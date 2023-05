Bad Arolsen: Mona Strenk siegt im S*-Springen, Daniela Hocke im Waldecker Springen

Sieg in der schwierigsten Prüfung: Mona Strenk (RuFV Bad Wildungen) auf Accorado Ass. © Bauschmann

Die Bad Wildungerin Mona Strenk hat beim Reitturnier am Königsberg in Bad Arolsen in der schwierigsten Springprüfung, einem S* mit anschließender Siegerrunde triumphiert.

Bad Arolsen – Mit dem erfahrenen 15-jährigen Wallach Accorado Ass war Strenk nicht zu schlagen und sicherte sich die Siegerschleife sowie 500 Euro Preisgeld. In beiden Umläufen blieb die Amazone fehlerfrei, als einzige Starterin im achtköpfigen Teilnehmerfeld.

Wieder „nur“ Zweiter, wie am Vortag in der Punktespringprüfung der Klasse S*, wurde der Sachsenhäuser Richard Friedrich mit Stute Cyppy. Durch einen Abwurf im Normalparcours nutzte auch die schnellste Zeit der Siegerrunde nichts mehr – der ein Fehler war einer zu viel. Auf Rang drei und vier wurde der favorisierte Borkener Peter Kopecky vom Stall Plock aus Borken platziert.

Zweiter Höhepunkt des Sonntags war das Waldecker Springen, eine Springprüfung der Klasse L. Auch hier konnte sich eine Amazone die Siegerschleife sichern. Als 16-Jährige hatte sich Daniela Hocke aus Korbach schon einmal die Siegerschleife im Waldecker Springen gesichert, sieben Jahre später war sie erneut „Inoffizielle Kreismeisterin“ auf Stute Friederike.

Siegte im Waldecker Springen: Daniela Hocke (RuFV Korbach) auf Friederike. © bb

Zwar ging die Siegerschleife der Springprüfung der Klasse L an den Salzkottener Johannes Prior, doch Rang zwei in der Gesamtwertung reichte für Hocke zu Rang eins in der Waldecker Wertung. Fehlerfrei in 71,22 Sekunden – da konnten ihre Mitstreiter aus dem Kreisreiterbund nicht mithalten. Zwar auch fehlerfrei, aber fast sechs Sekunden zurück folgte Lokalmatador Christoph Rosenow mit Stute Chocolate. Wenn der Drittplatzierte den meisten Beifall der Zuschauer bekommt, dann muss schon was Besonderes vorliegen. Rang drei ging an den Grandseigneur der nordhessischen Springreiter, dem Ü-80 Reitersmann Wulfdietrich Rosenow, der Wallach Hudson gesattelt hatte und den Parcours fehlerfrei in 79,84 Sekunden durchquerte.

In der Mittagszeit stand auf dem Königsberg eine Springprüfung mit steigenden Anforderungen der Klasse M* auf dem Zeitplan. Hinter Sieger Jan Kersting (Büren) wurden Daniela Hocke und Mona Strenk auf den Rängen zwei und drei platziert. Rang zwei ging am Vormittag an die Sachsenhäuserin Greta Charlotte Schütz in der Springprüfung der Klasse A**.

Bereits am Samstag stand auf dem Königsberg eine S*-Springprüfung auf dem Programm. Der Sachsenhäuser Richard Friedrich wähnte sich mit Cyppy fast schon als Sieger, doch dann kam Schlussreiter Peter Kopecky. Mit dem neunjährigen Schimmel Wallach Cedric Diggory unterbot er Friedrichs Zeit um 4,5 Sekunden und schnappte sich noch die siegerschleife.

Auf Rang drei und vier folgte Jan Kersting (Büren) vor Mona Strenk. Der Slowake Kopecky hatte sich zuvor den Sieg in der Punktespringprüfung der Klasse M* mit Stute Quite Magic gesichert. Zweiter wurde Daniel Erd (Bad Wildungen) mit Melody. Die Korbacherin Daniela Hocke wurde auf den Rängen vier und fünf platziert.

Gemischtes Fazit bei den Gastgebern

Gemischt fiel das Fazit von Patrick Viering, dem Vorsitzenden des LRFV Bad Arolsen nach dem Turnierwochenende aus. „Natürlich könnten die Nennungszahlen etwas besser sein und man wünscht sich immer mehr, aber das Problem haben derzeit viele Veranstalter“, sagte Vierung. „In der aktuellen Situation müssen die Menschen auf ihre Kosten achten und sparen, das ist natürlich auch bei den Reitern so.“



Auch der Zuschauerzuspruch sei „ausbaufähig“ gewesen. Aber bei den zahlreichen Veranstaltungen rund um Bad Arolsen sei trotz des guten Wetters die gewohnt gute Kulisse nicht realisierbar gewesen, die Barockfestspiele in Bad Arolsen oder das historische Schützenfest in Landau waren Konkurrenz in der unmittelbaren Umgebung. „In dem Turnierkalender gab es für uns kaum andere Alternativen“, sagte Viering.



Auch der Rasenplatz auf dem Königsberg scheint für einige Teilnehmer ein Problem zu sein. „Um es vorweg zu nehmen: Unser Rasenplatz war in einem Top-Zustand, das haben uns zahlreiche Reiter bestätigt. Aber vielleicht scheuen einige Teilnehmer die Mühen, die Hufeisen mit Stollen zu versehen“, mutmaßt Viering.



Nur wenig Verständnis hat Wulfdietrich Rosenow für diese eventuelle Scheu. „In Aachen und Hamburg finden die großen Turniere nur auf Rasen statt und die Teilnehmerplätze sind ausgebucht. Das sollte doch auch hier kein Problem sein“, findet der erfahrene Reiter.



Zieht man in der Residenzstadt einen Sandplatz in Betracht? „Nein. Da kämen immense Kosten auf den Verein in sechsstelliger Höhe auf uns zu, dass ist nicht realisierbar. Auch in Hinblick auf den Viehmarkt ist das überhaupt kein Thema“, sagt Viering. (bb)