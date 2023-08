Lena Engels siegt bei Bad Wildunger Kurstadt Open

Nicht zu schlagen: Lena Engels vom TV Odershausen gewann das Turnier der Damen souverän. © Artur Schöneburg

Sebastian Buschmann hat bei der vierten Auflage der Bad Wildunger Kurstadt Open als einziger heimischer Tennisspieler einen Platz auf dem Podest erreicht. Bei den Damen wurde Lena Engels Turniersiegerin.

Bad Wildungen – Vorjahressieger Lars Osken konnte die Titelverteidung erst gar nicht in Angriff nehmen – in seiner Leistungsklasse 5,0 bis 9,9 waren so wenig Starter gemeldet, dass Veranstalter Grün-Weiß Bad Wildungen sich zur Absage des Turniers in dieser Kategorie entschloss. Somit waren es nur noch 74 statt 80 Teilnehmende, wie vorher angekündigt, die drei Tage lang auf der Anlage um Spiel, Satz und Sieg kämpften.

Gerti Oehlenberg, zweite Vorsitzende des TC Grün-Weiß, äußerte sich begeistert über das Turnier. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Wochenende. Die gesamte Organisation war super und vor allem waren alle Wettkämpfe besonders fair“, sagte sie.

Den Sieg bei den Herren im Turnier ab Leistungszahl 10,0 holte sich Niklas Nattler (LK 13,8). Der Mann vom Kasseler TC, schlug im Finale Jan Torben Schmittdiel vom ESV Jahn Treysa (LK 15,0) mit 6:4 und 6:1. Im Halbfinale hatte Nattler mit 6:4 und 6:2 Sebastian Buschmann gestoppt. Der 18 Jahre alte Verbandsliga-Spieler, der von allen heimischen Akteuren am weitesten kam, hatte sich im Hauptfeld der Männer ohne Satzverlust bis in die Vorschlussrunde vorgekämpft. Dann musste sich der Lokalmatador seinem zwei Jahre jüngeren Konkurrenten vom Gruppenligisten aus Kassel geschlagen geben. Schmittdiel warf in der Runde der letzten Vier Fredric Fuchs (Lohne) nach einem im Matchtiebreak entschiedenen Duell mit 6:3, 3:6 und 14:12 aus dem Rennen.

An Fuchs war im Achtelfinale die Nummer eins des Bezirksoberligisten TV Odershausen, Carsten Laun, gescheitert – er verlor mit 4:6 und 2:6. Buschmanns Teamkollege Gero Göbel schied ebenfalls im Achtelfinale aus, er zog gegen Schmittdiel mit 6:7, 6:2 und 11:13 denkbar knapp den Kürzeren.

Titelfavoritin Lena Engels souverän

Bei den Frauen marschierte Titelfavoritin Lena Engels (LK 10,4) vom Verbandsliga-Meister TV Odershausen setzte ihre Gewinnserie aus der Liga weiter fort. Sie ging ziemlich locker durchs Turnier, nachdem sie in der ersten Runde ein Freilos hatte. Auch die 17 Jahre alte Lara Heinrich vom Erfurter Tennis-Club (LK 11,3) war in der ersten Runde ohne Gegnerin geblieben und spielte sich bis ins Finale vor. Engels bezwang die Thüringerin mit 6:2 und 6:1 deutlich.

„Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Lena Engels bei den Frauen den ersten Platz geholt hat. Sie kommt aus unserem Nachbarverein und hat auch das erste Mal bei unserem Turnier mitgespielt“, sagte Oehlenberg.

Für Marleen Spangenberg vom TC Grün-Weiß war im Viertelfinale gegen die Kasslerin Rosina Campisano beim 3:6, 3:6 nichts zu holen. Für ihre Wildunger Vereinskollegin Karolina Nudelman schied im Achtelfinale mit dem gleichen Ergebnis gegen Leslie Haas (SVH Kassel) aus.

Spangenberg hatte zu Beginn die Korbacherin Mirka Beck-Fuchs nach Matchtiebreak mit 6:4, 6:7, 10:6 in die Trostrunde geschickt. Eine weitere Blöße gab sich die Bezirksoberliga-Spielerin aus der Hansestadt nicht. Im Finale setzte sie sich gegen Natascha Behr (TSV Viermünden) knapp mit 6:2, 7:6 durch. Vereinskollege Tyler Behr startete ebenfalls mit einer Erstrunden-Niederlage ins Turnier. In der Nebenrunde erreichte er das Viertelfinale, blieb dann aber gegen Henry Reitz (TC Lohne) ohne einen Punktgewinn.

Alexander Storek: Zweiter der Nebenrunde bei den Herren 40 Einzel. © Artur Schöneburg

Den Sieg im Turnier der Altersklasse Herren 40 holte sich Daniel Beyer (ST Lohfeden) mit 6:2, 7:5 im Finale gegen Markus Pfaff (TC Herborn). Alexander Storek vom TV Odershausen (LK 15,1) schied im Achtelfinale aus, das er mit einem Freilos aus der ersten Runde erreicht hatte. In der Nebenrunde besiegte er den Bad Wildunger Thomas Ritter (1:6, 6:0, 10:6). Das Finale verlor er gegen Sascha Heinmöller (TC Fritzlar) glatt mit 1:6 und 1:6. (Von Lea Wagner)