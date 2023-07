Marius Karges holt Silber, bleibt aber unter 60 Meter

Von: Thorsten Spohr

Trotz Silber unzufrieden: Diskuswerfer Marius Karges blieb bei den Deutschen U 23-Meisterschaften in Göttingen unter der 60-Meter-Marke. © imago

Eine Woche vor dem Heimspiel bei den Deutschen Meisterschaften der Aktiven in Kassel (8./9. Juli) hat Marius Karges aus Bad Wildungen das Tickets für die U 23-EM gelöst. Der Diskuswerfer wurde Zweiter bei den Deutschen U 23-Meisterschaft in Göttingen.

Bad Wildungen/Göttingen – Der amtierende U 20-Weltmeister warf in Göttingen die Zwei-Kilo-Scheibe im letzten Versuch 59,03 Meter weit. Damit wurde der 20-Jährige hinter Steven Richter (LV Erzgebirge/61,91 Meter) Zweiter und übertraf erneut die EM-Norm (59 Meter). Dritter wurde Matteo Maulana (Erzgebirge, 55,77 Meter).

Trotz der Silbermedaille und der erreichten Qualifikation war Karges mit seinem Auftritt in Göttingen nicht zufrieden. „Ich war enttäuscht“, sagte der Werfer im Trikot von Eintracht Frankfurt. Sein EM-Ticket für die Wettkämpfe vom 13. bis 16. Juli in Finnland sei schon vorher relativ sicher gewesen, ebenso der zweite Platz bei den Wettkämpfen in Göttingen. „Ich konnte so ohne Druck in den Wettkampf gehen“, sagte Karges, der sich eigentlich vorgenommen hatte, an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen und in die Nähe seiner persönlichen Bestleistung zu kommen (63,74 Meter).

EM-Qualifikation trotz technischer Probleme geschafft

Das gelang bei schwierigen Bedingungen allerdings nicht wirklich. In seinen ersten fünf Versuchen kam Karges auf Weiten zwischen 56,24 und 57,41 Meter. Erst im sechsten und letzten Durchgang landete der Diskus zumindest bei 59,03 Metern und damit knapp über der geforderten EM-Qualifikationsmarke. „Ich hatte technische Probleme“, sagte Karges, der zudem wie die anderen Werfer auch Probleme mit dem Rückenwind hatte. Somit geht der Blick des Bad Wildungers Richtung der Deutschen Titelkämpfe der Aktivenklasse, die am Samstag und Sonntag im Kasseler Auestadion ausgetragen werden.

„Für Kassel ist es das Ziel, es besser zu machen“, sagte Karges, der in dieser Woche noch ein Trainingslager absolvierte. Am Donnerstag geht es zurück nach Frankenfurt, am Samstag folgt dann die Reise nach Kassel.

„Ich will in Kassel wieder über 60 Meter werfen und im Feld vorne mitmischen“, sagt Karges. Auch mit einer Medaille liebäugelt der Diskuswerfer, der aber ebenfalls weiß: „Damit das gelingt, muss ich auf jeden Fall in die Nähe meiner Bestleistung kommen.“

Das Minimalziel sei auf jeden Fall ein Platz zwischen fünf und acht. Der Wettbewerb im Diskuswurf wird am Sonntag um 18.20 Uhr im Auestadion ausgetragen. (tsp)