Jubel in Odershausen: Tennis-Damen holen Verbandsliga-Titel

Das Jubeln müssen sie noch ein bisschen üben, aber die Freude ist ihnen anzusehen: Die Damen des TV Odershausen grüßen als Meister der Verbandsliga. Das © zeigt alle eingesetzten Spielerinnen – hinten von links: Elena Göhle, Petra Jacobs, Kathrin Paul, Elke Vaupel, Jennifer Laun; vorn von links: Theresa Engels, Katharina Jacobs, Lena Engels, Lea Böcher. Foto: TV Odershausen/nh

Jubel bei den Tennis-Damen des TV Odershausen. Die Südwaldeckerinnen haben den Titel in der Verbandsliga perfekt gemacht.

Odershausen – Sie waren angetreten, um die Klasse zu halten, und eigentlich nur zu dritt. Nach dem 4:2-Erfolg über die MSG SVH Kassel/Vellmar sind die Tennisdamen des TV Odershausen nun Meister der Verbandsliga – eine gelinde Sensation. „Der ganze Verein ist superstolz auf die Damen“, sagte Petra Jacobs, die zweite Vorsitzende des TVO.

Das sehr Besondere an diesem Titel: Er beruht vor allem auf der Schlagkraft von Katharina Jacobs, Theresa Engels und Lena Engels. Sie bilden den Kern des Teams. Insgesamt fünf Spielerinnen aus der 30er-Mannschaft des TV halfen in den sieben Begegnungen aus, von denen die Waldeckerinnen nicht eine verloren.

Eine überragende Bilanz legten die Engels-Schwestern vor. Beide gewannen ihre sämtlichen Einzel, Theresa blieb zudem im Doppel ebenfalls ungeschlagen. Auch die 4:2-Siege von Katharina Jacobs im Einzel zeugen von hoher Qualität. Die Nummer eins des Teams, immer noch ungeschlagen, erkämpfte sich in der Abschlussbegegnung einen Dreisatzsieg. Jacobs schien gegen Laura Wittich auf einen glatten Erfolg zuzusteuern, sie führte im ersten Satz schnell mit 4:2. Dann vergab sie einen Breakball zum 5:2, was sie ihren Rhythmus kostete. So ging der Satz nach mehreren spektakulären Ballwechseln mit 7:5 an die Gegnerin.

Im zweiten Satz blieb die Odershäuserin weiter konzentriert, sie ließ sich nun ihre Breakchancen nicht nehmen und gewann mit 6:2. Im Matchtiebreak triumphierte sie mit ebenso guten Passierschlägen wie Angriffsbällen und holte sich mit 10:5 den Sieg.

Theresa Engels ließ sich an Position zwei gegen Luisa Gerke nicht von deren hohem Tempo beeindrucken, zumal ihrer Gegnerin viele Fehler unterliefen, die die Odershäuserin für sich nutzen konnte. Sie nahm das Tempo aus den Schlägen und zermürbte Gerke mit vielen Lobs und Stopps – das Ergebnis von zweimal 6:1 spricht für sich. Mehr gefordert war Lena Engels an Position drei, sie musste gegen Annika Gnädig ihr ganzes Können abrufen. Lange Ballwechsel und tolle Longlinebälle zwangen beide Spielerinnen zu viel Laufarbeit, Lena Engels hatte da mehr zu bieten und setzte sich in zwei Sätzen durch.

Die erstmals in dieser Saison in einem Verbandsliga-Einzel eingesetzte Kathrin Paul zeigte gegen die sechs Leistungsklassen höher eingestufte Johanna Wilk zwar große Gegenwehr. Obwohl sie ihre Vorhand oft gewinnbringend spielte und viele Punkte über Einstand gingen, unterlag sie mit zweimal 0:6 deutlich.

Bei einer 3:1-Führung benötigten die Gastgeberinnen nun einen Sieg im Doppel, um ganz sicher Meister zu werden. Sie setzten deshalb auf die bewährte Paarung Jacobs/Theresa Engels. Das Duo dominierte das Match gegen Gerke/Gnädig von Anfang an, Engels' Angriffsbälle verwandelte Jacobs am Netz mit starken Volleys und Überkopfbällen – mit 6:1, 6:2 gab es am Erfolg nichts zu deuteln.

Lena Engels und an ihrer Seite Lea Böcher hatten im zweiten Doppel zwar auch ihre Chancen gegen Wittich/Wilk. Mit guten Passierschläge und sehenswerten Volleys machten sie die Partie spannend, verloren aber mit 2:6, 4:6. Die Niederlage fiel nicht ins Gewicht. Den Titelgewinn nach Platz zwei im Vorjahr konnte der TV Odershausen auch so ausgiebig feiern.

„Die Spielerinnen haben sich sehr gefreut“, berichtete Petra Jacobs. Aufsteigen kann der TVO nicht, in die Hessenliga lässt der Verband ausschließlich Sechserteams. Die große Besetzung ist für den Erfolgsverein aus dem Bad Wildunger Stadtteil kein Thema, denn gesucht wird nach wie vor eine feste vierte Spielerin. „Wir hoffen auf die nächste Saison“, sagte Petra Jacobs. red

Ergebnisse: Jacobs - Wittich 5:7, 6:2, 10:5; Th. Engels - Gerke 6:1, 6:1; L. Engels - Gnädig 6:1, 6:4; Paul - Wilk 0:6, 0:6. Jacobs/Th. Engel - Gerke/Gnädig 6:1, 6:2; L. Engels/Böcher- Wittich/Wilk 2:6, 4:6.