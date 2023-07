Korbacher Altstadtlauf: Gebri Tewelde setzt sich knapp im Zielsprint durch

Und los geht es: Die Teilnehmer des Hauptlaufs beim Altstadtlauf gehen auf die Strecke. © Olaf Wickenhöfer

Zufriedene Gesichter beim TSV Korbach: 366 Läufer sorgten für einen Teilnehmerrekord beim 20. Korbacher Altstadtlauf.

Korbach – Im Hauptlauf über 7200 Meter setzte sich Vorjahressieger Gebri Tewelde vom Laufteam Kassel abermals gegen die Konkurrenz durch. Für die sieben kurvenreichen Runden entlang der Stadtmauer benötigte der 24-Jährige gute 25:05 Minuten.

Sein Sieg war jedoch knapp, denn keine Sekunde nach ihm überquerte der zwei Jahre ältere Arolser Lukas Weber (ohne elektronische Zeitmesung ebenfalls 25:05) die Ziellinie. Während des gesamten Rennens hatten sich beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, erst auf den allerletzten Metern konnte sich Tewelde absetzen.

Damit wiederholte sich ein Szenario, das eine 45 Minuten zuvor beim Lauf über die Kurzstrecke über 3600 Meter zu beobachten war: Sowohl Weber als auch Tewelde hatte diesen Wettkampf als Warm-Up genutzt und auch dort war Tewelde mit 12:01 Minuten knapp vor Weber (12:03) im Ziel.

Auf dem Weg zum Sieg: Gebri Tewelde war beim Hauptlauf der Schnellste, gewann knapp vor Lukas Weber (rechts). © Olaf Wickenhoefer

Im Ziel äußerte sich der Athlet vom Kasseler Laufteam zufrieden: „Ich hatte schon länger Oberschenkelprobleme und habe versucht, einfach locker zu laufen.“ Auch der zweitplatzierte Weber zog eine positive Bilanz: „Ich laufe immer gern in Korbach. Es hat Spaß gemacht.“

Den dritten Platz im Hauptlauf sicherte sich der Eisenacher M 40-Läufer Stefan Zimmermann, der seinen in Korbach wohnenden Cousin besuchte. Mit einer Zeit von 25:15 Minuten konnte er lange mit der Spitzengruppe mithalten, bevor er auf der letzten Runde abreißen lassen musste.

Alena Stender setzt ihre Serie fort

Bei den Frauen setze Alena Stender ihre Siegesserie im Laufcup ungefährdet fort. Die Flechtdorferin benötigte für die anspruchsvolle Strecke 27:12 Minuten und war damit fast sechs Minuten schneller als ihre Vereinskameradin Karoline Wilke (32:58 Minuten), die Gesamtzweite wurde. Platz drei der Frauenwertung ging an Kathrin Henkel-Grenzer vom TSV Hilders (35:21 Minuten).

Dritter auf der Kurzstrecke hinter Tewelde und Weber wurde Jawad Belfqih (Trianhas Bad Arolsen), der bereits am Wochenende davor in Willingen auf dem Treppchen stand. Die schnellste Frau über 3600 Meter war die vereinslose Jasmin Vollmer mit einer Zeit von 15:18 Minuten. Platz zwei ging an die erst 13jährige Charlotta Müller vom TSV Korbach (15:50), ihre ein Jahr ältere Vereinskameradin Carlotta Hille war neun Sekunden später im Ziel.

Nach dem Hauptlauf wurden die Kinder- und Jugendläufe sowie der Staffelwettbewerb ausgetragen. Die schnellsten Jugendlichen über 2400 Meter waren Jonas Webelhuth (CjD Oberurff, 8:02 Minuten) sowie Verena Schomberg (TSV Herzhausen, 8:48 Minuten).

Die Kinder der U 12 mussten 1800 Meter laufen, Sieger wurden Aron Schulenberg (SC Usseln, 6:21 Minuten) sowie Lokalmatadorin Fenja Behle (TSV Korbach, 6:52 Minuten). Im Wettbewerb der U 10-Kinder über 1200 Meter hatten der vereinslose Jannis Schilchtherle (4:14 Minuten) sowie Mathilda Schulenberg vom SC Usseln (4:33 Minuten) die Nase vorn.

Der kürzeste Lauf der jüngsten Kinder über 400 Meter war mit 46 Teilnehmern gut besetzt. Beim am frühen Nachmittag ausgetragenen Staffelwettbewerb über fünf Mal 600 Meter siegte mit einer Zeit von 7:46 Minuten das Team „Yes We Will I“, das ausschließlich aus Läufern mit dem Familiennamen Will bestand. Platz zwei ging an die Staffel der LG Eder (8:27 Minuten), gefolgt vom Team „Schnörres“ (8:45 Minuten).

Nach dem Lauf gab sich der Korbacher leichtathletik-Chef Manfred Hamel zufrieden: „Der Teilnehmerrekord schaffte einen würdigen Rahmen für unseren Jubiläumslauf, und viele Zuschauer an der Strecke sorgten für die passende Stimmung.“ Die nächste Station des Laufcups ist Dodenau (9. Juli), wo auf neben den Kinder- und Jugendwettbewerben Läufe über 5, 10 und 21 Kilometer auf bestenlistenfähigen Strecken angeboten werden. (ow)