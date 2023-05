Larissa Neige krönt ihre Leistung mit dem deutschen Meistertitel im Freestyle-Twirling

Beweglichkeit, Anmut, Geschicklichkeit, Ausdauer und modisches Gespür, all diese Eigenschaften stecken im Twirlingsport. Larissa Neige (TSV Korbach) heißt die neue deutsche Freestyle-Meisterin © bb

Korbach – Sie hat trotz Abiturstress der Favoritenbürde standgehalten: Die Korbacherin Larissa Neige wurde bei ihrem Heimspiel Deutsche Twirling-Meisterin in der Disziplin Freestyle Senior.

Die 19-Jährige hat sich diesen Titel auch verdient, denn sie war bundesweit die erfolgreichste Freestylerin in dieser Saison. Es war aber der einzige Titel für die Gruppe des TSV Korbach, die die Meisterschaft und den Deutschland-Cup am vergangenen Wochenende ausgerichtet hat.

Insgeheim hatten die Korbacherinnen vor eigenem Publikum mit zwei bis drei Meisterehren geliebäugelt. „Es sollte nicht sein, einige von uns konnten sich nicht dafür qualifizieren, wir sind dennoch zufrieden mit unseren Leistungen“, sagte die sportliche Leiterin Nadja Buda.

Neige und Haas gewinnen Bronze

Neige gewann mit ihrer Partnerin Arina Haas auch die Bronzemedaille in der Disziplin Duo Senior. Diese Edelmetallfarbe glitt Laura Hoos noch durch die Hände, sie landete auf dem undankbaren vierten Platz im Freestyle der Juniorinnen.

Der TSV wurde außerdem vom Deutschen Twirlingverband geehrt, weil er der erfolgreichste Verein in dieser Saison war. Und der Titel Mehrkampfchampion brachte Laura Hoos zwar keine Meisterehren ein, aber einen Gutschein vom Verband, weil sie bundesweit in dieser Saison die erfolgreichste Twirlerin war, die in mehreren Disziplinen startet: 2 Baton, Solo und Artistic Twirl.

Auch für die Teilnahme am Deutschland-Cup muss man sich qualifizieren. Hier wurde Larissa Neige im Solo Senior Leistungsstufe A überraschend lediglich Zweite. Für die derzeit wohl beste Korbacher Twirlerin sprang aber Teamkollegin Lena Becker in die Bresche, die Elfjährige holte sich bei den Minis die Goldmedaille.

Einen Sieg fuhr auch Lea Hülsmann ein, sie gewann die Disziplin Solo Senioren Leistungsstufe B. In dieser Disziplin standen sogar zwei Korbacherinnen auf dem Podest, denn Teamkollegin Johanna Niemann gewann Bronze. Fest in Korbacher Hand war die Disziplin 2 Baton, wo mit zwei Stäben getanzt wird. Lea Hülsmann wurde noch einmal mit Gold dekoriert, Silber ging an Johanna Niemann, Bronze sicherte sich Dilara Ataseven.

Die Korbacherin Dilara Ataseven gewann Bronze in der Disziplin 2-Batons. © bb

Es gingen noch zwei Silberplaketten ins Korbacher Lager: Laura Hoos wurde im Solo der Junioren genauso Zweite, wie Ella Söhne in der Disziplin Artistik Mini (bis elf Jahre). Die Korbacherinnen hatten auch oft Chancen auf den deutschen Mannschaftstitel, aber in diesem Jahr fehlte einigen Twirlerinnen dafür die Trainingszeit und es wurde kein Leistungsteam gemeldet.

Allerdings gingen im Cup-Wettbewerb zwei Nachwuchsgruppen des Ausrichtervereins an den Start, die beide auf dem Podest standen. Ein Team landete auf Rang zwei, das zweite holte sich Bronze.

Korbacher-Quintett reist nach Liverpool

Bei den Titelkämpfen in Korbach ging es nicht nur um Meister- oder Pokalehren, sondern es bekamen auch auch jene Sportlerinnen, die sich nicht für die DM qualifizieren konnten, beim „Twirling Talent Contest“ die Möglichkeit ihr Können zu zeigen. Sie konnten sich sogar für internationale Aufgaben empfehlen und dafür einen Startplatz ergattern. Ein Ziel lautete: Liverpool.

Die IBTF (International Baton Twirling Association) ist eine noch junge Vereinigung, die aus den zwei weltgrößten Verbänden dieser Sportart, WBTF und WFNBTA, entstanden ist. Dieser Zusammenschluss soll dabei mithelfen, dass Twirling eines Tages in die olympische Familie aufgenommen wird.

Beide Verbände sind sich näher gekommen

Während am Samstag in Korbach das erste gemeinsame Turnier der beiden Verbände in Deutschland ausgetragen wurde, findet im August das erste gemeinsame Turnier auf Weltebene in der englischen Stadt statt. Und ein Quintett des TSV Korbach hat sich dafür qualifiziert: Larissa Neige, Lea Hülsmann, Laura Hoss, Johanna Niemann und Namija Sulejmanovic.

Das erste Aufeinandertreffen der Vereine aus beiden Verbänden in Deutschland fand Nadja Buhl „sehr interessant“. Vertreter beider Seiten hätten sich bei dem Wettbewerb beschnuppert und besser kennengelernt. „Die Disziplinen innerhalb der beiden Verbände sind teilweise sehr unterschiedlich“, sagt Buda. „Beide Seiten konnten in Korbach sehen, was die anderen Vereine so machen.“ So habe eine Gruppe statt mit Stäben mit Pompons gearbeitet, also diese Püschel, die Cheerleader in der Hand halten. „Es war schön, auch mal andere Aspekte vom Twirling zu sehen.“ Die Vorfreude auf Liverpool ist groß. rsm