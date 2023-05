Leichtathletik: Paulina Horn vierfache Siegerin

Lag auch mit der Kugel vorn: Paulina Horn (VfL Arolsen) gewann in Allendorf vier Wettkämpfe. © Lothar Schattner

Knapp 200 Athletinnen und Athleten aus 24 Leichtathletik-Vereinen haben für guten Betrieb beim traditionellen Pfingstmeeting der LG Eder gesorgt. Auch Waldecker Klubs waren gut vertreten.

Allendorf (Eder) – Mit genau 194 Startern erreichte der Veranstalter nach Angaben von LG-Sportwart Uve Behle fast das gleiche Meldeergebnis wie im Vorjahr. Obwohl im Stadion auf der Beetwiese teils starker Gegenwind herrschte, wurden etliche persönliche Bestleistungen erbracht.

Schwach besetzt waren wie gewohnt die Aktivenklassen. Lennard Wölker vom VfL Bad Arolsen gab im Sprint (12,34 Sekunden), im Hoch- (1,51 Meter) und Weitsprung (5,58 Meter) den Alleinunterhalter.

Bei den Frauen war etwas mehr los. Luzie Westmeier (TSV Korbach) belegte jeweils Platz zwei über 100 Meter (13,66 Sekunden) und im Kugelstoßen (10,52 Meter). Die insgesamt zweitbeste Zeit im Sprint lief ihre Vereinskollegin Tatjana Schilling (W50) in 13,52 Sekunden.

Lena Burgart sprintet Topzeit

Teilweise gut besetzt waren die Wettbewerbe der Jugend. In der W15 tat sich von den Teilnehmenden aus Waldeck vor allem Lena Burgart (TV Jahn Willingen). Über 100 Meter gewann sie überlegen im 13,21 Sekunden – eine Zeit, mit der sie im Sprint der U18 Zweite hinter der Arolserin Antonia Wölker (13,08 Sekunden) geworden wäre. Mit 1,38 Meter im Hochsprung wurde Lena ebenfalls Erste, während Finja Brühne (Bad Arolsen) mit 4,51 Meter als Zweite im Weitsprung ihre beste Platzierung erzielte.

Kalliop Agrelli (Korbach/U18) kam als Rangzweite im Hochsprung mit 1,38 Meter am weitesten nach vorn. Bei den M12 holte sich Frederic Neumann (ebenfalls TSV) mit starken 4,30 Meter und rund 80 Zentimetern Vorsprung Platz eins im Weitsprung.

Die Wettkämpfe der W13 dominierte Paulina Horn, sie schaffte nicht weniger als vier Tagessiege. Mit hervoragenden 10,26 Sekunden entschied sie den Sprint über 75 Meter für sich, kam im Hochsprung am höchsten (1,28 Meter) und kratzte im Weitsprung (4,95) abermals an der Fünf-Meter-Marke. Das Kugelstoßen entschied sie mit 8,67 Meter für sich.

Im Feld der W12 gab Sophia Stephan (Korbach) den Konkurrentinnen im 75-Meter-Sprint (10,95) überdeutlich das Nachsehen. Im Weitsprung kam sie auf 3,98 Meter und damit genauso weit wie Anna Wolff (Nieder-Erlenbach), die aber bei der zweitbesten Weite drei Zentimeter mehr zu bieten hatte.

Urkunden für den VfL auch in den Kinderwettbewerben

Auch in den Wettkämpfen der Kinder freute sich der Arolser Nachwuchs über Urkunden. Till Böhle (M11) warf den Schlagball am weitesten (33,50 Meter), Clara Horn (W10) lief die 50 Meter am schnellsten (8,19 Sekunden) und Klara Schulte kam in dieser Altersklasse als Dritte des Schlagballwurfs mit 21,50 Meter unter die besten Drei.

Gleich drei persönliche Rekorde stellte U 16-Athlet Felix Hesse von der ausrichtenden LG Eder auf. Besonders hervorzuheben ist seine 800-Meter-Zeit von 2:34,04 Minuten. „Eine gute Leistung, wenn man bedenkt, dass Felix da schon ein paar andere Disziplinen in den Beinen hatte“, lobte Trainer Knut Holzapfel den jungen Hallenberger.

In der M 14 steigerte sich Arne Schultze (LG Eder) im Weitsprung auf gute 4,30 Meter. Eli Joel Abel vom TSV Frankenberg (U 12) erreichte persönliche Bestleistungen sowohl im Kugelstoßen (4,85 Meter) als auch im Weitsprung (3,01).

Insgesamt hatte das Team um LG Eder die Veranstaltung gut organisiert. Ausreichend Helfer sorgten dafür, dass der Zeitplan weitestgehend eingehalten werden konnte. Die Moderation hatte LGE-Chef Kai-Uwe Debus persönlich übernommen. owi/mn