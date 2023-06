Schiedsrichter sprechen über Gewalt gegen Schiedsrichter: Die Warnzeichen erkennen

Solidarität mit dem Schiedsrichter bekundeten die Teilnehmer der Podiumsdiskussion beim SV Buchenberg: Das Bild zeigt (von links): Moderatorin Sonja Pahl, DFB-Schiedsrichter Harm Osmers, DFB-Schiedsrichterin Katrin Rafalski, Fußballtrainer Andre Schubert. © Reinhard Schmidt

Gehört der Schiedsrichter schon auf die Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Arten? Das wohl noch nicht, aber der Amateurfußballer sollte sich schon Sorgen um die Spezies mit der Pfeife machen, denn sie nimmt stetig ab, er selbst und die Zuschauer tragen mit ihrem Verhalten auf dem Platz viel dazu bei, ob auch in Zukunft jedes Ligaspiel mit einem unparteiischen Leiter besetzt werden kann oder nicht.

Buchenberg – Doch ein Untergangsszenario war nicht das alleinige Fazit dieser Podiumsdiskussion, die der SV Buchenberg den Unparteiischen gewidmet und in einem Zelt auf dem Sportplatz veranstaltet hat. Denn dort wurde nicht nur über zunehmende Gewalt gegen die Pfeifenmänner und -frauen sowie Rassismus und Diskriminierung im Fußball gesprochen.

Es gab auch eine andere Schlussbilanz, die Mut macht. Die lautete: Ich liebe es, Schiedsrichter zu sein. Dass diese Liebeserklärung auch bei den rund 60 Zuschauern so rüberkam, lag natürlich an den Diskussionsteilnehmern, die der SVB-Vorsitzende Bernd Backhaus eingeladen hatte.

Bundesliga-Schiedsrichtger Harm Osmers und Katrin Rafalski zu Gast

Dort saßen in der ersten Halbzeit der Bundesliga-Schiedsrichter Harm Osmers, Katrin Rafalski, deutsche Spitzenschiedsrichterin vom TSV Besse, Profifußballtrainer Andre Schubert, Thorsten Schenk, Geschäftsführer der Sozialstiftung des Hessischen Fußballverbands und der Waldecker Kreisfußballwart Gottfried Henkelmann. Für die beiden letztgenannten wurden in der zweiten Halbzeit Schiedsrichterobmann Matthias Henkelmann und die Referees Herbert Mitze (Ederbringhausen) und Noël Backhaus (Buchenberg) eingewechselt.

Doch bevor es in der Runde losging, wies der Integrationsbeauftragte des Kreises, Latif Hamamiyeh Al Homssi, auf die Aktion „Die Null muss stehen“ hin. Dabei soll für gegenseitigen Respekt auf und neben dem Fußballplatz geworben werden.

Gottfried Henkelmann wies daraufhin, dass „wir hier auf dem Land im Vergleich zum Frankfurter Raum in Sachen Gewalt auf dem Fußballplatz noch wie im Auenland leben“. Es sei zwar auch hier nicht alles rosarot, aber im vergangenen Jahr habe es im Landkreis keine Ausschreitungen oder Spielabbrüche gegeben. Doch wehret den Anfänge, betonte der Kreisfußballwart: „Die Warnzeichen sind überall zu erkennen und da müssen wir aufpassen.“

Hass kam aus den Augen von Menschen mit Schlips und Kragen

Trainer Schubert fügte hinzu, dass Gewalt bisweilen auch aus einer Richtung kommen kann, aus der man sie gar nicht erwartet. Der gebürtige Kasseler erzählt von einem Zweitligaspiel des FC St. Pauli bei Hansa Rostock. Er und sein Team hätten dort permanent unter Polizeischutz gestanden und niemand habe das Hotel verlassen dürfen. „Während des Spiels habe ich auf den Zuschauerrängen in hasserfüllte Augen geschaut, und das waren keine Hooligans, sondern der Hass kam aus den Augen von Menschen mit Schlips und Kragen.“ Jeder in der Runde bestätigte, dass die Zündschnur zur Eskalation bei vielen Menschen in den vergangenen Jahren kürzer geworden sei, egal ob auf dem Fußballplatz oder auf der Straße scheinen Respekt und Toleranz gegenüber anderen gesunken zu sein.

Osmers ist aufgefallen, dass auch in der Bundesliga die Spieler die Schiedsrichterentscheidungen weniger akzeptierten als noch vor einigen Jahren. Das sollte wieder mehr unterbunden werden, wünscht sich der Mann, der in Hannover wohnt. Osmers sagt aber auch, er habe den Eindruck, dass immer noch viele Menschen Respekt und Anerkennung für die Schiedsrichterarbeit hätten.

Für Schenk steht fest, dass der Referee in den Profiligen weniger gefährdet sei Opfer einer Gewalttat zu werden als der Amateurschiedsrichter.

„Die Bundesligaspieler kennen genau ihre Grenze, daher liegt die Gefahr, dass ein Schiedsrichter tätlich angegangen wird, deutlich unter ein Prozent.“ Ein Amateurfußballer kenne diese Grenze oft nicht, außerdem sei der Schiri auch nicht so gut ausgebildet, solche Situation kommunikativ zu managen. „Daher müssen wir ihnen Werkzeugkoffer an die Hand geben, aus dem sie sich dem bedienen können.“

Eltern sollten bei Beleidigung den Moment spüren

Henkelmann wies auf einen weiteren Nachteil der Unparteiischen im Amateurfußball hin, der auf den ersten Blick gar nicht als solcher zu erkennen ist: Der einzelne Schreihals kann mehr verletzten als die große Menge. Osmers bestätigt diese These: „Wenn ich jedes Wort hören könnte, würde auch mich die Kritik härter treffen, als wenn mich 50 000 Leute im Stadion ausbuhen.“ Er meide auch die Sozialen Medien, gibt der 38-jährige gebürtiger Bremer zu.

Für ihn sind die Zuschauer meist nur ein Verstärker der Spieler. Auf die Kicker könne er aber Einfluss nehmen und daher auch indirekt auf das Zuschauerverhalten. Das ist auch für Schubert ein wichtiger Punkt zur Deeskalation. „Wenn wir als Trainer und Spieler dafür sorgen, dass Schiris auf dem Platz Respekt bekommen, dann sinkt die Gefahr, dass sie von außen angegangen werden.“

Henkelmann meinte, dass die Vereine im Amateurbereich die Schiedsrichter auch noch besser unterstützen könnten. Er schlägt dafür einen Fairplay-Beauftragten als Ansprechpartner vor. Der Trainerpass, der in der vergangenen Saison eingeführt wurde, geht in die gleiche Richtung.

„Lasst uns ausprobieren wie es geht“

Einen wichtigen Aspekt wirft Schenk noch in die Runde: Eltern. Vor allem die Väter, aber auch Mütter haben sich zu Störenfriede auf dem Fußballplatz entwickelt. Schenk kritisiert vor allem, dass nichts passiert, wenn Eltern Schiris beleidigen. Es gebe zwar auch Sportgerichtsurteile, aber wichtig sei, dass in dem Moment auf dem Platz etwas passieren müsse. „Was ist das für ein Signal an die Kinder. Ich darf den Schiri beleidigen und es passiert nichts.“ Genau hier will der Verband ansetzen. Schenk berichtet von Pilotprojekten in Hessen.

Dabei geht die Mannschaft nach einer Elternbeleidigung fünf Minuten in die Kabine, Trainer versuchen derweil, die Eltern zu beruhigen. Falls das nichts bringt, zündet Stufe zwei, zehn Minuten Pause, danach folgt der Spielabbruch. „Das löst auch in der Familie Diskussionen aus und vielleicht sagt das Kind, ‘Papa, wenn du dich auf dem Sportplatz nicht benimmst, kann ich kein Fußball spielen.’“



So werden derzeit einige Versuchballons gestartet, die das Leben auf dem Platz befrieden sollen. Schenk beschreibt den Ist-Zustand: „Wir wissen gerade nicht wie es geht, deshalb lasst uns ausprobieren wie es geht.“ (rsm)