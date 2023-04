Paulina Horn und Frida Seifart bei nordhessischen Wurfmeisterschaften top

Zusammen für fünf Medaillen gut: Charlotte Mogk (links) und Frida Seifart vom TV Friedrichstein. © manfred hamel

Eine wahre Medaillenflut erlebte der Werfer-Nachwuchs aus dem Leichtathletikkreis Waldeck-Frankenberg am Wochenende bei den nordhessischen Wurf-Meisterschaften der Altersklassen U16 und U14 in Borken.

Borken – Paulina Horn (VfL Bad Arolsen) knüpfte direkt an ihre gute Hallensaison an. Sie schaffte in der W13 einen Doppelsieg im Diskuswurf (22,31 Meter) und mit der Kugel (8,29 Meter); die Kugel stieß sie einen Meter weiter als die zweitplatzierte Anders Jill vom TSV Heiligenrode (7,10 Meter).

„Paulina startete perfekt in die Freiluftsaison und wir können gespannt sein auf ihre Ergebnisse in dieser Saison“, freute sich der überaus zufriedene Trainer Christian Mertens. Paulinas Vereinskollegen Finja Brühne (W15) und Malte Ott (M12) waren ebenfalls erfolgreich.

Zwei Titel: Paulina Horn vom VfL Bad Arolsen. © Privat

Finja gewann zweimal Silber – im Diskuswurf erreichte sie 21,51 Meter; der Titel ging mit 23,08 Meter an Sophie Metzler von der LG Eder. Die Kugel stieß Finja 8,22 Meter weit, nur 20 Zentimeter kürzer als Siegerin Kiara Schleider (LAV Kassel). Malte holte im Diskuswurf die Bronzemedaille mit 13,21 Meter.

Frida Seifart (W12) war beim TV Friedrichstein als „Newcomerin“ besonders erfolgreich. Sie gewann das Kugelstoßen (7,03 Meter) sowie den Diskuswurf mit guten 25,65 Meter und belegte den dritten Platz mit dem Speer (14,73 Meter). „Ihr erster Wettkampf U14 lief für Frida somit perfekt“, freute sich Trainerin Jutta Mogk.

Charlotte Mogk (ebenfalls TV Friedrichstein) holte sich in der W14 jeweils mit Bestleistung zweimal Silber: die Kugel stieß sie 8,86 Meter, den Diskus warf 22,48 Meter weit. Überragend war Nordhessenmeisterin Antonie Potthoff (LG Eder) mit ihren Siegerweiten von 23,18 (Diskuswurf) und 10,31 Meter (Kugel). Die Altersklasse M14 war ganz in der Hand der Werfer des TSV Frankenberg. Linus Stuhlmann und Ben Vollmar sicherten sich allein sechs Medaillen.

Linus holte mit Bestleistung von 29,17 Meter Silber im Diskuswurf, ebenso mit dem Speer (28,32) und entschied mit 9,52 Meter das Kugelstoßen für sich. Ben feierte einen zweifachen Erfolg im Diskus- (29,28) und im Speerwurf (28,92). Im Kugelstoßen wurde er mit 8,12 Meter Zweiter. (mha)