Reitturnier St. Kilian: Mona Strenk im S-Punktespringen starke Sechste

Teilen

Gut unterwegs am Samstag: Mona Strenk (Bad Wildungen) und ihr Wallach Accorado Ass im Lelbacher Parcours. © Bauschmann

Kleine Überraschung in der ersten S-Prüfung beim Springturnier des Reit- und Fahrvereins St. Kilian Lelbach: Der Oberkaufunger Lucas Silber verhinderte einen Sieg des Favoriten.

Lelbach - Beim Punktespringen der Klasse S* am Samstag siegte Silber, Träger des Goldenen Reitabzeichens (2022), mit der Maximalpunktzahl von 77 und der schnellsten Zeit (55,55 Sekunden) vor dem Favoriten Peter Kopecky aus Borken. Der Slowake wurde Zweiter in (58,29 vor Niels von Hirschheydt (Herford), der Platz zwei nur um zehn Zehntel Sekunden verpasste.

Von den 32 Teilnehmern erreichten acht die Maximalpunktzahl. Eine von ihnen: die Bad Wildungerin Mona Strenk, die mit Accorado Ass als beste heimische Starterin in 67,34 Sekunden einen prima sechsten Rang erreichte und im gut besetzten Feld platziert wurde.

Mona Strenk hatte sich zuvor in der Springprüfung mit steigenden Anforderungen der Klasse M* mit ihrem Wallach die Siegerschleife gesichert. Ohne Fehler verwies sie in 56,14 Sekunden Richard Friedrich vom RV Sachsenhausen mit Erfolgsstute Cyppy auf Rang zwei. Hinter der Delbrückerin Lena Beringmeier wurde die Korbacherin Daniela Hocke mit Stute Coralie auf vier platziert.

Pech hatte Sophie Groß (RuFV Rosenthal-Willershausen) die mit Wallach Cornetto ohne Abwurf blieb, aber zwei Zeitfehler kassierte. In einer weiteren, gleichwertigen Prüfung im Anschluss siegte Kopecky vor dem zweifachen Verfolger Lucas Silber.

St.-Kilian-Reiterin Steffen auf Rang vier platziert

In einer Punktespringprüfung der Klasse L hatte sich Lokalmatadorin Caterina Steffen mit der neunjährigen Stute Carbonara im 31köpfigen Starterfeld hinter Annabell Plock (Borken), Johannes Prior (Salzkotten) und Arno Reitze (Borken) auf Rang vier platziert.

Der Samstag hatte mit einer Springprüfung der Klasse A** früh begonnen, die ebenfalls Annabell Plock für sich entschied. Antonia Kleinschmidt (Waldeck), Sina Köster und Katharina Bähr (beide St. Kilian) und Lilly-Manu Paul (Nieder-Waroldern) schafften es unter die Top neun.

Zum Auftakt am Freitag standen in den sechs Prüfungen in der Mehrzahl Springpferdeprüfungen im Plan. Annabell Plock und der Diemelseeer Markus Engelhardt (Altenautal) gewannen jeweils zwei, Ferdinand Kähn (Oberkaufungen) und Peter Kopecky jeweils eine Siegerschleife. Carina Pöttner, Die Waldeckerinnen Daniela Hocke, Caterina Steffen, Finja Gräbe, Sina Köster und Christina Grebe erreichten allesamt Platzierungsränge.

Über die Entscheidungen des Sonntags (unter anderem Homberg-Cup und Finale der Rittermühlen-Tour) berichten wir in der Dienstagsausgabe. (bb)