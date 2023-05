Peter Kopecky siegt auch beim S*-Springen in Korbach

Teilen

Zweiter im M-Springen am Sonntag: Jörg Becker (Sachsenhausen) mit Corenne. © bb

Der Slowake Peter Kopecky hat am Samstag die schwerste Springprüfung des Korbacher Reitturniers für sich entscheiden können. Nach seinem Sieg in Vöhl ließ der 27-Jährige aus dem Borkener Stall von Frank Plock auf der Anlage am Ziegelhütter Weg erneut die Konkurrenz hinter sich.

Korbach – Mit dem neunjährigen Schimmel Cedric Diggory gewann Kopecky die Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde vor Markus Engelhard (Altenautal) auf Cuno. Nur sie blieben auch in der Siegerrunde fehlerfrei, allerdings kam der Diemelseer Engelhard nicht an die Siegerzeit von 32,38 Sekunden seines Rivalen heran. Dritter wurde der Fritzlarer Kai Schrammel, der einen Abwurf hinnehmen musste.

Nach einem Fehler gab Kopecky mit seinem zweiten Pferd Quite Magic vorzeitig auf. Die Siegerrunde verpasste Lokalmatadorin Daniela Hocke, die aber auf Rang ebenfalls fünf platziert wurde. Mit Stute Coralle war sie im Normalparcours schnell unterwegs; der eine Abwurf verhinderte das Finale.

Bereits am frühen Samstagnachmittag hatte Peter Kopecky die Punktespringprüfung der Klasse M mit zwei Sternchen auf Wallach Pinocchio für sich entschieden – mit der Maximalpunktzahl von 65 in 48,90 Sekunden verwies er Kai Schrammel auf Stute Striptease und den Wittener Justus Rumberg auf die Plätze zwei und drei. Schon auf den Rängen vier und fünf unter den 16 Teilnehmenden folgten mit Madeleine Rininsland (Geismar) mit Centia und Daniela Hocke zwei heimische Reiterinnen.

Das M*-Springen mit 25 Pferden gewann Richard Friedrich (RV Sachsenhausen) mit Cyppy. Wieder Zweiter: Kai Schrammel, während Daniela Hocke auf Coralie Platz drei erreichte, Mit Friederike wurde sie zudem auf Rang sechs vor dem Bad Wildunger Daniel Erd auf Melody platziert.

Besonders erfreut registrierte man im Lager des gastgebenden Reit- und Fahrvereins Korbach die gelungene Premiere der S*-Dressur. Auf Anhieb gab es 15 Nennungen aus dem gesamten Bundesgebiet für die Prüfung – und hervorragenden Dressursport zu sehen. Maike Schreiner (Hof Ahlborn) gewann mit 742,5 Zählern.

Angesichts der starken Konkurrenz konnten sich die heimischen Teilnehmerinnen Elena Gronewold, Silke Metzger und Julia Göbel nicht unter die Top Ten schieben. Dagegen sprang in der Dressurprüfung der Klasse M** für Gronewold (RFV Pferdezentrum Edersee Waldeck-Oberwerbe) mit Stute Felicia H Rang zwei hinter Olivia Hank (FRV Neuhofen) heraus Fünfte wurde etzger (Rosenthal-Willershausen) mit Don Ami. Gronewold war am Morgen in der Prüfung M* Vierte geworden.

„Unser Entschluss, am Samstag einen reinen Sporttag mit hochwertigen Prüfungen ins Programm zu nehmen und am Sonntag eher einen Familien- und Nachwuchstag anzubieten ist belohnt worden“ sagte der erste Vorsitzende Karl-Heinz Göbel. Zwar sei es unter dem Umsatzgedanken „nicht förderlich, die Top-Reiter und -Reiterinnen nur einmal anreisen zu lassen, aber aus ökologischer- und Umweltschutzgründen vernünftig“.

Auch wenn die großen Namen aus den benachbarten Regionen fehlten: Das Programm am Sonntag war nicht minder interessant als am Vortag. Die hochwertigste Prüfung, ein M*-Springen mit einmaligem Stechen, endete in einer Art Vereinsmeisterschaft des RV Sachsenhausen. Richard Friedrich mit Cyppy feierte in 35,63 Sekunden vor seinem Vereinskollegen Jörg Becker mit Corenne (36,69). Das Duo blieb auch in der Extrarunde ohne Abwurf. Auf die Plätze drei und vier kam Daniela Hocke.

Für einen perfekten Abschluss der zweitägigen Pferdeleistungsschau am Ziegelhütter Weg sorgte aus Sicht des Gastgebers Daniela Hocke. Die Lokalmatadorin gewann das traditionelle Korbacher Derby, einem Springen der Klasse L über Naturhindernisse. Mit Stute Friederike blieb sie fehlerfrei und ließ dem Sachsenhäuser Jörg Becker mit Corenne und Alessa Heyden (Hof Ahlborn) nur die Plätze zwei und drei.



In einer Zwei-Phasen Springprüfung der Klasse L wurde die Korbacherin Pia Langerzik Zweite. Eine weitere Siegerschleife für den Gastgeber gab es in der Stilspringprüfung der Klasse E. Vorsitzender Göbel nahm sie zum Anlass für den Hinweis, dass Vereinsmitglieder von der Klasse E bis S „ganz vorne mitgemischt hätten“.



Charlotte Brüggemann (Korbach) gewann die Wertungsprüfung um den „Kleinen Walter-Bergmoser-Förderpreis“ mit einer starken Darbietung in der Stilspringprüfung der Klasse E. Sie wurde von den Richtern mit der Wertnote 8,5 belohnt.



Bei der Dressurprüfung der Klasse L*-Trense kam die Vöhlerin Lisa Schneider als beste heimische Starterin auf Rang drei vor Julia Göbel. Die gleiche Reihenfolge gab es auch in der Dressur L, in der Stefanie Jakob (RFV Im Quellental Lelbach) auf Rang zwei beste heimische Reiterin war.



In seinem Gesamtfazit war Göbel dem Turnier rundherum zufrieden. „Alles haben wir mit einer kleinen, aber teilweise jahrzehntelang erfahrenen Helferschaar bewältigt, die auch schon mal eine 15-Stunden Schicht absolvieren, alles zum Wohle des Vereins“, erklärte er. Lohn seien mehr Zuschauer als in den Vorjahren gewesen. „Wir freuen uns heute schon auf das 100-jährige Jubiläum in drei Jahren“, so der Vorsitzende „dann werden wir richtig in die Tasten greifen.“ (bb)