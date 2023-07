19 Mal Rang eins - Premiere von neuen Prüfungen beim Bad Wildunger Reitturnier

Erfolgreich beim Heimturnier unterwegs: Lokalmatadorin Mona Strenk, hier auf Wallach Don Diabas. © bb

19 Mal Rang eins – da denkt man an einen Übermittlungsfehler bei den Ergebnissen. Doch in zwei Prüfungen beim Bad Wildunger Reitturnier gab es in der Tat die stolze Zahl von insgesamt 19 Siegern. Eine neue Prüfungsform, die der Badestadt erstmals ausprobiert wurde, macht es möglich.

Bad Wildungen – 13 Mal Rang eins gab es im Pilotprojekt der Clear-Round-Spring-Leistungsklassen 2+3 und neun Sieger in der LK 4+5. Die geplante Änderung ab dem Jahr 2024 (wir berichteten in unserer Donnerstagsausgabe) scheint noch gewöhnungsbedürftig. Alle fehlerfreien Ritte werden auf Rang eins gesetzt. So durften sich unter anderem Sophie Groß (Rosenthal-W.), die Badestädterin Inken Schiebener und auch Markus Engelhard gemeinsam mit 19 weiteren Teilnehmer über Rang eins freuen. Das Preisgeld wurde entsprechend anteilmäßig ausgezahlt.

Die erste von drei Siegerschleifen in einer S-Springprüfung ging nach Dagobertshausen. Am Samstagnachmittag hat sich Linus Georg Weber in der Punktspringprüfung der Klasse S* den Sieg gesichert. Auf dem 16-jährigen Wallach Hubertushof’s Calido kam er auf die maximale Punktzahl von 77 und die schnellste Zeit von 60,06 Sekunden im Abschlusswettbewerb des zweiten Turniertages.

Im Feld der 34 Teilnehmer wurde Dirk Klapproth (RG Kreiensen-Rittierode) Zweiter. Mit Mona Strenk landete eine Starterin der Gastgeber zur Freude auf Rang drei: Die Lokalmatadorin hatte ihr Erfolgspferd Accorado Ass gesattelt. Der Sachsenhäuser Richard Friedrich wurde auf Sieben, Daniel Erd auf Rang zehn platziert.

Knapp 150 Minuten zuvor hatte sich Linus Georg Weber schon einmal in der ersten Abteilung der Springprüfung der Klasse M* die Siegerschleife vor Peter Kopecky (Borken) und Nina-Sophie Ernst (Ruttershausen) gesichert. Die Waldecker Kreismeisterin Daniela Hocke wurde mit ihren beiden Stuten Coralie und Friederike fehlerfrei auf den Plätzen vier und sechs platziert. In der zweiten setzte sich Richard Friedrich mit Cyppy durch, der Diemelseer Markus Engelhard belegte Rang vier.

Mit 47 Teilnehmern war die Springprüfung der Klasse L stark besetzt und wurde in zwei Abteilungen ausgeritten. Für eine Überraschung sorgte die Gemündenerin Julia Schneider mit Stute Contefinchen, die hinter Sieger Toni Becher-Ahlborn im starken Teilnehmerfeld den zweiten Rang erreichte.

Gute heimische Resultate gab es am frühen Samstagmorgen in der Stilspringprüfung der Klasse A’ Weg und Zeit. Lokalmatadorin Pauline Schraps erreichte Rang zwei vor Greta Charlotte Schütz (Sachsenhausen).

Der Auftakttag am Freitag wurde vom Borkener Peter Kopecky dominiert. Der Slowake in Diensten des Stalls Plock gewann drei M-Springprüfungen, feierte einen Doppelsieg und stand zwei weitere Male auf dem Siegerpodest.

Vom dritten und letzten Turniertag in der Badestadt mit der Entscheidung der zweiten Qualifikation zur Rittermühlen-Tour 2023 und den weiteren vier Prüfungen am Sonntag berichten wir in der Dienstagsausgabe. (bb)