Olympische Spiele in München vor 50 Jahren: Waldecker Lied im Augustinerkeller

WLZ-Reporter Werner Rabe erinnert sich

+ © be Olympischer Nebenschauplatz: Mittendrin und nah dabei war der WLZ-Reporter beim „Waldecker Abend“ in München. © be

Die Olympischen Sommerspiele sollten der Welt vor 50 Jahren ein neues, ein entspannteres Deutschland zeigen. Doch die „heiteren Spiele“ endeten mit dem Terroranschlag auf die Sportler Israels in einer blutigen Tragödie. Unser Autor war damals Sportredakteur der WLZ und berichtete aus München. Sein Blick zurück.

Wie verabredeten sich Olympia-Fans ohne Handy oder Soziale Medien zu einem Waldecker Abend am Rande der Spiele 1972 in München? Eine kleine Meldung im Sportteil der Waldeckischen Landeszeitung machte damals einen „Mini-Flashmob“ möglich.

Die Idee dafür war an der Theke im Korbacher Gasthaus „Zur Krone“ entstanden. Bei Rosi, Horst und Karl trafen sich Sportler und Zeitungsleute öfters zum Feierabendschoppen. Es hatte sich herumgesprochen, dass die Heimatzeitung ihren Sportredakteur nach München schicken würde, damit er sich auf die Spuren des Helmighäuser Leichtathleten und Staffel-Europameisters Hermann Köhler begibt, der einzige Waldecker Teilnehmer dieser Spiele.

„Wir könnten uns doch mal in München treffen“

Olympia war das oft Thema an der Theke. Dadurch kam heraus, dass auch andere Waldecker in München im olympischen Einsatz sein werden als Postler, Polizist, Soldat, Sanitäter oder als Kampfrichter und andere wollten als Zuschauer der Spiele in die bayerischen Metropole kommen.

„Wir könnten uns doch mal treffen“, schlug einer vor und der Olympia-Reporter der WLZ setzte die Idee in die Tat um.

Schon bald, nachdem er sein Zimmer in der Pressestadt nahe dem Olympischen Dorf bezogen hatte, buchte er den Stammtisch des Augustinerkellers mit bis zu 15 Plätzen. Die WLZ druckte mehrmals die Einladung für den „Waldecker Abend“ im Sportteil ab. Und der Termin sprach sich herum.

An jenem Tag kam ausgerechnet der WLZ-Reporter zu spät ,weil ihm ein Interview-Termin mit Hermann Köhler dazwischen gekommen war. Der Stammtisch war leer, die Enttäuschung groß, als besagter Schankkellner auf ihn zu stürmte. „Waren Sie nicht der Redakteur, der diesen Tisch für heute gebucht hatte?“ Da drohte offenbar Ungemach. Zehrgeld, oder so. Auf jeden Fall Ärger. Doch weit gefehlt. „Schauen Sie mal in den Saal nebenan.“

40 Waldeckerinnen und Waldecker prosteten sich zu

An zwei langen Tischen prosteten sich rund 40 Waldeckerinnen und Waldecker aus Korbach, Arolsen, Bad Wildungen, Wirmighausen, Mühlhausen, Massenhausen, Neudorf, Rhoden und Mengeringhausen schon in bester Stimmung mit ihren Maßkrügen zu. Einige hatten noch Bekannte oder Freunde mitgebracht. „Dass sich so viele Leute von so weit her und aus einer Region hier treffen, ist nicht alltäglich“, beschrieben gerade sie diese Mordsgaudi, bei der natürlich das Waldecker Lied angestimmt wurde und die erst endete, als die letzten der neuen U- und S-Bahnen abgerauscht waren.

Es kamen hier auch Menschen zusammen, die sich teilweise jahrelang nicht mehr gesehen hatten. Aber auch solche, die sich von sportlichen Wettkämpfen auf Kreis- und Bezirksebene kannten, aber in München auf die verschiedenen Wettkampfstätten als Zuschauer oder als Helfer verteilt waren.

Perfekte Organisation hat den Menschen vergessen

Vielleicht wären sie sich auch so mal in der Spielstraße im Olympiapark zufällig über den Weg gelaufen. Vielleicht aber auch nicht. Vor dem neuen Olympiastadion war übrigens eine Leichtathletik-Gruppe gesichtet worden: Karl-Heinz Pöttner, Udo Leithäuser, Bernd und Karl-Jürgen Leyhe aus Korbach, Arolsen und Rhoden waren in ihrer einheitlichen Sportkluft als Nationalteam eines fernen Landes ausgemacht worden. Sie gaben bereitwillig Auskunft („Wir kommen aus dem Upland“) und auch Autogramme - wurden aber nie im Wettkampf gesehen.

Derweil verarztete im Olympischen Dorf der in Bad Wildungen aufgewachsene Prof. Dr. Klaus Retiene etwa eine Woche lang Sportler und andere bekannte Gesichter. Er hatte als Leichtathlet an der Olympia-Ausscheidung für 1952 in Helsinki teilgenommen, nun lernte er IOC-Vizepräsident Lord Killanin, die britische Prinzessin Anne oder Monacos First Lady, Grace Kelly, kennen.



+ Die Farben Blau-Weiß und die Spirale waren Kennzeichen für Olympia in München 1972 © red

Der damalige Internist an einer Frankfurter Klinik wusste aber auch Nachdenkliches über die bis dahin so erfolgreich und stimmungsvoll verlaufenen heiteren Spiele zu berichten.



Er kritisierte die Arbeitsbedingungen für die Mediziner im Olympischen Dorf, einige hatten schon ihren Dienst quittiert. „Die perfekte Organisation hat den Menschen vergessen“, sagt der Wildunger damals. Heimweh, Liebeskummer, Einsamkeit, ja sogar Depressionen, machten sich unter den weniger erfolgreichen Athleten breit, die keine Medaillenchance hätten. Im Dorf gebe es wenige Beschäftigungsmöglichkeiten, nur Disco mit lautstarker Musik.



„Gerade diese Athleten hätte man in Münchner Familien einladen müssen“, diktierte er dem Reporter in den Notizblock. Sogar Suizidversuche in der Betonstadt sind dann später bekannt geworden.

Hamburg - „Und da kann man auch leben?

In anderer Mission war Hans Hillmann an Ort und Stelle. Der Hamburger war seit Juli 1972 Kreissportbeauftragter im Waldecker Landratsamt. Der damalige Sportkreisvorsitzende Hans Marowsky hatte mit dem Landrat durchgesetzt, dass Hillmann erst nach dem olympischen Boxturnier mit seinen ehemaligen Schützlingen Dieter Kottysch oder Günther Meier in Korbach antreten musste. Das brauchte seine Zeit, denn Kottysch gewann überraschend die Goldmedaille. „Ihn habe ich täglich betreut und trainiert und natürlich keinen Kampf von ihm verpasst“, sagte Hillmann.



Bei einem Treffen im Biergarten unter dem Olympiaturm fanden Hillmann und der WLZ-Reporter nur noch einen Platz über Eck an einem Tisch zwischen einer älteren Münchnerin. Die hörte dem Interview zu, ohne eine Miene zu verziehen, um am Ende zu fragen: „Sie, wo kommt´s ihr denn her?“



Während der Reporter darauf verzichtete, die üblichen verbalen Umwege „zwischen Kassel und Marburg“ zu gehen, antwortete Hilmann voller Stolz: „Aus Hamburg.“ Der Konter der Grantlerin erinnerte an einen Tiefschlag im Boxring: „Und da kann man auch leben?“ Um die Spiele zu bewältigen, waren nicht nur neue Bauten mit der großartigen, bis heute modernen Architektur notwendig, sondern es galt auch Sportler, Funktionäre und Presseleute gut zu verpflegen und zu betreuen. Post, Bundeswehr, Polizei, Kampfrichter und andere waren hier gefragt und in der Verantwortung. Allein für die Übermittlung der Berichte und Reportagen war eine ganze Armada von Helferinnen und Helfern notwendig.

Wiedersehen beim Sportlerball

Die Post hatte Hochbetrieb. Sie schaltete die Leitungen für die erstmals aufwendigen Farbübertragungen in alle Welt mit insgesamt 150 Kameras. Die WLZ arbeitete per Schreibmaschine, Telefon, Fernschreiber und bei weniger aktuellen Berichten per noch zu entwickelndem Film und Manuskript im Eilbrief. Bei der Post war auch Pressewart Horst Kesper vom Radfahrverein Korbach im Einsatz, der gebürtige Korbacher Lothar Röder blies die Trompete im Hamburger Bundeswehr-Musikkorps auf der Schießanlage. Reitsport-Übungsleiter Heinrich Göbel erhielt überraschend im Olympiazentrum VIP- und Ehrenkarten.

Sie alle saßen am Stammtisch, wo in letzter Minute auch Leichtathlet Eckhard Kiel auftauchte. Er hatte als Polizist eine Demo in Ingolstadt „betreuen“ müssen und steuerte so manche olympische Anekdote bei. Bei so vielen Geschichten war es kein Wunder, dass sich der Waldecker Trupp zu nächtlicher Stunde erneut verabredete.



Das zweite Treffen war dann nicht mehr so lustig, der Schock des Terror-Anschlags auf die israelischen Sportler mit all seinen traurigen Folgen saß tief.



Staffelrennen mit Köhler wird fast zur Nebensache

Einige Waldecker waren schon abgereist, weil diese Spiele plötzlich in einem ganz anderen Licht erschienen. Da war es fast eine Nebensache, dass Lokalmatador Hermann Köhler in einem denkwürdigen 4x400-Meter-Staffelrennen mit der Holzmedaille auf Rang vier hatte vorlieb nehmen müssen, weil Schlussläufer Karl Honz als Führender auf seiner Runde Gold, Silber und Bronze vergab.

Fast alle sahen sich dennoch wieder. Beim traditionellen Sportlerball der Waldeckischen Landeszeitung in der Mengeringhäuser Stadthalle feierte die heimische Sportfamilie mit den Olympiasiegern Dieter Kottysch und Annegret Richter, mit Hermann Köhler und mit Birte Giesel, einer Olympia-Hostess im weißblauen Dirndl, noch einmal und trotz allem Olympia ‘72 in München. (be)