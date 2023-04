Der Freund hat mit dem Rücktritt nichts zu tun

Nicht alles auf die Karte Sport setzen: Skispringerin Michelle Göbel beendet überraschend ihre Karriere

Willingen – Michelle Göbel fliegt nicht mehr. Dabei sollten für die Skispringerin des SC Willingen die weiten und aufsehenerregenden Flüge erst noch kommen, Olympia durchaus ein reales Ziel. Doch nun sagt sie mit 19 Jahren: Schluss mit dem Leistungssport.

Die Lufthohheit abgeben: Michelle Göbel möchte keine Skispringerin mehr sein und sie wird wahrscheinlich Studentin. © DSV

Michelle Göbel steckt derzeit mitten im Abitur an der Uplandschule in Willingen und zwischen den Prüfungen hat sie nach vielen Gesprächen und eigenen, reiflichen Überlegungen eine wichtige Entscheidung für sich getroffen, die ihr nach elf Jahren Leistungssport alles andere als leicht gefallen ist: Schluss, Aus mit Skispringen.

Sie wählt diesen Abschied von einer Beschäftigung, die sie liebt und sie geht noch als Teenager von der Schanze, ungeachtet ihrer großen Erfolge im vergangenen Winter.

„Mein Herz schlägt weiterhin für den Sport, aber ich will nicht alles auf die Karte Sport setzen“, erklärt Göbel ihren Rücktritt, den ihr langjähriger Heimtrainer Jörg Pietschmann kaum fassen kann: „Ich bin sehr traurig darüber, dass Michelle schon so früh aufhört, aber man muss es akzeptieren. “

Natürlich erinnert sich die 19-Jährige gern an die vergangenen Saison, an die ersten Weltcup-Punkte an ihrem Geburtstag, an das erste Live-Fernsehinterview in der ARD in Rasnov oder an den Gesamtsieg im Continental Cup, an den ersten Einzelsieg im FIS-Cup und als Saisonhöhepunkt an die zwei Bronzemedaillen bei der Junioren-WM im Mixed und mit dem Team.

Michelle Göbel wurde von unseren Leserinnen und Lesern in diesem Jahr noch zur „Sportlerin des Jahres“ gewählt. © Worobiow

All diese Erfolge könnten für reichlich Motivation für die kommende Saison sorgen, aber sie reichen Göbel nicht mehr für ein Weitermachen. Auch die glänzenden Perspektiven für das Frauen-Skispringen konnten Göbel nicht umstimmen.

Nach dem ersten Skifliegen in Vikersund für die Frauen in diesem Jahr, tun sich neue Perspektiven auf, bewirbt sich etwa Planica um eine Skiflug-WM für Frauen. Die Vierschanzentournee für die Skispringerinnen könnte im kommenden Winter endlich wahr werden und für das große Talent des Ski-Clubs Willingen hätte auch ein Weltcupstart auf der heimischen Mühlenkopfschanze im kommenden Jahr wahr werden können.

Doch diese großen sportlichen Ziele wurden für Michelle Göbel immer kleiner. Insgeheim habe sie schon seit Beginn der letzten Sommersaison Rücktrittsgedanken gehabt, gibt sie zu. Sie habe sich aber durch mögliche Erfolge im Winter, die ja auch kamen, einen neuen Motivationsschub erhofft. Der war aber nicht stark genug, um weiter zu machen und weiterhin die vielen Kilometer auf Straßen und Autobahnenauf sich zu nehmen. Göbel war in der vergangenen Saison rund 250 Stunden auf Tour, um zum Wettkampf, Training und anderen Terminen zu kommen.

Nach Abitur ein anderes Sportlerinnenleben

Nach dem Abitur hätte sich auch einiges im Sportlerinnenleben der Michelle Göbel verändert. Willingen als Wohn- und Trainingsort war beim Deutschen Skiverband nicht so gern gesehen, ein Umzug nach Oberstdorf nicht ausgeschlossen.

Nachdem ihr Kadertrainer Andre Pschera anfangs nicht auf ihren angekündigten möglichen Rücktritt reagiert und ihr eigentlich nur der Sportpsychologe richtig zugehört habe, sei sie vom Verband irgendwann doch ernst genommen worden, erzählt die 19-Jährige.

Die DSV-Verantwortlichen hätten dann noch versucht, ihr Brücken zu bauen, damit sie ihre Karriere fortsetzt. So wäre Göbel ein Platz bei der Bundeswehr oder beim Zoll sicher gewesen, auch die Ausrüster und Sponsoren standen parat und selbst der schon vor zwei Jahren wegen des Abiturs in Willingen abgesagte Umzug nach Oberstdorf war zum Schluss kein Thema mehr.

Stattdessen war zunächst ein Modell angedacht worden, im Stützpunkt Oberhof (Thüringen) auf der Schanze zu trainieren und die Krafteinheiten weiter in Willingen zu absolvieren.

DSV hält die Türen für eine Rückkehr offen

Doch dieser Tage hat sich Michelle Göbel auch nach einem langen Gespräch mit dem Ski-Club-Vorsitzenden Jürgen Hensel dafür entschieden „hinter das sportliche Kapitel doch einen Haken zu setzen und mich anderen Dingen zu widmen.“ Hensel akzeptierte diese Entscheidung mit dem Satz: „Es ist immer schade, wenn Sportler so früh aufhören.“

Göbel teilte ihre Entscheidung dem DSV-Verantwortlichen, ihrer Managerin Petra Behle, den Ausrüstern und Sponsoren mit. Sie möchte ein Studium in Richtung Psychologie beginnen. Obwohl sie es begrüßen würde, wenn es im Sport mehr Trainerinnen, besonders im Frauenbereich geben würde, sei eine Laufbahn in diese Richtung für sie kein Thema. „Man hat mir sogar schon angeboten, es als Sprungrichterin zu versuchen“, sagt sie und lacht dabei laut auf.



Der Freund hat mit dem Rücktritt nichts zu tun

Die Willingerin weist auch Vermutungen zurück, dass ihr Freund Justin Reinsch ein möglicher Grund für das Karriereende sei. „Ich kannte ihn noch gar nicht, als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Rücktritt beschäftigt habe.“ Ihr Freund startet hingegen mit dem Sport, denn er möchte künftig beim SC Willingen Fußball spielen.

Doch wie hochwertig Michelle Göbel für das deutsche Frauen-Skispringen ist und war, zeigt das Angebot von DSV-Disziplinchef Horst Hüttel. Er hat schon signalisiert, wenn Michelle im Sommer doch noch Sehnsucht nach einer Schanze bekomme, werde er alles möglich machen, um die Willingerin wieder im Team zu integrieren.



Doch für Göbel liegt der Fokus momentan beim Abitur: Deutsch ist geschrieben, Biologie und Sport schriftlich sowie die Sportprüfung folgen Mitte Mai, dann im Juni noch die mündlichen Prüfungen.



Eigentlich hatte sich Michelle Göbel bis dahin selbst eine Bedenkzeit eingeräumt, ob sie aufhört oder nicht. Die brauche sie nun nicht mehr, sie denkt schon an etwas anderes. be