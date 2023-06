Leichtathletik: U20-Team der SG Frankenberg-Korbach bangt um DM-Start

Teilen

Guter Job, aber das Ende ist offen: Die weibliche Jugend U 20 der SG Frankenberg-Korbach nach dem Auftritt in Koblenz mit (hinten v.l.) Trainer Manfred Hamel, Trainerin Janine Cramer, Joanne Cramer, Michelle Müller, Julia Stellwag, Lea Kolberg, Johanna Kleine, Sophia Schiffmann, Emma Scholl, Josephine Cramer, Trainer Till Vollmar und Arno Leithäuser sowie (vorn v.l.) Anna-Lena Böhle, Valeria Triolo, Lara Nagel und Kalliopi Agrelli. © mha

Zweiter hinter Gastgeber LG Rhein-Wied, 10 733 Punkte erzielt – aber reichen sie auch für das DM-Finale in Berlin? Erst Anfang Juli wird die weibliche Jugend U 20 der SG Frankenberg-Korbach es wissen.

Koblenz - Dann endet die Frist für alle Vereine, die sich für die Deutsche Team-Meisterschaft am 16. September in der Hauptstadt qualifizieren wollen. Die heimische Startgemeinschaft wollte die Qualifikation wie im Vorjahr in Koblenz schaffen.

Bei dem Mannschaftswettbewerb müssen zwölf Disziplinen von maximal drei Starterinnen pro Disziplin und Team absolviert werden; die beiden besten Einzelergebnisse kommen in die Wertung. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen, die keine Bestleistungen auf den Lang- und Mittelstrecken zuließen, erzielten Athletinnen der SG einige hervorragende Ergebnisse.

Herausragend waren die 13,00 Sekunden von Sophia Schiffmann im 100-Meter-Sprint, mit der sie das höchste Einzelergebnis innerhalb der SG von 561 Punkten erreichte. Mit 1,54 Meter im Hochsprung, knapp an ihrer Bestleistung, holte Sophia weitere 529 Punkte für das Team. Starke 538 Zähler errang auch Emma Scholl mit ihren 34,17 Meter im Diskuswurf.

Staffel verfehlt eigene Bestleistung nur knapp

Anna-Lena Böhle knackte im Weitsprung mit 4,61 Meter (506) die 500 Punkte-Marke. Das gelang Julia Stellwag über 100 Meter mit persönlicher Bestleistung von 13,47 Sekunden (520) ebenfalls. Nicht hoch genug einzuschätzen ist die 800-Meter-Zeit von Lara Nagel mit 2:33,24 Minuten (497) in der Nachmittagshitze – sie hatte vorher schon über 3000 Meter in guten 12:05,53 Minuten 476 Punkte geholt.

Nach all den Anstrengungen über den Wettkampftag erreichte die 4 x 100-MeterStaffel in der Besetzung Julia Stellwag, Anna-Lena Böhle, Emma Scholl und Sophia Schiffmann noch eine gute Zeit von 51,30 Sekunden, mit der sie knapp über ihrer Bestleistung lag und damit 1155 Zähler erzielte.

„Nachdem uns einige Leistungsträgerinnen des Vorjahres aus Altersgründen nicht mehr zur Verfügung standen, haben wir fünf U18-Athletinnen eingebaut, die sich, wie das gesamte Team, hervorragend präsentierten“, resümierte Trainer Manfred Hamel. Er nannte Anna-Lena Böhle, Julia Stellwag, Kalliopi Agrelli im Stabhochsprung sowie Joanne und Josephine Cramer mit Bestleistungen im Diskuswurf.

Trainer Hamel ist skeptisch, ob das Resultat reichen wird

Die Athletinnen könnten stolz auf das Teamergebnis sein. „Auch wenn es nicht für Berlin reichen sollte, was bei der starken Konkurrenz der Großvereine zu erwarten ist, werden wir im nächsten Jahr diese Quali wieder angehen“, sagte Hamel.

Sein Trainerkollege Till Vollmar betreute zusätzlich die weibliche U16-Auswahl des TSV Frankenberg, die einen guten dritten Platz mit 8432 Punkten erreichte. „Der Teamgeist bei diesem Wettbewerb ist über den ganzen Tag spürbar und es war in beiden Teams ein tolles Erlebnis für alle Teilnehmer“, sagte Vollmar. (mha)