Nordhessische Wurfmeisterschaften: Luzie Westmeier feiert einen Doppelsieg

Feierte einen Doppelsieg: Die Korbacherin Luzie Westmeier überzeugte in Twiste. © Manfred Hamel

Zwar waren die Teilnehmerfelder bei den nordhessischen Wurfmeisterschaften in Twiste überschaubar, die Leistungen jedoch konnten sich sehen lassen. So feierte Luzie Westmeier in der Frauenklasse einen Doppelsieg mit jeweils neuen Bestleistungen.

Twiste – Die geringe Resonanz auf die kurzfristig angesetzten Titelkämpfe Kugel/Diskus der U 18/20 sowie der Aktiven hatten das Organisationsteam um Hilma Hundertmark veranlasst, alle Altersklassen gemeinsam starten zu lassen. Das war im Interesse der Athletinnen und Athleten, verkürzte es die Dauer der Veranstaltung doch enorm.

Einen Doppelsieg in der Frauenklasse feierte jeweils mit persönlicher Bestleistung Luzie Westmeier vom TSV Korbach. Stark dabei waren ihre 11,69 Meter m Kugelstoßen, die Rosenthalerin Julia Jockel (9,39 Meter) folgte mit Abstand. Gut gut auch Westemeiers 32,21 Meter im Diskuswurf, in dieser Disziplin wurde Kim-Zoe Langendorf (TSV Frankenberg) Vizemeisterin mit 31,12 Metern.

Die Athletinnen und Athleten des TSV Frankenberg errangen sechs von zwölf Nordhessentiteln. Mal wieder in Topform zeigte sich der Höringhäuser Steven Langendorf in der U 18. Dabei lieferte er sich erneut ein Duell mit dem Twister Tom Hundertmark. Den Diskuswurf gewann Langendorf dank einer neuen persönlichen Bestleistung von guten 44,72 Metern knapp vor Hundertmark, der mit 43,61 Metern ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung aufstellte. Dritter wurde Thiago Siegfried (TSV Frankenberg) mit 22,81 Metern.

Im Kugelstoßen gab es die gleiche Reihenfolge. Langendorf siegte mit sehr guten 14,17 Metern, Hundertmark kam auf 12,53 Meter.

Doppelsiege erzielten auch Stevens Vereinskameradinnen Emma Scholl in der U 20 und Anna-Lena Böhle in der U 18. Scholl konnte mit 34,67 Metern im Diskuswurf sehr zufrieden sein, haderte aber etwas mit 9,66 Metern im Kugelstoßen. Vizemeisterin der U 20 wurde jeweils Malia Siegfried mit 31,12 Metern im Diskuswurf und 8,23 Metern im Kugelstoßen. Beide freuten sich nach kürzlich bestandenem Abitur über diese Platzierungen.

Anna-Lena Böhle verwies im Kugelstoßen, das sie mit 11,22 Metern souverän gewann, die ehemalige Korbacherin Chayenne Tarhanis (Bad Sooden-Allendorf) auf Platz zwei (10,24 Meter). Das Diskuswerfen gewann Böhle mit 28,71 Metern.

Daniel Giesche (TSV Twiste) siegte bei den Männern im Kugelstoßen (9,77 Meter) und im Diskuswurf, wo er mit 39,84 Metern knapp an der 40 Meter-Marke kratzte. (mha)