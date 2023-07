Landesfinale Leichtathletik: Jungenteam der Alten Landesschule holt Bronze

Teilen

Das ALS-Jungen-Team wurde im Hessenfinale Dritter: (auf dem Bild von links hinten stehen) Mael Müller, Adrian Gass, Justus Zürker, Stanislaw Dvoretzki, Sheyar Rustom; und (von links vorne): Amin Hodzic, Fynn Becker, Maurice Böhmecke, André Römer. © ALTE LANDESDSCHULE KORBACH

Das Jungen-Team WK III der Alten Landesschule hat nach der erfolgreichen Qualifikation beim Regionalentscheid in Kassel den dritten Platz und damit die Bronze-Medaille im Hessenfinale in Gelnhausen errungen.

Korbach/Gelnhausen – Das Team von Sportlehrerin Diana Richter steigerte sich in einem beherzten Wettkampf um mehr als 200 Punkte auf 7204 Punkte und musste sich nur der Georg-Büchner-Schule aus Darmstadt (7528 Punkte) und dem Alten Kurfürstlichen Gymnasium aus Bensheim (7322 Punkte) geschlagen geben.

Das Feld komplettierten die Liebigschule aus Gießen (6863), die Rhenanus-Schule aus Bad Sooden-Allendorf (6618) und die Carl-Kellner Schule aus Braunfels (5994).

Die einzelnen Leistungen der insgesamt neun Jungen der Jahrgänge 2008/09 waren laut der erfahrenen Leichtathletin Richter durchweg sehr hoch einzuschätzen. Bei dem Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ punkten in jeder Disziplin die besten zwei von maximal drei in dieser Disziplin eingesetzten Sportler.

Im 75- m-Sprint lief Maurice Böhmecke starke 9,53 Sekunden und erzielte damit das Einzelergebnis mit der höchsten Punktzahl für das ALS-Team an diesem Tag. Mael Müller schaffte die 75 m in 9,78 Sekunden. Sowohl Fynn Becker als auch Maurice liefen die 800 m in starken 2,21 Sekunden.

Im Weitsprung landeten Stanislaw Dvoretzki und Adrian Gass bei deutlich über fünf Meter, im Hochsprung steigerte sich Mael auf hervorragende 1,58 Meter. André Römer und Justus Zürker schafften hier für sie sehr gute 1,42-Meter. Sheyar Rustom stieß die 4-kg-Kugel 10,83 Meter weit und auch Mael kam an dieses Ergebnis mit 10,55 Meter dicht heran. Ein echter Knaller gelang Adrian im Ballwurf: Er schleuderte den Ball auf sage und schreibe 70 Meter, Sheyar kam hier auf gute 52 Meter.

Für die abschließende 4x75-Meter Staffel wurde vor Ort noch einmal intensiv geübt, da schon klar war, dass es um eine Medaille gehen würde. Auffallend stark war hier André Römer in seinem ersten Schulwettkampf überhaupt. Er setzte die Instruktionen für den Staffelwechsel besonders gut um und zeigte während des Laufes sein großes Sprint-Talent.

Gemeinsam mit Maurice, Amin und Adrian gelang die drittbeste Zeit von 37,92 Sekunden, was die Bronze-Medaille am Ende verdienterweise besiegelte und das Team bei der abschließenden Siegerehrung auf dem Podest jubeln ließ. (red)