Leichtathletik: Lena Burgart rennt allen davon

Schnell unterwegs: Lena Burgart vom TV Jahn Willingen über die 100 Meter. © Manfred Hamel

Die Ausrichtung der Nordhessischen Meisterschaften im Blockwettkampf, gleichzeitig als Kreismeisterschaften gewertet, hat sich für den TV Friedrichstein gelohnt: Drei Einzeltitel und einen Mannschaftssieg feierte der Verein.

Bad Wildungen – In der Altersklasse M 14 holten die Zwillinge Bruno und Henry Dördelmann jeweils den Nordhessischen-Titel. Bruno gelang dies im Block Sprint/Sprung mit 2211 Punkten. Sein bestes Einzelergebnis gelang ihm im Hochsprung mit 1,52 Metern (489 Punkten). Sein Bruder Henry siegte im Block Wurf (2059 Punkte). Sein Diskuswurf auf 24,98 Meter brachte ihm 449 Zähler. Gemeinsam mit Jakob Zülch, der im Block Wurf mit 2217 Punkten Fünfter wurde, holte die U 16-Mannschaft mit 6487 Punkten den Nordhessentitel.

Auch Charlotte Mogk (W 14) sicherte sich die Goldmedaille im Block Sprint/Sprung mit guten 2302 Punkten überlegen mit mehr als 100 Zählern Vorsprung. Neben dem guten Hürdenergebnis über 80 Meter in 13,71 Sekunden (490 Punkte) glänzte Mogk im Speerwurf mit 28,01 Metern (481 Punkte).

Luna Döring wurde Vizemeisterin im Block Sprint/Sprung der W15 mit 2307 Punkten. Zusammen mit Madita Syring holte das Trio mit 6754 Punkten die Vizemeisterschaft in der Mannschaftswertung U 16.

Sprint auf Platz sechs der hessischen Bestenliste

Die aktuell schnellste Sprinterin über 100 Meter aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg über alle Altersklassen ist seit Samstag Lena Burgart vom TV Jahn Willingen (W 15). Sie steigerte ihre persönliche Bestleistung auf sehr gute 12,89 Sekunden, mit der sie sich auf Platz sechs der hessischen Bestenliste einreiht. Damit holte sich Burgart 571 Punkte. Da sie auch in den anderen vier Disziplinen gute Leistungen zeigte, wurde sie Nordhessenmeisterin im Block Sprint/Sprung mit 2326 Punkten.

Die höchste Einzelpunktzahl aller Blöcke holte Antonie Potthoff (LG Eder) in der W 14. Die Süddeutsche Meisterin im Diskuswurf trat im Block Wurf an. Mit 2558 Punkten siegte Potthof souverän. Sie hätte auch gute Chancen bei den Deutschen Meisterschaften gehabt, die aber in diesem Jahr nicht ausgetragen werden: Bis zum Bewerbungsschluss fand sich kein Ausrichter.

Die beste Punktzahl holte Potthof im 80 Meter-Hürdenlauf. 12,59 Sekunden brachten ihr 556 Punkte. Mit ihren Vereinskolleginnen Lea Meiser, die in der W15 auch den Titel im Block Lauf mit 2299 Punkten holte, und Sophie Melzer sicherte sich Potthof auch den Mannschaftstitel der U 16 mit starken 7040 Punkten. (mha)