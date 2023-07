Strongwoman League Germany: Nur Sina schafft den 80-Kilo-Sack

Bärenstarke Frau: Sina Schramme beim ersten Ligawettkampf in Bad Salzungen. © STEPHANIE ZERBE/NH

Ein Start mit fehlerfreiem Wettkampf ist Sina Schramme geglückt. Nun fährt sie als Nachrückerin auch zur Europameisterschaft.

Bad Salzungen – Glänzend gestartet in die Saison ist Sina Schramme beim 1. Ligawettkampf der „Cerberus Strongwoman League Germany“ in Bad Salzungen. Am 1. Juli belegte sie dort klar den ersten Platz in ihrer Gewichtsklasse U 73.

Im letzten Jahr hatte Sina Schramme alle Ligawettkämpfe sowie die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Entsprechend selbstbewusst ging sie in diesen Wettkampf und wollte auch hier wieder den ersten Platz in ihrer Gewichtsklasse (U73) belegen. Sina Schramme: „Immer bin ich nervös, und es kommt auch auf die Tagesform an, ob man seine Leistung in dem Moment abrufen kann.“

In U 73 traten drei weitere Frauen an. Um dem höheren internationalen Niveau etwas näherzukommen, wurden die Wettkampfgewichte für diese Saison erhöht.

Viking Press

Die erste Disziplin war die sogenannte Viking Press, bei der ein festgelegtes Gewicht auf einem Gestell an Griffen von Schulterhöhe nach oben bis in die volle Streckung der Arme gedrückt werden muss. Ziel war es, die aufgelegten 65 Kilogramm in einer Minute so oft wie möglich zu drücken, ohne das Sportgerät abzusetzen. Während alle drei Konkurrentinnen das Gewicht nicht durchdrücken konnten, gelang das Schramme fünf Mal. Die Korbacherin war froh: „Dies zeigt, dass ich mich in meiner größten Schwäche, dem Überkopfdrücken, deutlich verbessert habe und die harte Arbeit in der Offseason Früchte trägt.

Farmer‘s Walk

Hier müssen Gewichte wie Koffer in beiden Händen auf Zeit getragen werden. Wer die 80 Kilogramm pro Hand am schnellsten über 40 Meter läuft, gewinnt die Disziplin. Schramme: „Hier wusste ich um meine Stärke in der Griffkraft, da ich bereits auf der Weltmeisterschaft mit deutlich mehr Gewicht erfolgreich gelaufen bin und holte mir mit rund 26 Sekunden deutlich den Disziplinsieg“, so Schramme.

Car Deadlift

Beim Autokreuzheben wird ein Auto wird mit einer Achse auf ein Gestell gefahren und der Athlet muss das Gestell an der anderen Seite so hoch anheben, bis er damit aufrecht steht. In den Händen liegen dabei ca. 160 Kilogramm. Auch hier ging es um die maximale Anzahl an Wiederholungen innerhalb von 60 Sekunden. „Als Startnummer vier hatte ich das Glück, zu wissen, was meine Kontrahentinnen imstande waren zu leisten, als ich an der Reihe war. 13 Wiederholungen galt es zu schlagen und ich durfte nach rund 40 Sekunden und 15 Wiederholungen aufhören, um meine Kräfte zu sparen für die noch kommenden Disziplinen“, so schilderte Schramme den Wettkampf.

Loading Medley

Vier Sandsäcke mit jeweils 50, 60, 70 und 80 Kilogramm mussten der Reihe nach aufgehoben, zehn Meter vor der Brust getragen und dann auf ein 1,20 Meter hohes Podest aufgeladen werden. Die schnellste Zeit gewinnt oder wer am weitesten kommt. Schramme: „Ich schaffte als einzige Athletin der Klasse, auch den 80-Kilogramm-Sack aufzuladen und gewann somit auch diese Disziplin.

Mystery Event

Hier erfuhren die Teilnehmerinnen erst am Morgen des Wettkampfes, was gemacht wird. Eine Rüttelplatte mit 260 Kilogramm Gewicht musste über eine Strecke von 15 Metern gezogen werden. Das „Drag“, Ziehen von schweren Gegenständen, kommt selten im Strongmansport vor. Damit hatte Sina Schramme bisher keine Berührungspunkte. Ihr Statement kam trotzdem: „Es war eine interessante Erfahrung. Hier offenbarte sich eine kleine Schwäche. Ich schaffte zwar die volle Distanz, musste mich aber einer Athletin in der Zeit geschlagen geben.“

Durch die Siege in vier Disziplinen holte Sina Schramme klar den ersten Platz in der U 73-Gewichtsklasse. Auch ihr Trainer bescheinigte ihr einen fehlerfreien Wettkampf. Als Nachrückerin qualifizierte sich die Korbacherin außerdem für die Europameisterschaft vom 11. bis 13. August in London.

„Am meisten freue ich mich über die Steigerung in meiner schwächsten Disziplin, dem Überkopfdrücken, weil das Hoffnung macht für die EM. Dort sind mit einem 80-kg-Baumstamm Wiederholungen im Überkopfdrücken gefordert. Dafür trainiere ich jetzt hart mit meinem Coach“, so Sina Schramme abschließend. red