, lobt der Trainer. Schon Ende Juni ging es mit dem ersten Teil los, seit Mitte August folgt der letzte Feinschliff. Die Testspiele verliefen ordentlich, nach einer hohen Auftaktniederlage gleich zu Beginn gegen Fritzlar, wo sich das Thema Harz noch deutlich bemerkbar machte, steigerte sich das Team von Spiel zu Spiel. „Ich bin rundum zufrieden“, sagt Kahyar, der zudem keine längeren verletzungsbedingten Ausfälle hatte.

Das Saisonziel

Bei der HSG ist man sich darüber im Klaren, dass es nur um den Klassenerhalt gehen kann. Viel wird davon abhängen, wie das junge Team mit Rückschlägen umgehen kann. „Es wird von erfahrenen Teams auch Niederlagen geben“, ist sich Kahyar bewusst. Der Trainer unterstreicht aber auch: „Für uns ist die Oberliga ein riesiges Abenteuer. Wir werden jedes Spiel, jede Situation genießen.“ Und er hofft darauf, dass die Fans das Team gerade in den schwierigen Phasen unterstützen. Wenn Verletzungen ausbleiben und es gelingt, die eigenen Stärken wie die Abwehr und die Einstellung auf das Feld zu bekommen, „dann bin ich mir sicher, dass auch Oberligateams mit uns Probleme bekommen werden. Dann werden wir auch für Überraschungen sorgen können.“

Favoriten sind für Kahyar Drittligaabsteiger Fritzlar, sowie Kleenheim und Weiterstadt. Als Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt sieht er Hüttenberg und Offenbach-Bürgel.