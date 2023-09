Klassenerhalt ist für die Handballer des TV Külte erneut das Ziel

Von: Thorsten Spohr

Ziel Klassenerhalt: Der TV Külte mit hinten von links Maximilian Wachenfeld, Hendrik Fingerhut, Christian Wagener, Bernhard Schwiddessen, Johannes Wachs, Adrian Kann, Jens Viering; vorne Fabian Stein, Michael Kranz, Sven Kirchner, Max Knopp, Stefan Stein und Trainer Carsten Neumann. Es fehlen Christian Gohl, Marko Miric, Simeon Goldfuss, Sven Häring, Joshua Hameier, Lasse Häring, Liam Vuegen und Louis Schöppgens. © Spitzkopf

Die Handballer des TV Külte müssen den Abgang von Sven Ammenhäuser verkraften und peilen in der Bezirksoberliga den Klassenerhalt an.

Külte – Lange mussten die Külter Handballer in der vergangenen Saison um den Verbleib in der Bezirksoberliga der Männer zittern. Nur ein Sieg und drei Unentschieden im Jahr 2023 standen auf der Habenseite des Teams von Trainer Carsten Neumann, bis zum Saisonende war das Punktepolster aus der Hinrunde fast aufgebraucht. Erst ein Sieg im Kellerduell bei Absteiger Reinhardswald am vorletzten Spieltag ließ das Lager des TVK aufatmen.

Auch in dieser Spielzeit steht der Klassenerhalt wieder ganz oben auf der Wunschliste im Volkmarser Stadtteil. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Denn mit Sven Ammenhäuser muss der TV Külte auf einen eigentlich unverzichtbaren Spieler der vergangenen Jahre verzichten. Der linke Rückraumspieler und Mannschaftskapitän hat seine Laufbahn beendet und dürfte nicht nur auf, sondern auch als Führungskraft neben dem Spielfeld fehlen. Neuer Kapitän der Külter wird Stefan Stein werden, die Position im linken Rückraum wird Johannes Wachs laut Neumann einnehmen. „Ich bin überzeugt, dass alle anderen Jungs den Abgang von Sven kompensieren können“, sagt Neumann.

Taktisch gesehen wird sich der Abgang bemerkbar machen, denn mit Ammenhäuser fehlt ein echter Rückraum-Shooter, den Neumann so nicht noch mal in der Mannschaft hat. Külte muss also andere Lösungen finden, Tore zu erzielen. Hier setzt Neumann auf eine kompakte und dynamische Abwehr, die im Verbund verschiebt und Gegenstöße einleitet. „Wir werden vermehrt über einfache und schnelle Tore kommen müssen“, fasst Neumann zusammen. Hinter der Abwehr stehen mit Max Knopp, Michael Krenz, Sven Kirchner, Marko Miric gleich vier Torhüter zur Verfügung, den Abgang von Maurice Voye, der aus familiären Gründen bereits seit Anfang 2023 eine Pause eingelegt hat, sieht Neumann kompensiert. „Wir vertrauen allen vieren“, will Neumann keine Rangfolge bei den Torhütern festlegen.

Gleichzeitig sieht Kültes Coach aber auch eine Chance in dem Abgang Ammenhäusers, denn andere Spieler bekommen nun die Möglichkeit, in die Rollen hereinzuwachsen, die nun offen sind.

Allgemein blickt Carsten Neumann auf eine gute Vorbereitung zurück. Kültes Trainer lobt seine Jungs, die eifrig dabei sind und das Training ernst nehmen. Klar, Urlaube grätschten während der Ferienzeit immer wieder dazwischen, grundlegend sind Stimmung und Beteiligung aber gut. Die junge Mannschaft, bei denen der Großteil der Spieler gerade erst über 20 Jahre alt ist, muss sich neu finden. Eine andere offene Stelle hat Neumann bereits besetzt: Mit Jens Viering holt sich Neumann einen kompetenten Mann an seine Seite, der das Trainerteam vergrößert.

Das ausgegebene Ziel des Klassenerhalts soll so möglichst früh in der Saison erreicht werden, wobei Carsten Neumann bewusst ist, dass das Unterfangen nicht leicht sein wird. Gleichzeitig zweifelt der Külter Trainer aber keine Sekunde daran, dass sein TV das Saisonziel erreichen wird.