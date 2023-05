Nordhessische Leichtathletik-Meisterschaft: Arolserin Paulina Horn gelingt Gold-Triple

Teilen

Paulina Horn gewann drei Goldmedaillen: Überragend ihre 5,08 Meter beim Weitsprung mit 40cm Vorsprung. Auch über 60m Hürden betrug ihr Vorsprung auf Silber fast eine Sekunde und über 75 Meter war die Arolserin auch nicht zu schlagen. © Hamel

Paulina Horn vom VfL Bad Arolsen war die überragende Teilnehmerin der nordhessischen Leichtathletik-Meisterschaft für die Altersklassen U14/16 in Bad Sooden-Allendorf. Sie gewann in der W13 drei Goldmedaillen und einmal Bronze.

Bad Sooden-Allendorf – Überragend Paulinas 5,08 Meter bei ihrem Sieg im Weitsprung mit 40 Zentimetern Vorsprung. Bei ihrem ersten Platz über 60 Meter Hürden in starken 10,40 Sekunden betrug ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Jill Anders (Heiligenrode) ebenfalls satte neun Zehntel.

Das Triple machte das Arolser Talent über 75 Meter in 10,16 Sekunden – mit dieser Zeit führt sie die aktuelle hessische Bestenliste in ihrer Altersklasse an. Bronze sprang am Ende im Hochsprung mit 1,37 Meter heraus. Ihre Vereinskameradin Finja Brühne (W15) holte sich in einem beherzten 300-Meter-Rennen mit guten 49,98 Sekunden Silber.

Neun Medaillen für U14-Nachwuchs des TSV Korbach

Insgesamt neun Medaillen sicherte sich der starke U14-Nachwuchs des TSV Korbach. Besonders tat sich in der M12 Frederic Neumann mit je zwei Siegen und zweiten Plätzen sowie einer Bronzemedaille hervor. In neuer persönlicher Bestzeit von 11,55 Sekunden siegte er über 60 Meter Hürden. Eine Bestleistung erzielte Frederic auch im Weitsprung. Im letzten Versuch landete er bei 4,39 Meter und schnappte sich den Titel noch von seinem bis dahin führenden Vereinskameraden Luis Gass (4,23 Meter).

Im 75-Meter-Sprint drehte Luis das Ergebnis und siegte mit Bestleistung von 10,90 Sekunden und fünf Hundertstel Vorsprung vor Frederic. Überlegen entschied Luis außerdem das 800-Meter-Rennen in für diese Altersklasse sehr guten 2:40,80 Minuten für sich. Frederic lief in 2:51,21 auf den Bronzerang, und im abschließenden Hochsprung kam er mit 1,25 Meter auf Platz zwei.

Gewannen insgesamt neun Medaillen in den Wettbewerben der U14 (von links): Luis Gass, Sophia Stephan und Frederic Neumann vom TSV Korbach. © Hamel

Im 75-Meter-Sprint der W12 überraschte Sophia Stephan gegen starke Kasseler Konkurrenz in einem großen Teilnehmerfeld von mehr als 20 Starterinnen als Zweite – mit persönlicher Bestzeit von hervorragenden 10,81 Sekunden holte sie ihre erste Medaille bei nordhessischen Meisterschaften überhaupt.

Überragende Athletin in der W15 war Lea Meiser (LG Eder). Im Weitsprung knackte sie erstmals die Fünf-Meter-Marke und siegte mit 5,01. Ebenfalls Gold holte sich Lea über 100 Meter in persönlicher Bestzeit von 13,41 Sekunden. Ihre Vereinskameradin Antonie Potthoff (W14) holte sich den Titel über 80 Meter Hürden überlegen in hervorragenden 13,20 Sekunden.

Drei Titel und sieben weitere Medaillen gingen an die Athletinnen und Athleten des TSV Frankenberg. Einen Doppelsieg schaffte in der M14 Arne Schwarz über 100 Meter (13,34 Sekunden) und im Weitsprung (4,66 Meter). Beides waren persönliche Bestleistungen. Lara Stein holte den Titel über 800 Meter der W13 überlegen in 2:37,07 Minuten. (mha)