Keine Genehmigung für Mühlhäuser Halle: Twistetaler Frauen müssen Oberligaspiele in Korbach austragen

Von: Thorsten Spohr

Heimvorteil: Die enge Halle in Mühlhausen ist bei den Gegnern gefürchtet. In der Oberliga werden Judith Happe (beim Wurf) und ihre Mitspielerinnen jedoch auf diese Atmosphäre verzichten müssen. Archi © Artur worobiow

Die HSG Twistetal ohne die Mühlhäuser Mehrzweckhalle? Kaum vorstellbar. Und doch werden die Frauen in der kommenden Saison auf den Heimvorteil in der „Hölle des Nordens“ verzichten müssen. Der Hessische Handball-Verband (HHV) hat für die Mehrzweckhalle keine Spielgenehmigung in der Oberliga ausgestellt.

Mühlhausen – Das frisch in Hessens höchste Liga aufgestiegene HSG-Team muss daher umziehen und trägt seine Heimspiele in der großen Hauerhalle in Korbach aus, auch die weibliche Jugend A darf in der Oberliga nicht mehr in Mühlhausen spielen.

Getrübt wird so der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte der HSG und die Laune der Verantwortlichen ist entsprechend. „Der Heimvorteil wird uns genommen“, sagt Trainer Ufuk Kayhar. „Diesen Flow, dieses besondere Feeling in Mühlhausen, das wird es in der Hauerhalle nicht geben.“ Thomas Tönepöhl, der Vorsitzende der HSG Twistetal, spricht von „hanebüchenen Argumenten“, des Verbandes.

Worum geht es? Die Mehrzweckhalle entspricht nicht ganz den Maßen, die die Regeln vorgeben. Ein Spielfeld müsste eigentlich die Maße von 40 x 20 Metern haben, die Mehrzweckhalle ist leicht schmaler. Auch nach der Sanierung hatte sich daran nichts geändert. Bislang war dies aber auch kein Problem, da der Verband immer eine Ausnahmeregelung für den Spielbetrieb in den Landesligen ausgestellt hatte. Zuletzt hatte der HHV nach Informationen unserer Zeitung die Genehmigungen nicht mal regelmäßig von den Klubs eingefordert.

Diese gab es nun nicht. Erste Signale erhielt die HSG schon zum Jahreswechsel, mittlerweile haben der Arbeitskreis Spieltechnik und das Präsidium des HHV entschieden, dass es für die Oberliga der Frauen keine Ausnahmeregelung gibt. Die HSG suchte den Kontakt mit dem Verband, schaltete unter anderem Bürgermeister und Sportkreis mit ein – ohne Erfolg. „Der Verband ist auf unsere Argumente in keinster Weise eingegangen“, ärgert sich Tönepöhl.

Bitter ist die Entscheidung auch vor dem Hintergrund, weil der damalige Vizepräsident Spieltechnik, Gunter Eckart, 2013 in einem Schreiben an die Gemeinde durchblicken ließ, dass der Verband bei Spielen der Oberliga eine Genehmigung erteilen würde.

Zwar schrieb Eckart, der heute Präsident des HHV ist, damals, dass diese Ausnahmereglung überdacht werden müsse, fügte aber hinzu: „Sie würde sehr wahrscheinlich auch dann weiterhin erteilt werden.“ Dieses Schreiben war in der Diskussion um die Sanierung der Mehrzweckhalle schon ein Fingerzeig, wie sich Bürgermeister Stefan Dittmann erinnert. Das Gemeindeoberhaupt zeigt sich irritiert darüber, dass „der HHV uns erst eine Brücke gebaut hat, die er jetzt wieder einreißt“. Denn die Erweiterung des Spielfelds auf die Norm-Maße sei bezüglich der Kosten unverhältnismäßig gewesen.

Dittmann weist darauf hin, dass der Verband bei den Ausnahmereglungen seinen Ermessensspielraum selber festlege. „Dass dieser Spielraum nun auf Null reduziert wird, ärgert mich“, sagt das Gemeinderoberhaupt. „Ein Verband ist dafür da, um Lösungen zu suchen und nicht um neue Probleme zu schaffen.“ Der Vizepräsident Spieltechnik des HHV, Thomas Mair, kontert, dass aus dem damaligen Schreiben „keinerlei Zusage herauszulesen“ sei.

Auf Tönepöhl und die vielen Helfer im Hintergrund kommt nun einiges an Arbeit zu. Der Aufwand, an zwei Spielstätten Heimspiele auszurichten, ist enorm. Zumal laut Spielplan die Männer in der Landesliga und die Frauen in der Oberliga zum Großteil ihre Heimspiele am gleichen Wochenende haben. Die Spielplangestaltung war schon abgeschlossen, bevor der AK-Spieltechnik seine endgültige Entscheidung fällte – auch das ist nicht gerade glücklich gelaufen.

So werden die Frauen laut Tönepöhl nach Möglichkeit auf den Sonntag (15 Uhr) ausweichen und können nicht mehr wie bislang oft praktiziert, direkt vor den Männern auflaufen. Denn dass sich beide Teams Zuschauer wegnehmen will man bei der HSG natürlich vermeiden. Allerdings sind in der Hauerhalle schon mehrere Sonntage belegt, so dass Spiele der Männer und Frauen am gleichen Tag nicht zu verhindern sind.

Thomas Tönepöhl bedankt sich ausdrücklich beim Landkreis Waldeck-Frankenberg, der die große Hauerhalle kurzfristig für den Spielbetrieb und für die Trainingseinheiten zur Verfügung gestellt hat. Auch die Genehmigung, wie in der Oberliga üblich mit Harz trainieren und spielen zu können, sei laut Tönepöhl am Ende problemlos gewesen.

„Leider kein Gehör gefunden“

Laut Thomas Mair hätten es sich alle Beteiligten mit der Entscheidung nicht einfach gemacht. „Am Ende war eine deutliche Mehrheit der Meinung, in der höchsten Spielklasse des Verbandes die Spielfeldmaße gemäß den Handballregeln einzuhalten“, schreibt Mair.

Der Vorsitzende des Bezirks Kassel-Waldeck, Peter Sauerwald, hatte als Vertreter des Bezirksspielwarts Markus Kreile an der entscheidenden Sitzung des AK Spieltechnik teilgenommen. „Ich habe versucht, die Mühlhäuser Halle im Spielbetrieb zu halten, was mir aber aufgrund der Stimmverhältnisse nicht gelungen ist. Ich habe versucht klarzumachen, was das für die HSG Twistetal bedeutet, aber leider kein Gehör gefunden“, sagte der 75-Jährige.



Im AK-Spieltechnik, in dem Bezirksspielwarte sowie Vertreter des Verbandes und der Ligen sitzen, hat Sauerwald für die Ausnahmegenehmigung gestimmt, ebenso nach Informationen unserer Zeitung Verbandsschiedsrichterwart Matthias Eichner. Eine Mehrheit stimmte gegen eine Ausnahmegenehmigung. Laut Mair ist die HSG Twistetal der einzige Verein, der für ein Oberligateam eine Ausnahmegenehmigung beantragt habe.



Nach unseren Informationen hätten zunächst auch die Genehmigungen für die Landesligen auf der Kippe gestanden. Der AK hätte aber zurückgerudert, weil es zu viele Vereine betroffen hätte.