Marathon und Deutsche Meisterschaft Höhepunkte beim Willinger Bike-Festival

Von: Thorsten Spohr

Teilen

Spektakel garantiert: Die Downhill-Rennen gehören beim Bike-Festival zum Programm. In diesem Jahr finden die Deutschen Meisterschaften statt. Archi © Artur Worobiow

Das Zentrum des Mountainbike-Sports ist am Pfingstwochenende wieder Willingen: Im Upland lockt die 24. Auflage des Bike-Festivals wieder die Sportler aus Nah und Fern. Erwartet werden bis zu 40 000 Besucher.

Willingen – Noch wird in Willingen fleißig aufgebaut, spätestens am Mittwoch soll alles fertig sein, ehe am Donnerstag die Anreise von Sportlern und Ausstellern folgt.

Angebote, Testräder, Workshops und jede Menge sportliche Wettbewerbe: Das Programm bietet wieder alles rund um den Mountainbikesport. Herzstück ist die Messer am Fuße des Ettelsbergs: 130 Aussteller und 300 internationale Marken bilden die größte Mountainbike-Outdoor-Messe in Deutschland. Besucher können sich nicht nur über die neusten Trends informieren, sondern alles auch selber im und um den Bike-Park testen. Die Bike-Festival-Expo öffnet am Freitag um 11 Uhr ihre Türen.

Für sportliche Wettbewerbe aller Art ist natürlich auch gesorgt. Ein Höhepunkt ist der Bike-Marathon am Samstag. Drei Strecken stehen dafür zur Verfügung, wobei es eine Neuigkeit gibt: Die lange Strecke über 119 Kilometer und 3333 Höhenmeter ist internationales C2-Rennen des Weltverbandes UCI. Auf der mittleren Distanz gilt es, 88 Kilometer und 2463 Höhenmeter zu knacken, auf der kurzen 53 Kilometer und 1463 Höhenmeter. Für den Nachwuchs wird eine Junior-Kategorie über 37 Kilometer mit rund 1000 Höhenmetern angeboten.

Noch liegt die Zahl der Meldungen unter denen der Vorjahre. Bislang sind laut Gabriel Knapp von der Agentur Crystal Communications, die für die Pressearbeit zuständig ist, 700 Meldungen für die Marathon-Wettbewerbe eingegangen. „Wir rechnen aber noch mit weiteren kurzfristigen Meldungen unmittelbar vor und während dem Festival“, sagt Knapp, der damit rechnet, dass rund 1100 Starter dabei sein werden. In den Hochzeiten waren es rund 2000.

Rasante Sprünge und spektakuläre Abfahrten garantiert der Downhill-Cup. Dabei ist Willingen in diesem Jahr der Austragungsort der Deutschen Meisterschaften der Herren, Damen, U 17, U 19 und Herren-Masters.

Selbstverständlich sind auch alle internationalen Fahrer zum Rennen zugelassen – diese werden in den üblichen Kategorien des Downhill-Cups gewertet. 500 Teilnehmer sind in Willingen dabei, unter anderem der Brite Danny Hart, der 2011 und 2016 Weltmeister im Downhill wurde. Auch der mehrfache Deutsche Meister Max Hartenstein plant einen Start in Willingen.

Trainiert wird am Freitag ab 14 Uhr, am Samstag und Sonntag folgen dann die Wettbewerbe in den einzelnen Wertungsklassen.

Wer es ruhiger mag, für den ist der Gravel-Ride am Freitag etwas: Ohne Zeitnahme geht es mit dem Gravelbike über Schotter-, Feld- und Wiesenwege durchs Hochsauerland. Diese sportliche Rundfahrt abseits des Straßenverkehrs geht über 50 Kilometer und 908 Höhenmeter. Wettbewerbe mit dem E-Mountainbike am Sonntag und der Upland-Enduro-Cup runden das Programm ab.

Nicht fehlen dürfen die Wettbewerbe für den Nachwuchs, für den bislang 200 Meldungen vorliegen: Der kann am Montag sein Können ab 11 Uhr bei der Junior-Trophy präsentieren. Mit der Siegerehrung der Jüngsten um 14.30 Uhr geht das Bike-Festival zu Ende.

Laut Knapp sind für alle Wettbewerbe weiter Anmeldungen möglich – bis zum Festivalstart auf der Homepage willingen.bike-festival.de und nach der Eröffnung auf dem Expo-Gelände.